vivo a présenté le Y51 en décembre 2015 avec Snapdragon 410 SoC, et en septembre de cette année, il a lancé le nouveau Y51, livré avec le chipset Snapdragon 665, l’écran AMOLED et la caméra quad 48MP. Maintenant, la société a annoncé un autre smartphone avec le surnom Y51, mais son design et ses composants internes sont différents.

Pour commencer, le nouveau Y51 est construit autour d’un panneau LCD FullHD + de 6,58 « , qui est 0,2 » plus grand que l’écran AMOLED du Y51 lancé en septembre. Le nouveau Y51 dispose également d’une batterie plus grosse – 5000 mAh par opposition à la cellule de 4500 mAh.

Une autre différence entre le nouveau Y51 et celui de septembre est que le premier a une configuration à trois caméras (48MP principal + 8MP ultrawide + macro 2MP) à l’arrière rappelant le vivo V20, tandis que le dernier est livré avec un capteur de profondeur supplémentaire de 2MP.







vivo Y51 lancé en septembre (à gauche) avec le dernier Y51 (à droite)

Le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran a également été remplacé par un lecteur latéral sur le dernier Y51, et la RAM est désormais de 8 Go, soit le double de ce que l’ancien Y51 avait à bord. Le smartphone démarre également Funtouch OS 11 basé sur Android 11, au lieu d’Android 10 avec Funtouch OS 10 en plus.

Ce qui reste le même, c’est le SoC Snapdragon 665, le stockage extensible de 128 Go, la caméra selfie 16MP, le chargement 18W et le port USB-C. Les autres fonctionnalités du nouveau vivo Y51 incluent Super Night Selfie, Super Night Mode, Ultra Stable Video, Audio Booster et Multi-Turbo 3.0.







Le nouveau vivo Y51 est disponible dans les couleurs Titanium Sapphire et Crystal Symphony

Le nouveau vivo Y51 est au prix de 3599000 IDR (255 $ / 210 €) en Indonésie et est disponible en précommande dans le pays jusqu'au 7 décembre via le détaillant en ligne Shopee.

Source 1, Source 2 (tous les deux en indonésien)