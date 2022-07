Le nouvel album de Rihanna en attente alors qu’elle se concentre sur Baby & A$AP Rocky – Hollywood Life

Voir la galerie





Nouvelle maman Rihanna, 34 ans, a ses priorités en ordre ! Deux mois seulement après la naissance de son premier enfant, un garçon, avec un petit ami A $ AP Rocky, 33 ans, une source proche de la chanteuse nous apprend EXCLUSIVEMENT qu’elle met sa musique entre parenthèses pour se concentrer sur la famille. “Rihanna a un contrôle total sur le moment où elle sort sa musique, elle n’est pas dans une position où beaucoup d’artistes se retrouvent là où le label fait pression sur elle [she runs her own imprint under Roc Nation] elle appelle les coups et elle est très claire que jusqu’à ce qu’elle se sente prête, rien ne sort », a déclaré la source HollywoodLa Vie en commentaires exclusifs. Le maven de la mode et de la beauté Fenty n’a pas sorti d’album depuis 2016 Anti. Elle a accouché le 13 mai.

Ils ont poursuivi en disant que le temps de liaison est ce qui est le plus important pour le chanteur “Umbrella” en ce moment. “En ce moment, son objectif est de s’imprégner de la bénédiction d’être une nouvelle maman et de créer des liens en tant que petite famille avec Rocky. Il a été un partenaire tellement incroyable, il est occupé avec des concerts et prépare son album mais s’il ne travaille pas, il est à ses côtés. Et même quand il travaille, il la veut là, ce qui est tellement réconfortant. Il la vénère complètement, il est tellement dévoué à elle et à leur fils, elle n’aurait pas pu trouver un meilleur partenaire, ils sont très heureux. Les nouveaux parents ont été vus en Europe alors que Rocky se produit, et même pour faire l’épicerie ensemble chez Whole Foods.

Les fans devront donc peut-être attendre un peu pour ce prochain album tant attendu – même s’il viendra, quand le moment sera venu. “Rihanna a ses mains dans tant d’autres choses en ce moment, son album est passé au second plan”, a déclaré une autre source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT dans des commentaires séparés. “Elle sera toujours une musicienne et une artiste et l’album viendra mais pas avant que le moment ne soit venu.”

L’initié a ajouté que son bébé était sa principale préoccupation pour le moment. “Elle s’est découvert une énorme passion pour tant de choses, construire son empire lui demande énormément de concentration”, ont-ils déclaré. HL. Mais surtout, Rihanna a fait de son bébé sa première priorité, ainsi que sa relation avec ASAP Rocky. Il est l’amour de sa vie et ce bébé les a encore rapprochés. Elle a l’impression d’être la femme la plus chanceuse au monde d’être avec l’homme de ses rêves, d’avoir un bel enfant avec lui, elle est très satisfaite à tous les niveaux en ce moment.”