Le nouveau vice-président du parti conservateur riposte aux critiques qui s’opposent à sa position dure sur la peine de mort

Le nouveau vice-président conservateur Lee Anderson a riposté aux critiques de sa position dure sur la peine de mort – affirmant qu’il s’agit d’un point de vue “complètement courant” au cœur de Red Wall.

Lee Anderson a défendu ses commentaires en disant que la Grande-Bretagne devrait avoir des peines plus sévères pour les terroristes malades qui ont tué Lee Rigby.

Lee Anderson, député d’Ashfield Notts, a quitté le parti travailliste en 2018 Crédit : HOC/UNPIXS

Et il a apporté son soutien à la députée travailliste Rosie Duffield – disant que sa suggestion d’être dans le parti était comme si une relation abusive était parfaite et “j’aurais aimé quitter le parti travailliste plus tôt”.

Écrivant pour The Sun aujourd’hui, le député d’Ashfield a déclaré qu’il était fier de s’appeler conservateur car cela “permet la liberté d’expression et encourage la responsabilité personnelle”.

La semaine dernière, Rishi Sunak et le président conservateur se sont distancés de ses commentaires, mais ont déclaré qu’il avait droit à ses propres opinions.

M. Ashfield a déclaré: “Ce n’est pas parfait, mais le parti conservateur autorise la liberté d’expression et encourage la responsabilité personnelle.

“C’est pourquoi j’ai trouvé ma maison naturelle avec le Parti conservateur.”

Il a salué la répression de l’immigration et le plan en cinq points du Premier ministre comme un plan pour maintenir les conservateurs au pouvoir, ajoutant: “Faites-le bien et je prédis encore cinq ans pour nous, laissant les fous travaillistes à la place qui leur revient sur les bancs de l’opposition.”

M. Anderson a dénoncé le parti de Sir Keir Starmer pour avoir tourné le dos à la classe ouvrière et être “plus préoccupé par les pronoms que par les priorités du peuple”.

Et il a juré de tirer les leçons de sa victoire au mur rouge en 2019 pour aider les conservateurs à s’accrocher au pouvoir et à “maintenir les travaillistes hors de Downing Street”.