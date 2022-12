Le nouvel accord sur l’immigration au Sénat est long

Le Sénat serait en train d’évaluer un nouveau cadre bipartite de réforme de l’immigration qui implique des concessions de la part des démocrates et des républicains, mais qui contient également un certain nombre de dispositions qui pourraient finalement le condamner. L’accord échange une sécurité accrue aux frontières contre un soulagement pour les immigrants qui sont déjà aux États-Unis, mais les législateurs manquent de temps pour l’adopter avant la fin de l’année.

Le cadre d’un éventuel projet de loi est le produit de négociations entre la sénatrice Kyrsten Sinema (D-AZ.) et la sénatrice Thom Tillis (R-NC). Selon un résumé du Washington Post, cela donnerait aux démocrates une voie longtemps recherchée vers la citoyenneté pendant plus de 2 millions Des « rêveurs » qui ont immigré aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants sans autorisation. Cela ajouterait 1,2 billion de dollars au PIB sur une décennie et 235 milliards de dollars en contributions fiscales nettes, selon les estimations du Niskanen Center, un groupe de réflexion libertaire.

Les républicains obtiendraient des ressources supplémentaires pour la sécurité des frontières et une prolongation d’au moins un an de la politique du titre 42, qui a permis aux États-Unis d’utiliser les règles sanitaires de l’ère pandémique pour expulser rapidement près de 2,5 millions de migrants arrivés à la frontière sud depuis 2020. Le Government Accountability Office aurait le pouvoir de mettre fin à la politique, apparemment après que le gouvernement aura pu établir de nouveaux centres de traitement des migrants à la frontière.

Le cadre fournirait également des fonds pour accélérer le traitement des demandeurs d’asile, y compris pour ces centres de traitement, et pour embaucher des agents d’asile et des juges d’immigration supplémentaires. Et il contient des dispositions qui permettraient aux migrants qui ne sont pas éligibles à l’asile d’être rapidement expulsés. Actuellement, le processus de règlement d’une demande d’asile s’étend généralement sur des mois, voire des années : les demandes d’asile existantes sont en attente depuis en moyenne 785 jours en octobre, selon les données du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse.

Bien que le cadre soit un mélange de politiques soutenues par les démocrates et les républicains, il comporte également quelques facteurs de rupture potentiels, notamment la préservation du titre 42. Étant donné qu’il faudrait au moins 60 voix pour passer le Sénat sous l’obstruction systématique, cela ne suffit pas. t de bon augure pour ses perspectives, surtout parce qu’il est pressé par le temps. Il reste moins d’un mois avant le début du nouveau Congrès le 3 janvier.

“Si nous ne sommes pas en mesure de parvenir à un accord sur certaines des questions de sécurité frontalière les plus strictes cette semaine, il est difficile de voir comment nous pouvons y parvenir”, a déclaré Tillis. dit à l’appel nominal.

Les principaux législateurs républicains hésitent jusqu’à présent à approuver le cadre

Les républicains se sont précédemment opposés à l’ouverture d’une nouvelle voie vers la citoyenneté, et rien n’indique qu’ils soient soudainement disposés à le faire maintenant, en particulier compte tenu de la façon dont le GOP a cherché à utiliser l’immigration comme un gourdin politique contre le président Joe Biden.

Le sénateur John Cornyn (R-TX), l’un des auteurs du projet de loi sur la réforme de l’immigration “Gang of Eight” de 2013 qui a été adopté par le Sénat mais a échoué à la Chambre, dit à Bloomberg Lundi que “jusqu’à ce que l’administration Biden assume ses responsabilités à la frontière, il n’est pas possible d’adopter un projet de loi sur l’immigration”.

Au-delà des appels à être « plus durs », on ne sait pas exactement ce que les républicains veulent que l’administration Biden fasse à la frontière. Une note de service du House GOP publiée avant les plans détaillés à mi-parcours pour «financer pleinement des stratégies efficaces de contrôle des frontières, des infrastructures et des technologies de pointe pour empêcher les passages illégaux et le trafic par des cartels», ainsi que «mettre fin aux échappatoires de capture et de libération, nécessitent un statut juridique pour trouver un emploi et éliminer les incitations sociales », sans exiger un montant de dépenses particulier.

