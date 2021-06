Le nouveau Verizon Promo vous offre un téléphone Android 5G gratuit

Verizon vous veut et il vous veut du mal, prêt à faire à peu près n’importe quoi pour vous connecter à son réseau 5G et utiliser l’un de ses téléphones 5G. Permettez-moi de le décomposer pour vous. Si vous êtes un client Verizon et que vous cherchez à mettre à niveau votre ancien téléphone indésirable, votre opérateur vous propose un échange pour ce téléphone (même s’il a un écran cassé ou des boutons collants) sous la forme d’un nouveau téléphone 5G, gratuit frais. Tout ce que vous aurez à faire est de souscrire à l’un des forfaits illimités de l’opérateur et d’accepter les crédits de facture mensuels qui paient votre téléphone gratuit, ce qui n’est pas le pire commerce de tous les temps.

Pour les clients non-Verizon, ils vous veulent d’une manière encore pire. Verizon a annoncé cette semaine qu’il vous paiera pour changer d’opérateur et vous permettra également d’échanger gratuitement votre ancien téléphone de merde contre un nouveau smartphone 5G. Tout ce dont vous aurez besoin est l’un des forfaits illimités de Verizon après avoir transféré votre ancien numéro et être d’accord avec les mêmes crédits de facture mensuels.

Comme on peut s’y attendre avec une promotion comme celle-ci, il y a beaucoup de détails fins et de petits textes. Quant aux cerceaux, il n’y en a vraiment pas beaucoup après avoir passé en revue les détails. Pour le téléphone 5G gratuit, vous devrez sélectionner le Galaxy S21 (128 Go) ou l’iPhone 12 mini (64 Go). Techniquement, vous pouvez obtenir gratuitement n’importe quel téléphone Android, tant que son prix ne dépasse pas 799 $. C’est la portion que Verizon couvrira chaque mois. Pour ceux qui passent à Verizon, le transporteur couvre ce changement sous la forme d’une Mastercard prépayée de 300 $. Une fois le port-in réussi, vous recevrez votre carte dans les 8 semaines suivant le changement. Pour rappel, nous n’avons jamais été fan de la langue utilisée par les opérateurs pour payer les consommateurs pour changer d’opérateur, mais les agences américaines de protection des consommateurs ne semblent pas s’en soucier, il n’y a donc personne pour les arrêter. De toute façon, ils ont de l’argent pour les lobbyistes, donc ce que nous avons essentiellement, ce sont des sociétés qui se surveillent, ce qui est évidemment une grosse blague. C’est une tangente du mardi.

Alors voilà. Si vous êtes sur Verizon et que vous souhaitez passer à un nouveau Galaxy S21, cette promotion est pour vous. Si vous n’êtes pas sur Verizon et que vous souhaitez changer et obtenir un Galaxy S21, cette promotion est également pour vous, tant que vous êtes d’accord avec cette carte-cadeau de 300 $ que vous recevrez après quelques mois et payer pour ceux-ci les frais potentiels de votre autre opérateur à l’avance.

Verizon suggère d’aller dans votre magasin de détail local pour cette offre, mais vous pouvez également le faire via l’application My Verizon.

// Verizon