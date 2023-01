Le nouveau véhicule électrique d’Audi est un SUV avec réalité augmentée qui sert également de camionnette

“C’est une toute nouvelle gamme et une nouvelle possibilité qu’elle nous offre”, a déclaré Philipp Gündert, stratégie de la marque Audi, lors d’un point de presse. “Chez Audi, nous sommes bien connus pour essayer de nouvelles choses avec les voitures… il y a aussi une tradition chez Audi de dire, ‘Ne jamais dire jamais.’ Bien qu’il n’y ait pas encore de plans concrets.”

La vitre arrière du véhicule “Activesphere” peut coulisser vers l’avant, ouvrant le coffre à plateau du SUV et créant un espace à ciel ouvert pour le transport d’objets. Audi appelle le lit de chargement ouvert modulaire un “dos actif”, mais les consommateurs ne devraient pas nécessairement s’attendre à voir un véhicule de série doté de cette caractéristique unique de si tôt.

Le nouveau véhicule concept d’Audi est un SUV de luxe entièrement électrique qui utilise des lunettes de réalité augmentée et peut également servir de petite camionnette, signalant les futures technologies potentielles pour le Volkswagen marque de luxe.

Les constructeurs automobiles utilisent régulièrement des véhicules conceptuels pour évaluer l’intérêt des clients ou montrer l’orientation future d’un véhicule ou d’une marque. Les véhicules ne sont pas destinés à être vendus aux consommateurs.

Les lunettes de réalité augmentée sont utilisées pour visualiser les jauges, les commandes et d’autres éléments qui seraient généralement affichés via des écrans. Sans écrans, le tableau de bord est propre et dégagé, permettant aux occupants de se concentrer sur leur environnement extérieur ou sur les éléments de conception du véhicule.

Audi décrit les commandes comme une couche “invisible” ou “numérique” de commandes et d’informations sur le véhicule. Les écrans, qu’il appelle “Audi Dimensions”, changent en fonction de l’endroit où le conducteur regarde ainsi que de ses besoins attendus. Tout peut être contrôlé avec des gestes de la main.