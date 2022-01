Le nouveau venu évincé de Real Housewives s’exprime sur les messages anti-BLM

Jennie Nguyen a assumé l’entière responsabilité des mèmes nettoyés de 2020 mais a refusé de dénoncer sa position du GOP

Un jour après avoir été licenciée de l’émission de téléréalité « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City », Jennie Nguyen a longuement expliqué ce qui avait causé son éviction. Dans une diffusion en direct sur Instagram mercredi, l’homme de 44 ans s’est excusé pour « répugnant » des mèmes anti-Black Lives Matter (BLM) publiés sur son compte Facebook en 2020.

Les anciens messages ont refait surface la semaine dernière, montrant qu’au milieu des manifestations de 2020 après le meurtre de George Floyd par la police, Nguyen soutenait les forces de police américaines et était très sceptique à l’égard du mouvement BLM, l’associant aux émeutes qui ont eu lieu au milieu des manifestations.

Elle a immédiatement présenté des excuses, disant qu’en 2020, elle pensait qu’elle était « dénoncer la violence » mais avait appris depuis « comment offensant et blessant » ces messages l’étaient, elle a donc fait supprimer tout son compte en 2021. Cela n’a cependant pas sauvé Nguyen de la colère du public. Mardi, le producteur de l’émission Bravo a annoncé qu’il avait décidé de se séparer d’elle.

Dans sa vidéo Instagram Live, Nguyen a déclaré que même si certains des messages avaient été publiés par son équipe médiatique, elle avait finalement « pleine responsabilité et imputabilité » pour eux. Elle s’est excusée pour les mèmes, qu’elle a décrits comme « très sensible et inapproprié » au point d’être « répugnant. »

Cependant, elle a déclaré qu’elle maintenait ses convictions politiques, y compris le soutien des forces de l’ordre, et a déclaré qu’elle était « Très fier d’être républicain. » Elle a ajouté qu’elle respectait ceux qui pensaient différemment et a demandé la réciprocité.

Pour soutenir ma position politique, cela ne fait pas de moi un raciste. Et je veux que vous compreniez cela.

Nguyen a fait apparaître un ami nommé Michael à ses côtés dans le ruisseau, un homme noir qui a dit qu’il était gay. Il s’est porté garant qu’elle n’était pas raciste et a dit qu’il devait « L’éduquer sur tout Black Lives Matter et tout ce genre parce que je suis un homme noir gay, donc je le vis tous les jours. »

S’attendant apparemment à un contrecoup, il a dit que « Quiconque dit ‘elle l’a payé pour être là’ ou ‘elle a sorti la carte d’ami’, je vois tous vos commentaires. »

Nguyen a rejoint le spectacle dans la saison deux. Le scandale des mèmes a apparemment provoqué une rupture entre elle et tous les autres participants, qui ont cessé de la suivre sur Instagram.

Castmate Jen Shah, dont le mari est noir, a dénoncé le nouveau venu et a appelé ses excuses originales « fourbe. » Même Lisa Barlow, qui était amie avec Nguyen depuis des années avant de la rejoindre, ainsi que d’autres membres des Real Housewives, a tenté de prendre ses distances.

Plus tôt dans le mois, Nguyen a été impliqué dans une autre controverse sur le racisme perçu sur le plateau. Elle a contesté l’acteur Mary Cosby après avoir dit qu’elle aimait Nguyen « yeux bridés. »

Nguyen, qui vient d’ascendance vietnamienne, a pris la remarque comme insensible, tandis que Cosby défendu ça vient de « un lieu de compliments. »