Le nouvel accord de sécurité du G7 avec l’Ukraine pourrait « ramener la paix en Europe », déclare le Premier ministre | Politique Nouvelles

Le G7 est sur le point de signer un accord de sécurité à long terme avec l’Ukraine, qui, selon Rishi Sunak, pourrait potentiellement « rétablir la paix en Europe ».

L’accord marque la première fois qu’autant de pays ont convenu d’un accord de sécurité global et pluriannuel d’une telle nature avec un autre pays, a déclaré le numéro 10.

La déclaration du G7, qui devrait être ratifiée en marge de la OTAN Le sommet de Vilnius, en Lituanie, devrait fournir davantage d’équipements de défense, accroître et accélérer le partage de renseignements et renforcer le soutien à la cyberdéfense.

Il prévoit d’étendre les programmes de formation et les exercices militaires, tout en développant l’Ukraine capacités industrielles, a déclaré Downing Street.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : un haut commandant russe « tué par le missile Storm Shadow fourni par le Royaume-Uni »

M. Sunak s’est adressé à la conférence de Munich sur la sécurité en février pour expliquer pourquoi la communauté internationale avait le devoir de veiller à ce que l’Ukraine ne soit plus jamais vulnérable à la brutalité russe – et a fait pression pour que le pays soit placé dans la meilleure position possible pour tout futur cessez-le-feu. négociations.

Le Premier ministre a déclaré que l’accord « enverrait un signal fort au président Poutine ».

« Alors que l’Ukraine progresse stratégiquement dans sa contre-offensive et que la dégradation des forces russes commence à infecter la ligne de front de Poutine, nous renforçons nos arrangements formels pour protéger l’Ukraine à long terme », a déclaré M. Sunak.

« Nous ne pourrons jamais voir une répétition de ce qui s’est passé en Ukraine et cette déclaration réaffirme notre engagement à faire en sorte qu’elle ne soit jamais laissée vulnérable au genre de brutalité que la Russie lui a infligée à nouveau.

« Soutenir leurs progrès sur la voie de l’adhésion à l’OTAN, associé à des accords formels, multilatéraux et bilatéraux et au soutien écrasant des membres de l’OTAN enverra un signal fort au président Poutine et rétablira la paix en Europe. »

Image:

Rishi Sunak et Joe Biden étaient parmi les participants à Vilnius



Un pacte pourrait imiter l’accord de défense entre les États-Unis et Israël

Le n ° 10 n’a pas donné de détails précis sur ce qui sera contenu dans le pacte, mais des rapports suggèrent que l’accord avec Kiev pourrait imiter l’accord de défense entre les États-Unis et Israël.

Washington et Tel-Aviv ont un accord militaire et technologique pour assurer la protection d’Israël au Moyen-Orient sans offrir une clause de type OTAN pour lui venir en aide en cas d’attaque.

Le G7 est composé du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Canada et du Japon, l’UE étant également représentée aux pourparlers.

Le Royaume-Uni livrera plus de véhicules de combat à l’Ukraine

Le Royaume-Uni a également annoncé son intention de livrer plus de 70 véhicules de combat et de logistique à l’Ukraine pour renforcer son opération de contre-offensive.

Le numéro 10 a déclaré que les véhicules garantiront aux forces de première ligne les moyens de transporter des munitions et du matériel, d’évacuer les soldats blessés et de récupérer les véhicules endommagés.

Des milliers de cartouches supplémentaires de munitions Challenger 2 seront également immédiatement livrées à l’Ukraine dans le cadre du package, tandis qu’un contrat de support d’équipement de 50 millions de livres sterling soutiendra ce que le Royaume-Uni a déjà fourni à l’Ukraine, y compris les pièces de rechange, le support technique et la formation à la maintenance.

Cela vient après le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy critiqué l’absence « absurde » d’un calendrier pour que son pays rejoigne l’OTAN.

M. Zelenskyqui doit assister mercredi à la deuxième journée du sommet de Vilnius, a annoncé qu’il prévoyait de s’entretenir avec M. Sunak et d’autres alliés du G7.