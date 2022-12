Le nouveau venu d’Emmerdale, William Ash, révèle un lien secret avec sa co-star – et cela remonte à des décennies

Le nouveau venu d’EMMERDALE, William Ash, a un lien secret avec Jeff Hordley.

L’acteur a rejoint le feuilleton en tant que Caleb, le fils perdu de Faith Dingle, et fera ses débuts le jour de Noël.

TVI

Les acteurs William et Jeff sont allés à l’école ensemble[/caption]

Mais loin d’être nerveux à propos de son nouveau travail, c’est comme un retour aux sources pour la star, dont la propre carrière a commencé à l’école aux côtés de l’acteur de Cain Dingle, Jeff.

Il a déclaré au Sun: “J’ai rencontré beaucoup d’acteurs qui jouent ces rôles auparavant.

« Je connaissais Lisa Riley de l’Oldham Theatre Workshop, donc c’était moins intimidant de connaître ces gens que si je ne connaissais personne.

“Lucy Pargeter aussi, j’ai aussi travaillé avec elle il y a longtemps. Donc, les gens avec qui je travaillais avaient une petite relation, donc je n’avais pas aussi peur que j’aurais probablement dû l’être.

L’acteur Jeff a ensuite révélé comment lui et William remontent des décennies.

Il a déclaré: «Cela remonte à nos jours d’école. On a fait une pièce de théâtre ensemble à l’école et puis d’autres trucs professionnellement.

«Nous sommes tous les deux allés à la même école – North Chadderton Comprehensive à Oldham et avons eu un professeur de théâtre vraiment inspirant appelé Colin Snell, qui ne nous a pas inspirés mais aussi Nicola Stapleton, Matthew Dunster, Paul Hilton, puis est allé dans une autre école avec Jonas Armstrong et Jenna Louise Colman.

« Il a travaillé et inspiré beaucoup de jeunes acteurs. Nous n’étions pas dans la même classe parce que je suis beaucoup plus âgé – une génération scolaire au-dessus.

“Nous avons fait ‘Another Country’ et j’étais l’un des sixièmes anciens et Will était un jeune garçon qui nous apportait du thé. C’était une très bonne production, ça.

Et William a révélé que c’était Jeff qui l’avait initialement inspiré à devenir acteur professionnel.

“Oui, c’était génial”, a-t-il ajouté.

“Pour moi, à cet âge, entrer et voir tous ces gars qui étaient dans cette pièce et qui jouaient vraiment au sérieux, c’était génial.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

« C’est amusant et ça quand on est jeune, mais ils étaient vraiment méticuleux et parlaient de trucs comme le personnage dans une salle de répétition.

“Je n’avais jamais vu ça auparavant et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai fini par devenir professionnel parce que c’était tellement inspirant.”