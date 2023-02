Le nouvel album “GASMS” de Smokey Robinson fait exploser Twitter

GRAND COUP

Légende de la Motown Fumée Robinson essaie d’atteindre les ignames de grand-mère sur son nouvel album vigoureux GAZMS c’est sûr de fournir des vibrations de fin de soirée pour les meemaws bizarres et les pop-pops partout.

S’il vous plaît regardez les noms de ces chansons. Fais-le. Fais le maintenant. 😂😅😂🤣 pic.twitter.com/Gmn1gwJTj1 – Brandon Williams (@bwilliamsmusic) 1 février 2023

GASMS marque le premier album de l’icône de la soul de 82 ans en près d’une décennie où il a apparemment épaté les foules avec ses girations gériatriques lors de spectacles tout en refusant de ralentir.

Mon homme @smokeyrobinson peut encore le mettre !!!! Je t’aime Smoke !!!! pic.twitter.com/RJ831YWEih – amour loni (@LoniLove) 26 janvier 2023

“C’est ce que j’aime”, a-t-il déclaré dans un interview avec PERSONNES. “Je ne trouve rien qui remplace cela pour moi.” « J’ai pris ma retraite une fois. J’ai pris ma retraite pendant environ trois ans et j’escaladais les murs », a-t-il poursuivi. « Il ne s’agit pas de gagner du temps. C’est à propos de moi impatient d’y aller et de le faire. Tout le monde reçoit un don de Dieu, et le mien était de pouvoir écrire de la musique.

Naturellement, les médias sociaux ont explosé avec des réactions hilarantes au prochain album avec des coupes séduisantes comme “Gasms”, “I Wanna Know Your Body” et un classique instantané “I FIT IN THERE”.

Smokey Robinson a 82 ans et nous fait savoir que cela fonctionne toujours. IKDR !! 😂 pic.twitter.com/o9j0LnuYcu – Ancienne armoire à épices (@ KirkWrites79) 1 février 2023

Ce que Smokey convient et OÙ, nous ne le saurons peut-être jamais, mais il est clair qu’il ne plaisante pas GASM ce n’est pas tout bizarre, tout est basé sur le premier single “If We Don’t Have Each Other”.

“J’ai choisi cette chanson comme premier single de mon nouvel album parce qu’elle est musicalement différente et qu’elle a une sensation de slide dance… qui est différente de ce que j’ai jamais fait auparavant”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Il a aussi un rythme actuel d’aujourd’hui que j’aime, et j’espère que tout le monde aussi.”

Mettez-vous dans l’ambiance avec ‘GASMS’ lorsqu’il sortira le 28 avril ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie hilarante sur le prochain album sur le dos.