Mais ces propositions politiques étaient vagues, et cela semble être à dessein, donnant aux républicains individuels la possibilité de définir leur position spécifique et d’attaquer Biden – même s’il laisse plusieurs politiques de l’ère Trump en place, y compris la politique controversée du titre 42. Biden envisagerait également de relancer une politique de l’ère Trump qui empêche les migrants de demander l’asile aux États-Unis s’ils ne l’ont pas déjà fait dans un autre pays, comme le Mexique.

Les démocrates peuvent ne pas soutenir la législation non plus

L’hésitation du GOP pourrait être égale au scepticisme du côté démocrate.

Le sénateur Dick Durbin (D-IL) et d’autres démocrates du Sénat ont fait pression lors de la session boiteuse pour adopter des protections pour les Rêveurs, y voyant leur dernière chance avant que la Chambre ne passe sous le contrôle du GOP en janvier. Mais ils ne parlaient pas de jumeler cela avec le type de dispositions de sécurité frontalière dans le cadre Sinema-Tillis.

Durbin n’a pas signé leur proposition, mais il laisse la porte ouverte pour l’instant : « En tant qu’auteur du Dream Act original il y a plus de 20 ans, j’applaudis tous les efforts de bonne foi pour donner à ces personnes méritantes un chemin vers la citoyenneté. J’ai été en contact avec mes collègues et examinerai attentivement leur proposition. Je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à offrir un miracle de Noël aux rêveurs », a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

Le Congressional Hispanic Caucus – qui a demandé au Congrès d’adopter des protections pour les Rêveurs avant la fin de l’année – n’a pas encore pris position sur le cadre. Sebastian Roa, un porte-parole du CHC, a déclaré à Vox que le groupe n’avait pas examiné le texte législatif mais souhaitait voir les législateurs “continuer à parler et à comprendre pour le bien de nos Rêveurs et les répercussions de la fin du DACA sur nos communautés”.

Sinema et Tillis sont toujours en train de rédiger ce texte, et pour les démocrates qui envisagent le projet de loi, le diable est peut-être dans les détails.

Un assistant démocrate du Sénat a déclaré à Vox que son bureau était préoccupé par les dispositions sur le traitement des demandes d’asile et la poursuite du titre 42, qu’il considère comme un “point de blocage”.

Si la disposition sur le traitement des demandes d’asile est similaire à celle incluse dans une proposition bipartite distincte que Sinema a co-écrite en 2021, cela aliénerait probablement certains démocrates. Les défenseurs des immigrés ont averti que tenter d’accélérer le traitement des demandes d’asile à un délai de 72 heures porterait atteinte aux droits à une procédure régulière des demandeurs d’asile, obligeant à prendre des décisions rapides avec des conséquences potentielles de vie ou de mort.

Le titre 42 s’est également avéré une ligne de division au sein du Parti démocrate. Il a été mis en place sous l’administration Trump en utilisant une justification de santé publique douteuse et est devenu une stratégie nationale manifeste et de facto d’immigration et de sécurité des frontières en raison de son efficacité à empêcher les migrants d’entrer aux États-Unis. Un tribunal fédéral a annulé la politique, ce qui a entraîné son retour en arrière prévu plus tard ce mois-ci.

Les démocrates modérés et ceux qui sont confrontés à des compétitions difficiles en 2022, y compris le nouveau sénateur de Pennsylvanie John Fetterman, ont remis en question la décision de l’administration Biden de mettre fin au titre 42 plus tôt cette année. Cinq sénateurs démocrates – Sinema et Mark Kelly d’Arizona, Joe Manchin de Virginie-Occidentale, Raphael Warnock de Géorgie et Maggie Hassan du New Hampshire – ont même rejoint les républicains pour présenter un projet de loi qui aurait préservé la politique jusqu’à 60 jours après l’annonce du chirurgien général. la fin de l’urgence sanitaire liée au Covid-19.

Les progressistes, quant à eux, demandent à Biden de mettre fin au titre 42 peu de temps après son entrée en fonction. Dès février 2021, 60 membres démocrates du Congrès a écrit à l’administration exigeant qu’elle « mette fin de manière sûre et efficace à toutes les expulsions en vertu du titre 42… dès que possible et veille à ce que les migrants puissent accéder au système d’asile de notre pays ».

Ces dispositions à elles seules pourraient rendre difficile l’adhésion du caucus démocrate. Si tel est le cas, cela signifierait que le projet de loi Sinema et Tillis n’aura aucune chance de se battre.