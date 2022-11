Le nouvel accord du gouvernement sur les migrants avec la France ne fonctionnera pas – voici pourquoi

HIER, notre gouvernement a signé un nouvel accord avec ses homologues français pour arrêter la migration illégale sur notre côte sud.

Suis-je le seul à avoir l’impression d’avoir déjà entendu tout cela ?

Les Français nous donnent du déjà-vu – encore une fois, ils prennent notre argent pour surveiller leur rivage Crédit : PA

Pour lui donner crédit, le ministre de l’Intérieur essaie de faire quelque chose pour arrêter l’immigration clandestine – mais est-ce suffisant ? Crédit : Reuters

Pour lui donner crédit, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman essaie clairement de faire quelque chose pour arrêter les milliers d’illégaux qui entrent maintenant dans notre pays chaque semaine à travers la Manche.

Dans le cadre du nouvel accord, nous verserons à la France 8 millions de livres supplémentaires par an pour empêcher les petits bateaux de partir des côtes françaises.

Les policiers britanniques pourront observer des patrouilles en France et il y aura une augmentation du nombre d’officiers français patrouillant sur leur propre littoral.

Encore une fois, désolé si vous avez l’impression d’avoir déjà entendu tout cela. Mais j’ai certainement.

Les gouvernements britanniques concluent des accords comme celui-ci avec les Français depuis des années. Et cela finit toujours par nous obliger à payer les Français pour qu’ils surveillent leurs propres côtes.

Parfois, il y a un léger changement dans le nombre de bateaux qui partent. Parfois non.

Mais ce contre quoi cet accord, comme tous les précédents, ne peut rien, c’est un fait inébranlable. La France ne veut pas non plus de ces personnes dans son pays.

Pendant de nombreuses années, il y a eu un grave problème de migration illégale à travers le continent. J’en ai moi-même rendu compte de première main dans toute l’Europe.

Allez dans n’importe quelle ville française en dehors des centres délicieusement préservés et vous trouverez des campements entiers de migrants illégaux.

Dans la banlieue de Paris et d’autres villes, les autorités déplacent souvent les camps, les ferment, arrosent la zone et repoussent le problème de quelques mètres plus loin.

Mais les personnes qui sont arrivées en France par centaines de milliers ces dernières années sont toujours là. Et beaucoup ne sont pas une bénédiction pour l’État français.

Trop souvent, ils forment une sous-classe maussade, souvent criminelle.

Des personnes qui ont fui l’Afrique, le Moyen-Orient et de nombreuses autres régions du monde à la recherche d’une vie meilleure.

Certains fuient de véritables persécutions, mais la plupart fuient les problèmes économiques de leur pays d’origine.

Ils sont venus en Europe pour une vie meilleure. Ils le trouvent rarement.

Bien que le lobby de l’ouverture des frontières aime prétendre que ces migrants comblent toutes les pénuries de travail dans nos pays, rien de tel ne se produit.

Les personnes qui arrivent illégalement en Europe sont rarement qualifiées pour autre chose que les emplois les plus élémentaires.

Et, s’ils devaient entrer sur le marché du travail dans ces emplois, ils saperaient ceux qui, dans nos pays, les font déjà.

En conséquence, de nombreuses personnes entrent dans une sorte de pègre criminel et de marché noir.

Idéalement, toutes ces personnes qui ne devraient pas être en France seraient renvoyées dans leur pays d’origine.

Mais comme en Italie, en Grèce et dans d’autres pays d’Europe, le nombre d’illégaux est si important qu’il n’y a absolument aucune perspective qu’ils traitent un jour cet arriéré.

Les chiffres sont trop gros. La tâche est trop complexe. Les obstacles sont trop nombreux. Alors que faire?

La seule vraie réponse est d’espérer qu’ils aillent ailleurs. C’est ce que les Français espèrent depuis des années et c’est ce qu’ils continueront d’espérer.

