La vraie vie a pris une tournure de savon pour le nouveau vicaire d’Emmerdale, Kevin Mathurin, quand il est apparu que l’acteur jouant son fils pourrait vraiment être un parent.

L’homme de 47 ans a déclaré que sa nouvelle co-star Emile John, qui incarne le fils de son personnage Ethan, est devenue détective pour retracer leurs racines familiales.

Après que Kevin a rejoint le feuilleton à Noël en tant que vicaire Charles, lui et Emile ont réalisé qu’ils avaient tous deux des parents avec le même nom de famille vivant dans un petit village sur une île des Caraïbes.

Kevin dit: «Mes parents sont de Sainte-Lucie. La famille d’Emile du côté de son père est aussi des Mathurins et aussi de Sainte-Lucie et … ils sont du même village, Soufrière.

«Nous essayons d’obtenir les noms de parents que nous connaissons tous les deux et de voir s’il y a un lien. Mais ma mère a vu des photos d’Emile et elle pense qu’il ressemble à un parent!









Décrocher le nouveau rôle du vicaire d’Emmerdale n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour Kevin, qui admet que 2020 a été une année particulièrement difficile.

Non seulement la pièce dans laquelle il jouait au National Theatre de Londres a été suspendue, mais il a perdu un parent contre Covid en mai et a lui-même attrapé le virus, aux côtés de son partenaire, Nikki.

Il dit: «J’ai malheureusement perdu mon oncle, qui était le frère aîné de ma mère, à Covid. Il était au début des années quatre-vingt.

«J’en suis aussi tombé malade au début de mars, tout comme mon partenaire.

«Il y a eu une fois où j’ai pensé que je devrais peut-être aller à l’hôpital avec un essoufflement, mais heureusement, je ne l’ai pas fait à la fin et nous nous sommes tous les deux occupés à tour de rôle. Heureusement, nous l’avons dépassé et nous continuons notre vie maintenant, mais mon partenaire se sent toujours fatigué de temps en temps.









Le terrain de travail étant à l’arrêt dans les théâtres britanniques, la nouvelle star d’Emmerdale – qui a deux enfants, Gracie, 12 ans et Harley, six ans – admet qu’elle avait vraiment l’impression que Noël était arrivé tôt lorsque le rôle de Charles est apparu.

Il dit: «Je n’ai même pas parlé à mon partenaire au départ du rôle. Ma mère est une grande fan d’Emmerdale mais je ne lui ai pas dit jusqu’à ce qu’elle vienne fêter l’anniversaire de mon fils plus tard en septembre.

«Je lui ai dit: ‘Au fait, je déménage à Leeds’. Elle avait l’air perplexe et je lui ai alors dit que j’obtenais un emploi de vicaire!

«Elle ne savait pas comment le prendre! Je lui ai alors dit: «Dans un village – appelé Emmerdale». Et puis il a cliqué. Elle était tellement excitée et quand elle a regardé mes premières scènes de Noël, elle m’a appelé … pour me dire à quel point elle était fière.

«Elle continue maintenant d’essayer de savoir ce qui va se passer ensuite, mais je ne vais évidemment pas lui dire!»

Plutôt que de déménager toute sa famille de sa maison de Londres à Leeds, où Emmerdale est filmé, Kevin a décidé qu’il ferait la navette pour le travail à la place.

«Je suis londonien de bout en bout», explique-t-il. «Cela fonctionne lorsque chacun peut faire son propre truc.

«Ma partenaire est DJ et productrice et elle avait tourné avec Kelis, mais elle est capable de faire certaines choses en ligne pour le moment et quand je suis à la maison, je peux aussi aider à l’école.

Son nouveau personnage est coincé dans une intrigue romantique dans les semaines à venir.

Après avoir essayé de se lier d’amitié avec tout le monde dans le village, Charles est abasourdi lorsqu’il rencontre la vieille flamme Manpreet, jouée par Rebecca Sarker.

Elle était, explique Kevin, l’amour de la vie de Charles et il a été dévasté lorsqu’elle l’a laissé à l’autel le jour de leur mariage il y a quelques années.

Les téléspectateurs seront en haleine pour savoir s’ils retombent amoureux. Kevin dit que la route a été lente et progressive pour décrocher un si grand rôle à la télévision.

Après avoir fréquenté l’école de théâtre de Sylvia Young quand il était plus jeune, il a décidé de se lancer dans la carrière de danseur professionnel lorsqu’il a quitté la maison.

Mais il ajoute: «Quand j’ai atteint le milieu de la trentaine, je savais que je ne pourrais pas rivaliser avec les jeunes danseurs et leurs revers!

«J’ai donc commencé à chercher ce que je pourrais faire ensuite. La seule façon de se remettre en scène était de suivre un cours d’éducation des adultes à Londres.

En plus des rôles de théâtre du West End, Kevin a joué dans Rillington Place et The One and Only Ivan à la télévision.

Kevin dit qu’il a remarqué une amélioration des opportunités télévisuelles pour les acteurs noirs ces dernières années.

Mais il ajoute: «Il pourrait y en avoir plus.

«Je me souviens des jours dans les années 70 et vous regardiez la télévision et aperceviez un artiste noir et disiez« Oh, c’est une personne noire à la télévision ». C’était une grande chose. C’est formidable de voir que nous sommes beaucoup plus nombreux à jouer et à bien faire, mais il y a encore plus de place pour la représentation de toutes les ethnies.

Loin d’Emmerdale, Kevin est heureux de passer du temps avec Nikki et ses deux enfants à Londres.

«Le verrouillage l’an dernier nous a beaucoup rapprochés», confie-t-il.

«Pour moi, la pandémie a priorisé et mis les choses en échec.

«Tout dépend de la famille.»