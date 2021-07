Le nouveau vaccin Covid de Biden se concentre sur les travailleurs, les étudiants et la variante delta

Mardi, le président Joe Biden poussera à nouveau tous les Américains éligibles à se faire vacciner contre Covid, soulignant l’importance d’être protégé contre la variante delta hautement transmissible, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Deux jours après avoir échoué à atteindre son objectif de vaccination Covid pour le 4 juillet, Biden détaillera comment son administration se concentre désormais sur l’augmentation de la disponibilité de la vaccination dans des endroits tels que les cabinets médicaux et les lieux de travail, a déclaré le responsable.

Biden notera également que son équipe intensifie ses efforts pour faire vacciner les pédiatres et autres prestataires de soins de santé pour enfants, dans le but de faire vacciner davantage d’adolescents âgés de 12 à 18 ans avant de retourner à l’école à l’automne, a déclaré le responsable. Le responsable a refusé d’être nommé avant l’annonce de Biden.

L’équipe vise également à étendre les efforts des cliniques mobiles et s’efforcera d’affiner les efforts de sensibilisation porte-à-porte pour fournir des informations sur les vaccins aux Américains qui n’ont pas encore reçu leurs vaccins.

Le discours de Biden à 14 h 45 HE à la Maison Blanche soulignera que près de 160 millions de personnes aux États-Unis seront entièrement vaccinées d’ici la fin de cette semaine, selon NBC.

Il y a actuellement 157 millions de personnes aux États-Unis qui sont complètement vaccinées, ce qui représente moins de la moitié de la population totale, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Parmi les personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis, le pourcentage du CDC pour les personnes entièrement vaccinées s’élève à 58,2%, et il s’élève à 78,7% chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, qui sont confrontées au plus grand risque de Covid.

Biden en mai s’était fixé pour objectif de faire vacciner 70% des adultes américains avec au moins une injection d’ici le jour de l’indépendance. Pendant les vacances elles-mêmes, environ 67% des adultes américains avaient reçu au moins une dose, selon le CDC.

Les taux de vaccination ralentissant considérablement, Biden soulignera que la variante delta se développe parmi ceux qui n’ont pas reçu de vaccins Covid, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

La variante delta, qui a été observée pour la première fois en Inde, s’est maintenant propagée dans au moins 96 pays, dont les États-Unis, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La variante, qui, selon l’OMS, est environ 55% plus transmissible qu’une autre souche du virus trouvée au Royaume-Uni, a menacé de faire dérailler les plans de certains pays visant à lever les restrictions de distanciation sociale. Environ 25% de tous les nouveaux cas de Covid aux États-Unis sont de la variante delta, selon le CDC, qui prédit qu’il deviendra la variante dominante.

Le mois dernier, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a qualifié le delta de « plus grande menace » pour la lutte du pays contre la pandémie.

Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a déclaré à CNBC la semaine dernière que bien que la variante delta puisse provoquer une augmentation des cas, il ne s’attend pas à une augmentation massive des infections à l’échelle de celles observées précédemment. dans la pandémie.

« Je ne pense pas que ce sera une épidémie qui fait rage à travers le pays comme nous l’avons vu l’hiver dernier. Je pense qu’il va y avoir des poches de propagation et que la prévalence globale va augmenter », a déclaré Gottlieb sur « Squawk Box. »

La Maison Blanche déploie des équipes d’intervention Covid-19 à travers le pays axées sur la lutte contre la variante. Les équipes, composées de responsables du CDC et d’autres agences fédérales, travailleront avec les communautés les plus à risque de connaître des épidémies.

Il y a encore environ 1 000 comtés aux États-Unis qui ont une couverture vaccinale inférieure à 30%, a déclaré la semaine dernière la directrice des CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Les comtés sont principalement situés dans le sud-est et le Midwest et l’agence constate déjà une augmentation des taux de maladie dans ces endroits en raison de la propagation de la variante delta, a-t-elle déclaré.

Ylan Mui de CNBC a contribué à ce rapport.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du « Healthy Sail Panel » de Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean.