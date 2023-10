Le nouveau Windows App Store basé sur le Web offre une découverte d’applications améliorée

Microsoft a introduit une nouvelle version Web de sa boutique d’applications Windows dans le cadre de ses efforts continus visant à améliorer l’expérience utilisateur et à rationaliser le processus de découverte et de téléchargement d’applications Windows. Cette nouvelle boutique en ligne est conçue pour remplacer la méthode précédente de recherche d’applications Windows sur le Web, où les liens dirigeaient les utilisateurs vers le client Microsoft Store sous Windows 10 ou Windows 11.

Dans le but de moderniser la boutique en ligne, Microsoft est passé de son ancienne base de code React à une pile technologique plus contemporaine, qui comprend :

Lacet

Allumé

Vite

Back-end C# ASP.NET

The Verge a indiqué que cette transition vise à fournir aux utilisateurs une interface utilisateur actualisée, des options de découverte d’applications améliorées et une expérience plus intuitive. La boutique en ligne repensée simplifie le processus de recherche d’applications Windows et de jeux Xbox PC pouvant être téléchargés via l’application principale du Microsoft Store sous Windows. Il est important de noter que cette nouvelle vitrine Web n’est pas destinée à remplacer l’application principale du Microsoft Store mais plutôt à la compléter. Les deux plates-formes fonctionneront conjointement pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente de découverte et de téléchargement d’applications.

A LIRE AUSSI : « Paytm Se ONDC Network » offre une livraison gratuite et jusqu’à Rs 150 de réduction sur tous les produits

La décision de Microsoft d’améliorer sa boutique en ligne s’aligne sur sa stratégie plus large visant à étendre son écosystème d’applications et de jeux au-delà des limites de Windows. Plus tôt cette année, le patron de Xbox, Phil Spencer, a révélé le projet de Microsoft de créer une boutique de jeux mobiles Xbox, se positionnant ainsi pour rivaliser avec d’autres marchés d’applications mobiles. Cette initiative est motivée, en partie, par des changements réglementaires, tels que la loi européenne sur les marchés numériques, qui pourraient obliger des entreprises comme Apple et Google à ouvrir leurs magasins d’applications mobiles à une plus grande concurrence.

En proposant une boutique en ligne plus moderne et plus conviviale, Microsoft vise à permettre aux utilisateurs de découvrir et d’accéder plus facilement aux applications et aux jeux Windows tout en jetant les bases d’une expansion future sur de nouveaux marchés et plates-formes.

A LIRE AUSSI : Elon Musk félicite Jeff Bezos pour le succès du lancement de l’Internet par satellite