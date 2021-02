L’organisme de bienfaisance de développement Oxfam a accusé les pays les plus riches du monde de faire attendre le monde pauvre pour les vaccins «restants», après que le groupe des grandes puissances du G7 a annoncé de nouveaux engagements dans la lutte contre le coronavirus.

À la suite d’un sommet présidé par Boris Johnson, les membres du G7 – Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, Italie, Canada, Japon et UE – ont publié une déclaration commune acceptant «d’intensifier la coopération» sur la réponse mondiale à Covid-19 .

Avec un engagement allant jusqu’à 4 milliards de dollars (2,85 milliards de livres sterling) du président américain Joe Biden au fonds international pour les vaccins de Covax, et un doublement des contributions de l’UE à 1 milliard d’euros (870 millions de livres sterling), ils ont déclaré que le soutien collectif du G7 aux jabs dans les pays en développement avait atteint 7,5 milliards de dollars (5,35 milliards de livres sterling).

Cette décision est intervenue alors que Boris Johnson a promis de faire don de la majorité des vaccins excédentaires du Royaume-Uni au monde en développement, disant à ses collègues dirigeants qu’il ne servait à rien d’inoculer leurs propres populations tout en laissant le coronavirus libre de se propager et de muter ailleurs.

Mais le responsable de la politique d’inégalité d’Oxfam, Max Lawson, a déclaré que les «mesures bienvenues» étaient «insuffisantes par rapport à l’ampleur de la menace Covid-19».

«Faire attendre de vastes régions d’Afrique et d’Asie les restes de vaccins indésirables des stocks des pays riches n’est pas seulement immoral, c’est irresponsable», a déclaré M. Lawson. «Et le manque d’action coordonnée du G7 est inexcusable.

«Plus de larges pans de la population mondiale se voient refuser une protection, plus la menace que les mutations virales nous menacent tous est grande.»

Appelant les pays riches à briser l’emprise des sociétés pharmaceutiques sur les vaccins Covid, M. Lawson a ajouté: «Entre eux, les pays du G7 ont obtenu suffisamment de vaccins pour que chacun de leurs citoyens soit vacciné trois fois, alors que de nombreux pays pauvres n’ont pas encore reçu une seule dose.

«Au lieu de se féliciter pour des progrès limités, la meilleure chose que le G7 pourrait faire serait de cesser de soutenir les monopoles de leurs sociétés pharmaceutiques sur les vaccins Covid-19.»

M. Johnson a présidé le sommet du groupe G7 qui s’est tenu virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. Et, comme souvent dans les vidéoconférences, il a été contraint de demander à la dirigeante allemande Angela Merkel de couper le son après avoir parlé par inadvertance de lui.

Le Premier ministre a exhorté les dirigeants des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Canada et de l’UE à «s’assurer que tout le monde reçoit les vaccins dont il a besoin pour que le monde entier puisse traverser cette pandémie ensemble».

Visant une fouille amicale sur M. Biden en l’accusant d’avoir volé son slogan, M. Johnson a déclaré que le monde devait «mieux reconstruire» de la crise des coronavirus en donnant la priorité à la croissance verte.

Il a appelé ses collègues dirigeants à intensifier leur action sur le changement climatique lors du sommet de la COP26 de l’ONU que le Royaume-Uni accueillera à Glasgow en novembre.

Et il a déclaré: «Des emplois et de la croissance sont ce dont nous aurons besoin après cette pandémie et je pense que l’opération de reconstruction améliorée offre la bonne voie à suivre.»

Le jour où M. Biden a officiellement rétabli les engagements des États-Unis en matière de réduction de carbone dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015, les dirigeants du G7 ont accepté de souscrire à l’objectif de «reconstruire en mieux».

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré qu’avant la COP26, ils «placeraient nos ambitions mondiales sur le changement climatique et le renversement de la perte de biodiversité au centre de nos plans».

Et – dans un engagement unanime qui n’aurait jamais pu être atteint avec le prédécesseur de M. Biden, Donald Trump – ils ont promis, conformément à l’Accord de Paris, de « réaliser une transformation verte et des transitions d’énergie propre qui réduisent les émissions et créent de bons emplois sur la voie du net zéro. au plus tard en 2050 ».

Concernant le coronavirus, ils ont promis d’accélérer le développement et le déploiement de vaccins mondiaux; travailler avec l’industrie pour augmenter la capacité de fabrication; améliorer le partage d’informations sur les nouvelles variantes; et promouvoir la transparence et la confiance dans les vaccins.

Ils ont reconnu l’immunisation étendue dans le monde comme «un bien public mondial» et ont appelé toutes les nations et institutions financières à se joindre à elles pour un soutien accru à Covax.

Dans un coup d’œil à Pékin, les dirigeants du G7 ont déclaré qu’ils rechercheraient une «approche collective pour aborder les politiques et pratiques non orientées vers le marché», s’engageant avec de grandes économies comme la Chine.

Ils ont salué l’engagement du Japon à aller de l’avant avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés cet été en tant que «symbole de l’unité mondiale pour surmonter Covid-19».

Le sommet d’aujourd’hui a été la première expérience de M. Johnson de présider un sommet international en tant que Premier ministre, et il a clairement indiqué qu’il espérait saluer ses collègues dirigeants en personne plus tard cette année pour le sommet annuel du G7 à Cornwall en juin et Cop26 à Glasgow en novembre.

S’exprimant après que le Royaume-Uni a donné les premières doses de vaccins Covid à plus de 16 millions de personnes – une proportion plus élevée de sa population que tout autre pays du G7 – M. Johnson a déclaré: «La science prend enfin le dessus sur Covid, ce qui est un excellent chose et depuis longtemps.

«Mais il ne sert à rien de vacciner nos populations individuelles – nous devons nous assurer que le monde entier est vacciné car il s’agit d’une pandémie mondiale et il ne sert à rien qu’un pays soit très en avance sur un autre, nous devons avancer ensemble .

«Donc, une des choses que je sais que les collègues voudront faire est de s’assurer que nous distribuons des vaccins à prix coûtant dans le monde entier – nous assurer que tout le monde reçoit les vaccins dont il a besoin pour que le monde entier puisse traverser cette pandémie ensemble . »

Au milieu des craintes que les zones non vaccinées ne créent des pools pour le développement de nouvelles variantes dangereuses, le président français Emmanuel Macron a appelé les États américains et européens à envoyer 5% des doses aux États plus pauvres.

Un sondage IpsosMori a révélé que les Britanniques étaient plus susceptibles que d’autres de penser que des doses supplémentaires devraient être partagées, 69% d’entre eux affirmant que certaines de celles qui restent une fois que tout le monde au Royaume-Uni est vacciné devraient être transmises, contre 61% en Allemagne, 50 pour cent en France et 46 pour cent aux États-Unis.

M. Johnson a déclaré qu’il voulait s’assurer que «reconstruire en mieux» et que la «technologie verte que nous allons tous utiliser pour lutter contre le changement climatique» fournisse «des centaines de milliers, voire des millions, de nouveaux emplois de cols verts que nous connaissons. peuvent produire ».