Le gros problème de conclure un accord avec la France est qu’il n’est pas dans l’intérêt de la France de respecter sa part du marché.

Force répulsive

Chaque millier de migrants qui viennent illégalement en Grande-Bretagne est un millier de migrants illégaux de moins que la France doit gérer.

Et le gouvernement français sait que chez lui, la question de l’immigration clandestine – et de l’immigration islamique en particulier – est une poudrière politique.

Il est difficile d’exagérer à quel point le débat français sur cette question est brûlant.

Emmanuel Macron sait qu’il ne tient au pouvoir que parce que ses adversaires sont fracturés.

Mais le Rassemblement national (anciennement Front national) de Marine le Pen reste le principal parti d’opposition à l’Assemblée nationale.

Le soutien à ce parti anti-immigration et à d’autres ne fait que grandir à mesure que le problème de l’immigration illégale sans entraves en France s’aggrave.

Ainsi, même si les Français accepteront toujours notre argent pour surveiller leurs propres côtes, la réalité est que chaque œil aveugle qu’ils ferment est une bénédiction pour leur pays. Que ferions-nous dans cette situation?

En réponse à l’annonce d’hier, notre propre premier ministre a déclaré que le nombre de passages illégaux pourrait être réduit.

Mais Rishi Sunak a déclaré qu’il n’y avait pas “une seule chose” qui pourrait régler la situation. Mais ce n’est pas vrai. Il y a.

Il y a encore quelques années, presque personne ne traversait la Manche de cette façon.

Ils ne le font que maintenant parce que nous les y avons encouragés. Et les a encouragés en permettant à tout le monde de rester.

Il n’y a donc, en fait, qu’une seule chose à faire pour arranger la situation. Précisez que si vous pénétrez illégalement dans notre pays, nous vous renverrons directement.

Au lieu d’utiliser nos navires de guerre comme force d’accueil, utilisez-les comme force de répulsion. Réservez beaucoup d’avions et mettez beaucoup de monde dessus.

Expliquez clairement que si vous payez les gangs de passeurs pour entrer illégalement en Grande-Bretagne, vous aurez gaspillé votre argent.

Ce n’est qu’ainsi que le mouvement se tarit. Mais Braverman ou Sunak sont-ils assez courageux pour le faire ? Nous verrons.

RAAB SPAT EST JUSTE SILLY

Dominic Raab est le dernier à être touché par des accusations ridicules d’«intimidation» Crédit : Getty

DOMINIC Raab est le dernier politicien à être touché par des allégations d’« intimidation ».

Comme Priti Patel, Gavin Williamson et d’autres, Raab est maintenant dans le banc des accusés virtuel pour ce “crime”.

Je pense que c’est ridicule.

Le vrai harcèlement est sérieux. Surtout pour les jeunes. Mais chez les adultes en milieu de travail ?

Désolé, mais une grande partie de ce que l’on appelle maintenant “l’intimidation” n’est rien de plus que ce à quoi un adulte devrait s’attendre s’il ne fait pas son travail.

Priti Patel a été accusé d’avoir crié sur des fonctionnaires.

En criant? Et alors? Pensons-nous vraiment que personne ne mérite jamais qu’on lui crie dessus sur le lieu de travail ?

Maintenant, Raab est accusé d’être grossier avec les fonctionnaires.

Eh bien, je suis désolé, mais beaucoup de nos fonctionnaires paresseux, casaniers, qui viennent au bureau aussi rarement que possible méritent qu’on leur crie dessus.

Pire encore, à une occasion, Raab aurait jeté des tomates d’une salade à travers une pièce dans un accès de colère et leur atterrissage a fait du bruit.

Je ne peux pas être choqué par cela.

Désormais, les fonctionnaires savent que les allégations d’« intimidation » sont l’un de leurs moyens d’obtenir des ministres qu’ils n’aiment pas.

Le ciel préserve que quelqu’un jette une tomate.

