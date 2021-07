Le nouvel abonnement Windows 365 de Microsoft vous permet de diffuser Windows 11 de n’importe où

Mercredi, Microsoft a annoncé Windows 365 lors de sa conférence Inspire. Surnommé le « Cloud PC » lors de la présentation, Windows 365 est la première licence Windows par abonnement. Un abonnement permettra aux utilisateurs de se connecter à une machine virtuelle exécutant Windows 11 à partir de n’importe quel appareil, partout où vous disposez d’une connexion Internet.

En fin de compte, ce type de configuration permet aux grandes entreprises d’affecter plus facilement à leurs employés des politiques de sécurité et d’organisation au niveau de l’entreprise concernant le système d’exploitation. L’utilisation de ce type de solution faciliterait la gestion sans avoir besoin de gérer et de configurer manuellement le matériel physique, généralement un travail effectué par un service informatique.

La pandémie a rapidement augmenté l’adoption du numérique dans de nombreux secteurs et à mesure que la demande de solutions basées sur le cloud augmente dans ce nouvel environnement, une machine Windows basée sur le cloud semble être une évidence.

Ne soyons pas trop excités pour l’instant. Il n’y a pas encore de mot sur Le nouveau produit sera disponible pour les clients entreprises de Microsoft lorsqu’il sera disponible le 2 août en deux versions : Windows 365 Business et Windows 365 Enterprise. La tarification serait un taux par utilisateur, par mois, en fonction de la taille de stockage de l’installation.

