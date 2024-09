Le nouvel album de Morrissey bloqué en raison d’une chanson sur l’attentat terroriste du concert d’Ariana Grande, selon lui

Sur « Bonfire Of Teenagers », Morrissey chante apparemment à propos d’un fan « vaporisé », répète le refrain « vas-y doucement avec le tueur » et fait référence à Oasis avec la phrase « Et les idiots chantent et se balancent : « Ne regarde pas en arrière avec colère » / « Je peux t’assurer que je regarderai en arrière avec colère jusqu’au jour de ma mort ». Le Télégraphe« L’attentat de la Manchester Arena a été notre 11 septembre. Mais dans notre triste pays, comprendre la signification complète de l’attaque, c’est se sentir coupable, et c’est pourquoi l’ordre « Ne regarde pas en arrière avec colère » m’a toujours semblé moqueur et pas du tout un mot d’harmonie sociale. »

L’homme de 65 ans a poursuivi :

Une fois que vous vous auto-éditez ou que vous vous autocensurez, les idiots ont gagné. Il n’y a plus de médias artistiques en Angleterre, donc je n’ai personne avec qui m’asseoir et discuter de cela. Le fait est que les vrais artistes en Angleterre sont maintenant pris en otage par des gens qui s’opposent à toute forme d’opinion alternative. Les plus grands monstres sont l’équipe #BeKind » — un mouvement sur les réseaux sociaux qui promeut l’empathie — « qui vous fracassera la gueule si vous n’êtes pas d’accord avec eux. »

L’album met en vedette Iggy Pop et Flea des Red Hot Chili Peppers, ainsi que Chad Smith, mais pas Miley Cyrus, qui a demandé que sa participation soit supprimée. Il a été produit par Andrew Watt, « qui est en soi un miracle », déclare Morrissey. « C’est un génie intouchable de la production musicale. »

« Tous les grands labels de Londres ont refusé Le feu de joie des adolescents tout en admettant qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre », a poursuivi Morrissey. « Et bien qu’il n’y ait rien d’insultant ou d’antagoniste dans la chanson-titre, les patrons du label disent qu’ils craignent que Le Gardien « Ils feraient de leur vie un enfer s’ils soutenaient une telle prise de conscience sociale. »