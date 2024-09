Le nouveau vaccin financé par l’État de Pfizer Canada constitue un pas en avant vers la prévention nationale du VRS chez les personnes âgées

KIRKLAND, QC, 19 septembre 2024 /CNW/ – Aujourd’hui, Pfizer Canada ULC a annoncé qu’ABRYSVO™ a été sélectionné comme vaccin financé par l’État pour la prévention du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées Canada pour 2024-2025. ABRYSVO™ est approuvé par Santé Canada pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes de 60 ans et plus.je ABRYSVO™ est également le seul vaccin contre le VRS autorisé pour la prévention du VRS chez les nourrissons via la vaccination des femmes enceintes.je Le VRS est un virus respiratoire contagieux qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, d’un système immunitaire affaibli ou qui vivent dans des établissements de soins de longue durée.iii

Dans le cadre de leur engagement à protéger la santé des personnes âgées Canadaplusieurs provinces et territoires intègrent ABRYSVO™ à leurs programmes d’immunisation financés par l’État, permettant ainsi l’accès gratuit à ABRYSVO™ aux personnes admissibles. Pfizer Canada félicite les provinces et les territoires pour leur réactivité afin de répondre à un besoin médical non satisfait dans les mois suivant l’approbation d’ABRYSVO™ par Santé Canada.

Cette décision fait suite à une recommandation forte émise par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) en Juillet 2024Le CCNI recommande des programmes de vaccination contre le VRS pour les adultes de 75 ans et plus, en particulier pour ceux qui présentent un risque accru de maladie grave due au VRS ou pour les adultes de 60 ans et plus qui résident dans des maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins chroniques.iv Les personnes qui font partie de ces groupes sont encouragées à vérifier les calendriers de vaccination financés par l’État de leur province pour connaître les critères d’admissibilité spécifiques.

« Les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables à la contamination par le VRS et à de graves complications qui diminuent leurs capacités fonctionnelles et leur qualité de vie. La vaccination est une stratégie de prévention essentielle pour se protéger contre le VRS et réduire l’incidence et l’impact de cette maladie chez les personnes âgées », a déclaré Mme Katrina Bouzanisdirectrice des politiques, du plaidoyer et de l’innovation à la Fédération internationale du vieillissement (IFA). « L’IFA espère que toutes les provinces et tous les territoires canadiens appuieront l’accès à la vaccination contre le VRS en l’ajoutant à leurs programmes de couverture de santé publique. »

Bien que le VRS provoque généralement des symptômes bénins, semblables à ceux du rhume, des pathologies préexistantes qui touchent généralement les personnes âgées, comme les maladies cardiaques chroniques et le diabète, peuvent augmenter le risque de VRS grave. Les personnes âgées sont également plus sensibles aux complications des infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS, comme la pneumonie.v, vi

« La vaccination est l’un des outils les plus efficaces pour aider à se protéger contre les maladies évitables par la vaccination telles que le VRS.vii« , a déclaré le Dr. Vivien Brownun TorontoMédecin de famille. « L’intervention des autorités sanitaires canadiennes pour réduire le fardeau des hospitalisations évitables liées au VRS constitue une façon remarquable de soutenir non seulement la santé des personnes à haut risque, mais aussi l’état de santé des personnes à risque élevé. Le Canada « système de santé ».

Dans Canadales personnes âgées présentent le taux de mortalité le plus élevé attribué aux infections à VRS, représentant plus de 80 % des décès causés par la maladie chaque année.viii, ix L’hospitalisation liée au VRS est également la plus élevée chez les personnes âgées, celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ayant des séjours hospitaliers plus longs que la population générale en raison du VRS.x, xi

« La recommandation du CCNI reconnaît comment la vaccination contre le VRS avec ABRYSVO™ peut aider à atténuer l’impact du VRS chez les personnes âgées et Le Canada système de santé », a déclaré le vice-président Accès et valeur de Pfizer Canada, Karine Grand« Maison Pfizer Canada s’engage à soutenir la santé des familles canadiennes en garantissant l’accès aux vaccins; en protégeant de manière proactive la santé des personnes âgées, nous soutenons la santé de chaque communauté. »

À propos d’ABRYSVO™

ABRYSVO™ a été approuvé en Décembre 2023 par Santé Canada pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures et des maladies graves des voies respiratoires inférieures causées par le VRS. Le vaccin est indiqué pour l’immunisation active des personnes de 60 ans et plus. ABRYSVO™ est le seul vaccin contre le VRS autorisé au Canada pour l’immunisation active des femmes enceintes entre 32 et 36 semaines d’âge gestationnel pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons de la naissance à six mois.xii

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada ULC est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales sociétés biopharmaceutiques au monde. Chez Pfizer, nous utilisons la science et nos ressources mondiales pour offrir aux gens des traitements qui contribuent à prolonger et à améliorer leur vie. Nous nous efforçons d’établir la norme en matière de qualité, de sécurité et de valeur dans la découverte, le développement et la fabrication de produits de soins de santé. Chaque jour, les collègues de Pfizer travaillent à faire progresser le bien-être, la prévention, les traitements et les remèdes qui remettent en question les maladies les plus redoutées de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

