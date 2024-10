Le nouveau venu des Oilers d’Edmonton avec le contrat le plus long mis sur le banc pour le dernier match préparatoire

Contenu de l’article Ceci vient de Bob Stauffer de la radio des Oilers, la formation partante des Oilers d’Edmonton lors de leur dernier match préparatoire contre les Canucks de Vancouver. RNH-McDavid-Hyman

J. Skinner-Draisaitl-Arvidsson

Janmark-Henrique-C. Brun

Podkolzin-Philp-Perry Ekholm-Bouchard

Infirmière-Emberson

Koulak-Stecher Dépeceur Des rapports indiquent également que le centre Derek Ryan est blessé quotidiennement, a déclaré l’entraîneur Kris Knoblauch.

Contenu de l’article Mon avis 1. Au mérite, Noah Philp, Ty Emberson et Troy Stecher ont tous fait partie de l’équipe ce camp d’entraînement. Ils ont dominé les autres concurrents, même s’il n’est pas sûr que Philp restera dans l’équipe, car Ryan a également bien joué et est absent en raison d’une blessure. 2. Les Oilers d’Edmonton ont recruté cinq nouveaux joueurs sous contrat avec la LNH cet été, Viktor Arvidsson pour un contrat de deux ans, Ty Emberson, Vasily Podkolzin, Jeff Skinner pour un contrat d’un an et Josh Brown pour un contrat de trois ans à 1,0 million de dollars chacun. Parmi les Oilers de retour qui ont signé de nouveaux contrats – Leon Draisaitl, Adam Henrique, Mattias Janmark, Troy Stecher, Corey Perry et Calvin Pickard – seul Draisaitl a obtenu un contrat de plus de deux ans. Mais seul Brown n’a pas réussi à figurer sur la liste pour ce dernier match hors-concours. Il s’agit donc d’une décision importante, car Brown devait débuter aux côtés de Brett Kulak cette année et avait été placé dans ce rôle pendant toute la pré-saison. 3. Brown a été dominé lors de la pré-saison par Emberson, Stecher, le candidat à l’essai Travis Dermott et Ben Gleason, qui évolue désormais chez les mineurs. Brown a eu du mal à déplacer la rondelle avec précision et a également fait des lectures douteuses. Peut-être qu’il fera toujours partie de l’équipe, en tant que septième défenseur, car il offre taille et robustesse. Cela n’a pas encore été déterminé. Edmonton pourrait également se tourner vers les fils de renonciation pour acquérir un homme gros et coriace.

Contenu de l’article 4. Philp a été l’une des principales actualités de la pré-saison. C’est un centre droitier grand et intelligent, qui manie bien la rondelle et possède un tir solide. Il a pris congé du hockey la saison dernière pour des raisons personnelles, mais il avait bien réussi dans la AHL et avait également réussi cette pré-saison avec les Oilers. Il a démontré qu’il est un joueur de la LNH, même si cela joue un rôle important. 5. C’est le premier match où nous verrons Emberson, 24 ans – récupéré dans un échange contre Cody Ceci – jumelé à Darnell Nurse. Il est essentiel que les Oilers trouvent quelqu’un qui puisse bien jouer aux côtés de Nurse, qui a connu des difficultés pendant une grande partie de la saison dernière. Emberson a fait preuve d’une bonne tête pour le match, d’une défense solide et d’un déplacement constant de la rondelle cette pré-saison. Je dirais qu’il a 50/50 de chances de rester le partenaire de Nurse cette année, ce qui n’est pas une mauvaise chance étant donné qu’il est un joueur méconnu. Mais on dirait qu’il a du jeu. 6. Toujours aucun mot sur ce qui s’en vient avec Dermott, qui a bien joué en pré-saison. Les Oilers lui proposeront-ils un contrat ? Ou une autre équipe de la LNH ? Il a du jeu en tant que défenseur de la paire inférieure, car il est un bon patineur, un bon défenseur et un bon passeur de rondelle.

Contenu de l’article 7. Le dernier homme à côté de Nurse cette année ? Ne soyez pas surpris si Stecher ne remporte pas le poste. C’est un vétéran intelligent, courageux et efficace, apportant un peu de la confiture et du combat que son compatriote Kris Russell, plus petit, offrait auparavant. « Il n’est pas négligent sur quoi que ce soit », a déclaré l’entraîneur Kris Knoblauch à son sujet. « Il est à 100 pour cent sur n’importe quel jeu, que ce soit offensivement ou défensivement – ​​et nous aimons ça chez lui. C’est un gars plus petit mais il est très compétitif et il utilise son corps du mieux qu’il peut. Staples sur les Oilers maintenant avec Bob Stauffer : écoute maintenant Des incontournables sur la politique edm

