Le nouvel accusateur de Diddy décrit son pénis « d’adolescent » dans un procès graphique

Un septième accusateur en six mois s’est manifesté jeudi pour accuser Sean « Diddy » Combs de l’avoir violemment agressée sexuellement, intentant un procès explosif dans lequel elle expose une série d’affirmations déchirantes et décrit ses organes génitaux en détail.

April Lampros était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York lorsqu’elle a rencontré Combs en 1994, selon le procès que le Daily Beast a obtenu quelques instants après son dépôt devant la Cour suprême de l’État de New York.

Sachant qu’elle rêvait de travailler dans l’industrie de la mode, Combs, aujourd’hui âgée de 54 ans, a fait miroiter de l’aider à relancer sa carrière, en promettant de la guider et de la présenter aux dirigeants de l’industrie, indique la plainte. Peu de temps après leur rencontre, Combs aurait commencé à la « bombarder d’amour », la comblant de cadeaux et de fleurs, y compris une note manuscrite pour la Saint-Valentin.

Mais le comportement du rappeur à son égard avait pris une tournure plus sombre cet été-là, le transformant en « une relation agressive, coercitive et abusive basée sur le sexe », selon le procès.

Sur une période allant de 1995 à 1998, « Mme Lampros a subi quatre rapports sexuels terrifiants » entre les mains de Combs, affirme la plainte. Elle a finalement « trouvé le courage » de le quitter vers 1998, indique-t-on, mais pas avant que Combs et sa petite amie de l’époque, Kim Porter, ne la fassent virer du bar où elle travaillait.

« Au moment où elle a mis fin à leur relation, Mme Lampros se souvient que le pénis de M. Combs était adolescent. [sic] en longueur et en largeur », indique le procès. « Elle se souvient qu’il avait été circoncis et se souvient d’un tatouage sur sa poitrine. »

L’avocat de Lampros, Tyrone Blackburn, a déposé une plainte jeudi soir en vertu du Gender-Motivated Violence Act, une mesure new-yorkaise qui permet aux victimes de violences basées sur le genre de déposer une plainte au civil même après l’expiration du délai de prescription. Contrairement à la loi sur les survivants adultes, qui a expiré en novembre dernier, la date limite de dépôt de la législation est fixée à 2025.

« Ma citation serait : res ipsa loquitur« , a déclaré Blackburn au Daily Beast, en utilisant l’expression latine signifiant littéralement, » la chose parle d’elle-même.

Blackburn a également fourni une déclaration de Lampros, qui a déclaré : « Je suis convaincu que la justice prévaudra et que le voile sera retiré, afin qu’aucune autre femme n’ait à endurer ce que j’ai fait. »

Un porte-parole de Combs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.

Lampros dit dans le procès qu’elle s’est impliquée pour la première fois avec Combs peu de temps après la naissance de son fils Justin. Combs l’invitait « souvent » dans ses studios d’enregistrement Bad Boy pour « l’impressionner », indique le procès. Le dossier contient des photos de Lampros et Combs, ainsi que des images de Lampros dans une maison identifiée comme étant la maison du rappeur en Floride.

Combs « est même allé jusqu’à inviter Mme Lampros à sa première célébration de la fête des pères », poursuit le procès, comprenant des photographies de l’invitation.

Cependant, ce qui semblait être la générosité de Combs « s’est rapidement manifesté par une relation agressive, coercitive et abusive basée sur le sexe », affirme la poursuite. Il affirme que Combs n’a jamais laissé Lampros parler à personne de leur prétendue relation parce qu’il ne voulait pas que quiconque sache qu’il sortait avec une femme blanche.

Bien que Combs ait transporté Lampros pour le voir dans diverses villes des États-Unis, il l’a d’abord agressée au Millennium Hotel de Manhattan, selon le procès.

Lampros avait rencontré Combs plus tôt dans la soirée, dans un bar de Houston Street, où elle avait bu « légèrement », indique le procès. Une troisième personne – une femme dont le nom est expurgé dans les documents judiciaires – était avec Combs, indique-t-il.

Lorsque Combs et Lampros ont quitté le bar et ont été conduits à l’hôtel, Lampros a commencé à avoir l’impression « que les murs se refermaient sur elle », selon la poursuite.

« Elle a été allongée sur le lit de l’hôtel où M. Combs s’est forcé sur elle », poursuit la poursuite. « M. Combs a commencé à embrasser Mme Lampros et, alors qu’elle tournait la tête, essayant d’éviter l’interaction, il lui a attrapé le visage. M. Combs a continué à l’embrasser avec force. Mme Lampros l’a informé qu’elle ne se sentait pas bien, mais il a ignoré ses paroles et a continué à lui enlever ses vêtements.

