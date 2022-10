Le nouveau verrouillage de la Chine « conduit à des combats dans la plus grande usine d’iPhone du monde alors que les travailleurs affamés sont contraints de rester dans l’usine »

Des combats pour la nourriture ont éclaté au milieu d’employés affamés dans une immense usine d’iPhone en Chine alors que le dernier verrouillage du pays fait des ravages, rapporte-t-on.

Bon nombre des 200 000 travailleurs de l’usine ont été contraints à l’isolement dans l’usine principale de Foxconn Technology Group à Zhengzhou après que le Parti communiste a déclenché de nouvelles restrictions draconiennes contre les coronavirus.

Les travailleurs de l’usine d’iPhone de Zhengzhou – photographiés ici en 2021 – auraient été contraints de se verrouiller 1 crédit

Quelque 28 villes – dont Wuhan, le point zéro du virus – sont désormais soumises à une vague de nouvelles mesures paralysantes.

L’usine a été forcée dans un “système en boucle fermée” après l’apparition d’une poignée de cas de Covid, a déclaré une source à Bloomberg.

Il est entendu que les employés n’ont pas le droit de quitter le campus de fabrication et subissent des tests réguliers.

Les cafétérias du site – surnommées iPhone City – ont été fermées et ceux qui ont Covid ou trop peur de quitter leurs dortoirs n’ont reçu que des produits de base tels que du pain et des nouilles instantanées, ont déclaré des initiés au point de vente.

Ils affirment que des échauffourées ont éclaté entre les employés au sujet de la nourriture, seuls les travailleurs des chaînes de production recevant des boîtes de repas, affirme-t-on.

Des images partagées sur Twitter semblent montrer des travailleurs fatigués debout aux fenêtres en train de crier tandis que des autorités en combinaison de matières dangereuses peuvent être vues sur le sol en dessous.

Un autre clip, qui aurait été tourné sur les sites, montre des gens saisissant frénétiquement des boîtes et se précipitant pour s’enfuir avec eux au milieu d’allégations non vérifiées, aucune nourriture n’a été autorisée à entrer sur le site pendant trois jours.

Foxconn, le principal fabricant d’Apple, a qualifié l’épidémie de “petite” et a affirmé que la production entre octobre et décembre ne serait pas affectée.

La société taïwanaise a déclaré que les opérations étaient “relativement stables” et que les besoins des employés, notamment “l’approvisionnement en matériel et le confort psychologique”, avaient été satisfaits, rapporte le New York Times.

C’est souvent un moment crucial pour l’usine – en 2021, environ un tiers des 165 milliards de livres sterling de ventes d’iPhone ont eu lieu entre le dernier trimestre de l’année, selon Apple.

Cela vient alors que les données publiées sur The Sun Online par la société d’analyse économique Nomura montrent que 208 millions de personnes vivent actuellement sous un certain niveau de verrouillage en Chine.

On pense que deux sous-variantes hautement contagieuses d’Omicron – BF.7 et BA.5.1.7 – sont responsables du récent pic de cas.

Les responsables chinois ont décrit les variantes comme « hautement contagieuses » car elles peuvent également infecter des personnes qui étaient auparavant immunisées.

Pékin adopte une approche sans tolérance vis-à-vis du virus – appliquant les nouvelles règles après seulement 20 à 25 nouvelles infections par jour cette semaine.

Le dirigeant chinois Xi Jinping – qui a été nommé cette semaine « Empereur à vie » – continue de déployer ce qui a été qualifié de « confinement le plus strict au monde ».

Des flics portant des combinaisons de matières dangereuses et brandissant des mitrailleuses ont brutalement appliqué les règles.

Camps de quarantaine, pénuries alimentaires. des flics saisissant les maisons des gens, des étiquettes sur les patients de Covid et des drones surveillant les rues ont tous été vus à travers la Chine.

La réponse draconienne de la Chine au virus a soulevé le spectre d’un retour au potentiel d’augmentation des cas dans le monde alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver.

Mais l’Occident a déployé des programmes de vaccination beaucoup plus efficaces, rendant des pays comme la Grande-Bretagne mieux équipés pour faire face à tout pic d’infections.

La Chine semble poursuivre une politique nationale d’auto-isolement alors que le Parti communiste a fait de Covid Zero son plan phare.

Xi a doublé sa politique dans un récent discours – et a promis que toutes les mesures devaient rester dans un avenir prévisible.