Le nouveau venu d’Emmerdale admet “je passe beaucoup de temps sans travail” après avoir joué un rôle dans le savon

Le NOUVEAU VENU Will Ash a parlé de son temps “sans travail” et a établi un lien avec le frère à l’écran Jeff Hordley qui joue Cain Dingle.

L’acteur, 45 ans, a rejoint Emmerdale en tant que Caleb Milligan, le frère perdu depuis longtemps de Cain Dingle.

TVI

Will a rejoint Emmerdale après avoir été sans travail pendant une longue période[/caption]

TVI

Will jouera le rôle du frère de Cain Dingle, Caleb[/caption]

TVI

Will rend visite à Cain en prison le jour de Noël[/caption]

Will a taquiné que son personnage pourrait être “vengeur” ​​pour se venger de son frère.

Il a également été très franc sur le fait qu’il est heureux d’être employé.

S’adressant à Daily Star, il a déclaré: “Ne rien laisser tomber, mais c’est du travail, n’est-ce pas? C’est agréable de travailler.

“Vous passez beaucoup de temps, en tant qu’acteur, sans travail, et l’opportunité de faire ce que j’aime faire chaque jour est incroyable, c’est vraiment bien.

“Mais l’essentiel est de travailler avec Jeff [Hordley] et le personnage, parce que les scripts ont été incroyables.

Les acteurs et frères à l’écran Jeff et Will se connaissent depuis longtemps puisqu’ils sont allés à l’école ensemble.

Jeff a révélé: «Nous sommes tous les deux allés à la même école, North Chadderton Comprehensive à Oldham et avons eu un professeur de théâtre vraiment inspirant appelé Colin Snell.

“Elle nous a non seulement inspirés, mais aussi Nicola Stephenson, puis est allée dans une autre école avec Jonas Armstrong et Jenna Coleman.”

Ils sont tous deux apparus dans la pièce Another Country à l’école.

Les rôles précédents de Will dans d’autres séries télévisées incluent Coronation Street, Soldier Soldier, Where the Heart Is, Clocking Off, Waterloo Road et The Tunnel.

Son personnage Caleb sera une partie importante des épisodes festifs d’Emmerdale.

Will a déclaré: «C’était génial. Je m’habitue au rythme. C’est beaucoup plus rapide et beaucoup plus implacable et intense que certains autres travaux que j’ai faits, mais j’apprécie ça.

“Les scripts ont été brillants, le personnage est génial et travaille avec des acteurs fantastiques.”

La productrice exécutive d’Emmerdale, Jane Hudson, a ajouté: “Le pauvre Cain est toujours en prison (accusé d’avoir tué Al Chapman).

«Il recevra la visite de son frère le jour de Noël appelé Caleb – joué par Will Ash.

“J’ai travaillé pour la dernière fois avec Will il y a environ 14 ans lorsque j’ai produit Waterloo Road, alors quand notre directeur de casting a suggéré Will pour Caleb, j’ai été absolument transpercé.

“Il est absolument génial et je pense que les téléspectateurs tomberont amoureux de lui.”

Emmerdale est diffusé en semaine sur ITV.