« MS. Lampros a essayé de retenir ses vêtements, mais elle se sentait faible et impuissante face à cette situation. Mme Lampros a supplié M. Combs d’arrêter, et il l’a ignorée… Mme Lampros a été violée par M. Combs et elle s’est rapidement évanouie.

Lorsqu’elle s’est réveillée le lendemain matin, le procès indique que Lampros était « nue, endolori et confuse », qu’elle a enfilé ses vêtements et a quitté la chambre d’hôtel le plus rapidement possible.

Pourtant, Combs « a utilisé son pouvoir et son accès aux événements de l’industrie musicale pour attirer à nouveau Mme Lampros », faisant des « promesses d’accès à son industrie pour poursuivre sa passion », affirme le procès.

« MS. Lampros était un étudiant plein d’espoir mais naïf et a pris M. Combs au mot et a cru que le premier viol était un possible mulligan et a décidé de lui donner une seconde chance », indique-t-il.

Lampros, qui effectuait à l’époque un stage chez Arista Records, a accepté de rencontrer Combs près de son appartement, où il a réussi à regagner sa confiance. Tout semblait être revenu à la normale, jusqu’à ce que Combs s’impose à Lampros une deuxième fois, selon le procès.

Cette fois, l’attaque a eu lieu dans un parking de Midtown, selon la poursuite. Là, Combs «légèrement ivre» aurait forcé Lampros à se mettre à genoux, ouvert son pantalon et forcé son pénis dans sa bouche, indique la poursuite.

« Alors que les yeux de Mme Lampros se remplissaient de larmes, elle pouvait voir le gardien du parking témoin de cette horrible agression », poursuit la poursuite. «Cela n’a eu aucun impact sur M. Combs… Lorsque M. Combs en a eu fini avec elle, il lui a dit de se lever. Mme Lampros était sous le choc, moralement épuisée, embarrassée et en souffrance physique.

Encore une fois, Lampros a décidé de rompre avec Combs, qui est revenu avec des cadeaux plus chers et des « promesses vides », selon le procès. Cette fois, cependant, Combs est devenu furieux d’avoir été refusé, adoptant un « personnage de gangster » qui a effrayé Lampros, selon le procès. Elle se sentait coincée avec lui et, selon la poursuite, ses relations pourraient « garantir qu’elle se conforme à ses exigences ».

En 1996, après plusieurs heures de beuverie dans l’appartement de Combs à Manhattan, il a forcé Lampros et sa petite amie de l’époque, Kim Porter, à prendre de l’ecstasy, selon le procès.

« M. Combs a forcé la pilule à avaler la pilule pour s’assurer qu’elle était avalée », affirme le procès. « M. Peignes[’] les mains étaient si loin dans la gorge de Mme Lampros qu’elle avait des haut-le-cœur. Il a même vérifié sous leur langue.

Il a ensuite ordonné à Lampros et Porter d’avoir des relations sexuelles, avertissant Lampros qu’« il pourrait lui faire perdre son emploi » si elle refusait, selon la plainte. Après les avoir observés pendant un certain temps, Combs a finalement repoussé Porter de Lampros et aurait forcé son pénis à l’intérieur d’elle. Lampros se souvient avoir été « engourdi » et « émotionnellement contrôlé » pendant le viol, selon la poursuite.

En 1998, Lampros a quitté Combs, après avoir « finalement assez souffert », explique son procès.

Pourtant, il a réussi à se venger en appelant son patron et en exigeant qu’elle soit licenciée de son travail dans un bar de SoHo, selon la poursuite. Le patron de Lampros a acquiescé, « effrayé par M. Combs et ses contacts ». Lorsqu’elle a appelé Combs pour lui dire qu’elle était sans travail, « il a ri », indique le procès.

La quatrième agression sexuelle aurait eu lieu vers la fin de l’année 2000, lorsque Lampros a vu Combs lors d’un événement au Rockefeller Center. Il s’est approché d’elle, disant à l’équipage avec lequel il se trouvait d’éteindre leurs caméras, et lui a demandé de partir avec lui. Elle l’a rejeté et est partie seule, selon le procès.

Cependant, Combs ne la laissait pas seule, la harcelant au téléphone pendant des jours, la « suppliant » de la voir. Elle a finalement cédé et lui a permis de venir dans son appartement, où il « a commencé à s’excuser pour ses comportements passés » et « a commencé à lui dire qu’il était un homme changé », indique la poursuite.