Mais avec toutes ces petites revendications, ce sont nos fonctionnaires qui devraient avoir des œufs sur le visage.

MEGA-RICHE BEZOS N’EST PAS UN ANGE

Si Jeff Bezos souhaite distribuer sa fortune, nous avons un moyen assez efficace de le faire : payer vos impôts Crédit : Getty

Mais il pense qu’il ressemblera plus à un ange s’il donne l’argent à Dolly Parton pour qu’il le distribue aux causes caritatives de son choix. Crédit : Getty

Le fondateur d’AMAZON, Jeff Bezos, a déclaré qu’il prévoyait de donner une grande partie de sa fortune de 124 milliards de dollars (105 milliards de livres sterling) à des œuvres caritatives.

Il vient de donner 100 millions de dollars (85 millions de livres sterling) à Dolly Parton pour les distribuer aux causes caritatives de son choix.

Mais je n’aime pas ça quand des gens comme Bezos font ça.

Ils passent leur vie à esquiver les impôts puis, une fois qu’ils ont plus d’argent que n’importe qui n’en a besoin, ils commencent à le donner et essaient de ressembler à des anges.

Si vous souhaitez distribuer votre fortune, nous avons déjà un moyen assez efficace de le faire.

Cela s’appelle « Payer ses impôts ». C’est une idée démodée. Un dont Bezos n’a peut-être pas entendu parler.

En attendant, épargnez-nous la posture, s’il vous plaît.

PEINDRE CES PROBLÈMES

La FIFA est l’une des organisations les plus corrompues au monde – n’essayez pas de couvrir la puanteur avec un peu de peinture arc-en-ciel Crédit : Reuters

LA Coupe du monde au Qatar va être beaucoup de choses. Mais il semble que l’un d’entre eux sera une grande compétition internationale de signalement de vertu.

Le monde du football semble soudain se rendre compte qu’avoir une Coupe du monde dans un fief bouillant avec peu de droits de l’homme semble mauvais.

Maintenant, l’équipe américaine a révélé qu’elle redessinait son écusson avec des couleurs arc-en-ciel, ce qui est apparemment une “énorme déclaration” soutenant la “communauté” LGBTQ+.

Ce dernier acte de protestation incroyablement courageux fait suite à une posture tout aussi inutile du capitaine anglais Harry Kane, qui a déclaré qu’il porterait un brassard arc-en-ciel “OneLove” pour protester contre les lois anti-gay du Qatar.

Laisse-moi tranquille. La Fifa est l’une des organisations les plus corrompues du monde du sport.

Nous savons tous pourquoi la Coupe du monde est là.

N’essayez pas de couvrir cette puanteur d’ordure avec un peu maladif de peinture arc-en-ciel.

EST-CE QUE JE VEUX SAVOIR ?

C’est même douloureux de lire que des médecins ont trouvé une corde à sauter qui avait été insérée dans le pénis d’un Japonais de 79 ans… Crédit : Getty

TOUT LE MONDE qui a déjà travaillé dans un service d’urgence d’un hôpital a des variations sur une histoire.

L’homme ou la femme qui arrive timidement au milieu de la nuit en essayant d’expliquer pourquoi ils ont une carotte/banane/aubergine quelque part où ils ne devraient pas être.

L’histoire habituelle est qu’ils vont faire une promenade de minuit dans le jardin dans leurs chemises de nuit quand ils se sont juste glissés sur le euh, banane.

Eh bien, ça ne va pas se laver avec un Japonais de 79 ans qui vient de se faire opérer.

Les médecins ont dû retirer une corde à sauter de 90 pouces de sa vessie qui avait été insérée dans son pénis.

L’homme s’est rendu chez le médecin en se plaignant d’un certain malaise. Je devrais le penser.

Mais comment diable l’a-t-il expliqué ?

Deuxième réflexion, je ne veux pas savoir.

J’ai un sentiment de douleur assez atroce rien qu’en lisant l’affaire. . .