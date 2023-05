Le nouvel accord ferroviaire intercontinental Iran-Russie cherche à s’emparer du canal de Suez

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Ebrahim Raisi ont pratiquement supervisé la signature d’un système ferroviaire intercontinental de 1,7 milliard de dollars qui, selon Moscou, rivalisera avec le canal de Suez en tant que route commerciale mondiale majeure.

L’accord entre Moscou et Téhéran financera le chemin de fer Rasht-Astara qui reliera l’Inde, l’Iran, la Russie, l’Azerbaïdjan et d’autres pays à une route maritime sous le corridor de transport international Nord-Sud.

« L’artère de transport Nord-Sud unique, dont le chemin de fer Rasht-Astara fera partie, contribuera à diversifier considérablement les flux de trafic mondiaux », a déclaré Poutine.

Selon le ministère iranien des Transports et du Développement urbain, la Russie investira 1,7 milliard de dollars dans la voie ferrée, bien qu’elle n’ait pas précisé si l’Iran contribuerait également au financement du système ferroviaire, a rapporté le Tehran Times.

L’Iran et la Russie font l’objet de sanctions internationales qui restreignent le commerce, et les deux dirigeants mondiaux ont défendu le renforcement des liens nécessaires pour contrer la domination occidentale.

On ne sait pas si la route commerciale sera affectée par des restrictions internationales, mais certains rapports ont suggéré cela pourrait être « à l’épreuve des sanctions ».

« Sans aucun doute, cet accord est une étape importante et stratégique dans la direction de la coopération entre Téhéran et Moscou », a déclaré Raisi en référence au chemin de fer de 100 miles de long qui longera la mer Caspienne.

Poutine a défendu l’accord comme un élément essentiel pour relier la mer Baltique aux ports iraniens de l’océan Indien et du Golfe.

L’accord signé mercredi n’est que le dernier d’une série d’accords et de partenariats que Moscou et Téhéran ont conclus au milieu de liens de plus en plus tendus avec l’Occident et leurs nations alliées.

Le ministre iranien des Transports, Mehrdad Bazrpash, aurait rencontré l’envoyé spécial du président russe Igor Levitin en janvier pour examiner non seulement l’accord ferroviaire, mais aussi pour discuter de la manière de développer encore plus la coopération iranienne et russe – suggérant que de futurs plans pourraient également être en cours.

Reuters a contribué à ce rapport.