«Il l’a ensuite comblée de compliments, lui disant à quel point elle était belle et n’arrêtait pas de se remémorer leur vie sexuelle antérieure. Il a ensuite commencé à laisser entendre qu’ils avaient des relations sexuelles », poursuit-il.

Lampros le rejeta. Soudain, « sorti de nulle part », Combs l’a attrapée et « a commencé à l’embrasser et à la toucher contre sa volonté », selon la plainte. Elle a fini par le repousser et lui a ordonné de partir.

Au moment de cet assaut final, selon la poursuite, Combs entretenait « une relation très publique » avec Jennifer Lopez. Le couple se séparerait l’année suivante, Lopez citant son infidélité dans une entrevue de 2003 avec Ambiance.

« C’était la première fois que j’étais avec quelqu’un qui n’était pas fidèle », a-t-elle déclaré au magazine. «J’étais dans cette relation avec [Combs] où je pleurais totalement, fou et devenais fou, cela m’a vraiment pris toute ma vie en vrille.

Malgré le passage de plus de deux décennies depuis lors, Lampros n’a pas complètement pu échapper à Combs, selon sa plainte.

L’année dernière, indique-t-on, « un gentleman » l’a approchée lors d’une réception pour informer l’homme avec qui elle sortait à l’époque « qu’il devrait reconsidérer sa relation avec elle parce qu’il a personnellement vu une vidéo d’elle et Sean Combs en train de faire l’amour ».

La vidéo aurait été tournée au cours de l’été 1997 sans le consentement de Lampros. Elle n’a connu son existence qu’en 2023.

C’est en vertu de la loi sur la violence motivée par le genre que la sixième victime présumée de Combs, une ancienne mannequin nommée Crystal McKinney, a intenté une action en justice plus tôt cette semaine, l’accusant de l’avoir forcée à lui faire une fellation.

Le premier signe de la montagne de problèmes juridiques à venir pour Combs s’est produit le 16 novembre 2023, lorsque la chanteuse de R&B Cassandra Ventura, connue professionnellement sous le nom de Cassie, l’a poursuivi en justice pour l’avoir violée et maltraitée au cours de leur relation de près de dix ans. . Elle s’installa en privé avec Combs le lendemain, mais les vannes étaient déjà ouvertes.

Trois autres poursuites intentées par des femmes l’accusant de viol ont suivi rapidement. En février, Rodney « Lil Rod » Jones Jr., un producteur de musique, a poursuivi Combs pour l’avoir harcelé sexuellement et l’avoir forcé à se procurer de la drogue et des travailleuses du sexe. Jones a également accusé Combs et plusieurs de ses employés de participer à un stratagème de racket illégal.

En mars, des agents fédéraux sont descendus dans les maisons de Combs en Californie et en Floride lors d’un raid coordonné qui aurait été lié à une enquête sur le trafic sexuel.

La semaine dernière, CNN a publié des images de surveillance de 2016 qui semblaient corroborer au moins partiellement les affirmations de Cassie Ventura. La vidéo montre Combs saisissant Ventura, la jetant au sol et lui donnant des coups de pied.

Combs a nié à plusieurs reprises et farouchement toutes les allégations portées contre lui, et a spécifiquement dénoncé les allégations de Cassie comme étant « écoeurantes ». Cependant, après la publication de la vidéo, il a publié une déclaration vidéo dans laquelle il s’excusait pour ses « actions inexcusables ».

Il a poursuivi : « J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. J’y suis allé et j’ai demandé l’aide d’un professionnel. J’ai commencé à suivre une thérapie, à suivre une cure de désintoxication. J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé. Mais je m’engage à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis sincèrement désolé. »

Plus tôt jeudi, Cassie a parlé de la sortie de la vidéo, exprimant sa gratitude pour le soutien qu’elle a reçu depuis.

« L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », a-t-elle écrit sur Instagram.

« La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir. Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui, mais je me remettrai toujours de mon passé.

Elle a exhorté « TOUT LE MONDE » à ouvrir son cœur et à croire les victimes d’agressions et d’abus.

« Il faut beaucoup de cœur pour dire la vérité dans une situation dans laquelle on était impuissant », a écrit Cassie. « Je tends la main à ceux qui vivent encore dans la peur. Contactez vos collaborateurs, ne les coupez pas. Personne ne devrait porter seul ce poids.