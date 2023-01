Le nouvel administrateur de la ville de Harvard espère apporter de nouvelles idées pour aider les routes et les dépenses de la ville – Shaw Local

Lou Leone, le nouvel administrateur municipal de Harvard, est un fervent adepte de la méthode de gestion « deux oiseaux, une pierre ».

Si le responsable peut trouver quelque chose qui aidera la communauté et ses habitants et qui aura un effet d’entraînement, en résolvant quelques problèmes à la fois, c’est ce qu’il préfère faire, a déclaré Leone.

Le premier jour de Leone à Harvard était le 12 décembre. Il a remplacé David Nelson, qui a été administrateur de la ville de Harvard pendant 35 ans et qui a officiellement pris sa retraite cette semaine.

La ville recherchait quelqu’un qui ressemblait beaucoup à Nelson “avec une volonté de travailler avec le personnel et une expérience dans d’autres postes pour prendre la relève”, a déclaré Charles Gorman, 3e échevin du quartier.

“Je pense qu’avec les réunions qu’il a eues avec le personnel et les conversations avec les différents chefs de département, c’était un bon ajustement et il fonctionnerait très bien”, a déclaré Gorman.

Leone a déclaré que sa carrière dans l’administration publique n’a pas été aussi longue. Originaire de l’Illinois, il a obtenu son diplôme en administration des affaires de l’Université Millikin à Decatur et a passé du temps à travailler comme chauffeur-livreur dans le comté de Lake et à Chicago. Mais lorsque sa femme était enceinte de leur premier enfant, il a décidé qu’il devait faire quelque chose de plus.

Il a donc obtenu un certificat de parajuriste et a commencé à travailler pour un avocat en brevets de Chicago.

Son premier aperçu de l’administration publique est venu lorsque la famille Leone a déménagé à Plainfield, où Leone s’est présenté et est devenu président de son association de propriétaires. “J’ai déchiré le budget et je l’ai reconstitué”, a déclaré Leone.

À la fin de la Grande Récession, en 2010, Leone a été licencié du cabinet d’avocats et la famille a déménagé dans la banlieue de Denver, où il est de nouveau allé travailler pour un cabinet d’avocats en brevets.

Pourtant, dit-il, il aimait l’administration publique. En 2013, Leone est allé à l’école du soir pour obtenir une maîtrise en administration publique. Il est diplômé de ce programme en 2015 à 43 ans. “Je suis un retardataire dans ce domaine”, a déclaré Leone.

La ville de Harvard demandera aux habitants d’approuver une hausse de la taxe de vente locale lors du référendum du 4 avril. Cette photo, prise le 11 janvier 2023, à Ayer Street au centre-ville, montre la fissuration qui prévaut dans de nombreuses rues de Harvard. (Janelle Walker)

Il a vite appris le métier. Lors de son premier poste de directeur municipal, au Kansas, la ville exploitait son propre réseau de distribution électrique, mais les pannes au fil des ans signifiaient que lorsque le vent soufflait, les lumières scintillaient.

Il “ne savait rien de l’électricité elle-même” lorsqu’il a obtenu le poste, a déclaré Leone. Mais au cours de ses quatre années là-bas, Leone a déclaré qu’il était en mesure non seulement de négocier un meilleur accord avec le fournisseur d’électricité de la ville, mais aussi d’installer un nouveau générateur pour la ville qui lui permet de revendre l’électricité excédentaire au fournisseur.

Puis, lors de son dernier concert d’administrateur au Nebraska, Leone a négocié un accord pour amener une deuxième conduite d’eau dans la ville desservant son hôpital, tout en ouvrant une bande de nouveaux terrains pour le développement de logements désespérément nécessaires.

À Harvard, il cherche déjà des moyens d’aider à obtenir des fonds de subvention pour aider la ville à faire face à son plus gros problème : les routes et l’entretien des routes.

Selon une étude donnée à la ville plus tôt cette année, la majorité des routes de Harvard sont en mauvais état. Le financement que Harvard reçoit de la taxe sur l’essence de l’État n’est pas suffisant pour suivre le rythme, a déclaré un responsable de la ville. Un référendum sur le scrutin du 4 avril demandera aux électeurs de la ville d’approuver une augmentation de la taxe de vente pour financer ces réparations, une proposition qu’ils ont rejetée en juin.

Alors qu’il cherchait une autre façon d’aborder les routes, Leone a demandé au personnel de la ville de suivre une formation sur le système national de gestion des incidents offerte par la FEMA. Au cours des quatre ou cinq prochaines années, la FEMA exigera cette formation pour recevoir des subventions d’agence, a-t-il déclaré.

Comment cela aide-t-il les routes de Harvard ? Les subventions fédérales pour l’atténuation des catastrophes pourraient peut-être aider la ville à payer certaines des améliorations routières nécessaires, a déclaré Leone.

“C’est plusieurs oiseaux avec une pierre”, a-t-il déclaré.

Il espère non seulement amener les électeurs à soutenir la hausse de la taxe de vente, mais également créer un plan d’entretien, examiner les obligations de construction et d’autres solutions pour que les routes restent utilisables pendant encore quelques années, a-t-il déclaré.

«Ce serait une chose de moins dont nous devons nous soucier. Même si nous devons souscrire une garantie de 20 ans [construction] caution, si elle dure 40 ans avant qu’elle ne doive être remplacée, cela signifie que la caution a été remboursée » avant que la route ne soit reconstruite, a déclaré Leone.

Les autres préoccupations qu’il espère aborder en tant qu’administrateur de Harvard sont le besoin de logements nouveaux et diversifiés et d’une croissance économique supplémentaire, a déclaré Leone.

Un plan de réserve de matériel figure également en bonne place sur sa liste. Un bon plan, a-t-il dit, devrait faire tourner les véhicules avant que les coûts d’entretien ne pèsent trop sur le budget.

“Si je peux trouver 10 $ dans le budget, puis le prendre et l’appliquer à autre chose, cela devient un effet en cascade. Si nous pouvons faire cela et réduire les impôts, nous n’aurons plus besoin de dépendre des impôts. Il devient autonome », a déclaré Leone.