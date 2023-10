Le nouveau vaccin contre le paludisme permettra d’éviter de nombreux décès – mais ce n’est en aucun cas la fin de la maladie

Un nouveau vaccin contre le paludisme – qui tue chaque année 600 000 personnes, pour la plupart des enfants – va être injecté dans les bras des bébés dans 18 pays où la maladie est la plus mortelle. C’est une joyeuse nouvelle. Mais l’enthousiasme débridé suscité par cette annonce en dit long autant sur l’état déplorable de la lutte contre le paludisme que sur l’éclat de l’invention scientifique.

Parce qu’il s’agit d’un vaccin imparfait qui protégera au mieux 75 % des personnes qui le reçoivent. C’est le chiffre le plus élevé des essais cliniques. Dans la réalité de la vie villageoise dans les régions africaines les plus pauvres, cela peut assurer la sécurité de moins de la moitié des habitants. Il reste extrêmement important de lancer des programmes de vaccination dans les 18 pays qui seront désormais financés pour les mettre en œuvre, car de nombreux décès seront évités. Mais ce n’est pas la fin du paludisme. Loin.

Le vaccin R21/Matrix-M de l’Université d’Oxford et du Serum Institute of India, qui a mené les essais et le fabriquera, est le deuxième à être envoyé sur le terrain. Le premier était RTS,S – nom commercial Mosquirix – fabriqué par GlaxoSmithKline. Il a été créé en 1987, puis testé et piloté en 2019 au Ghana, au Kenya et au Malawi.

Il y a peu de différence entre les résultats des deux vaccins, qui sont conçus et fabriqués de manière très similaire. Nous n’envisageons pas ici un vaccin révolutionnaire à ARNm, utilisant une toute nouvelle technologie du type de celui impliqué dans les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna Covid – bien qu’il existe des groupes travailler sur le développement précoce d’un.

La grande différence réside dans le prix et l’offre. Il y a seulement 18 millions de doses de RTS,S disponibles. Le Serum Institute s’est engagé à faire 100 millions de doses du vaccin d’Oxford et le double l’année suivante. Le prix sera également beaucoup plus bas – conforme à celui des autres vaccins infantiles généralement utilisés en Afrique.

C’est la très bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas utiliser un vaccin pour sauver des vies si vous n’avez pas les moyens de vous le procurer ou de l’obtenir. Le commentaire du Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, est révélateur.

« Ce deuxième vaccin recèle un réel potentiel pour combler l’énorme écart entre l’offre et la demande », a-t-elle déclaré après l’annonce de l’approbation de l’OMS. Le paludisme est la maladie que craignent les familles dans les régions endémiques. Ils veulent un vaccin. Ils ont vu trop d’enfants tomber malades et mourir. Gavi, l’Alliance du Vaccin, va désormais réunir les fonds nécessaires pour diffuser le vaccin le plus largement possible. C’est comme il se doit.

Mais il ne s’agit pas d’un vaccin unique. C’est quatre coups. Et comme le vaccin fonctionne mieux chez les bébés plus petits, les trois premières injections seront administrées à intervalles mensuels, à partir de cinq mois, suivies d’un rappel à l’âge de deux ans, ce qui ne coïncidera pas avec le calendrier de vaccination systématique des enfants.

Les familles devront peut-être se rendre dans des cliniques, s’absenter des champs ou travailler dur à la maison, emmenant peut-être aussi d’autres enfants. Même dans les pays riches, les enfants ne sont pas toujours ramenés pour recevoir une deuxième dose de vaccin. Le professeur Nick White de l’Université Mahidol en Thaïlande et à Oxford, l’un des plus grands experts mondiaux en matière de paludisme, a déclaré qu’en Afrique, le paludisme est à l’origine de ses guerres. Dans les zones de conflit comme la RDC, la vaccination fait souvent des victimes. « De vastes pans de l’Afrique ne pourront pas recevoir cela », a-t-il déclaré.

Personne ne prétend que le vaccin à lui seul suffit. Il doit être utilisé en combinaison avec d’autres mesures, telles que des moustiquaires imprégnées d’insecticide. Et il est d’une importance vitale que les cliniques disposent du traitement de référence contre le paludisme pour ceux qui présentent des symptômes. Ce sont des médicaments combinés à base d’artémisinine qui fonctionnent très bien jusqu’à ce que les parasites du paludisme, transmis à un enfant par une piqûre de moustique, y deviennent résistants.

White estime que l’éradication du paludisme saisonnier devrait être l’objectif dans la mesure du possible. Les deux vaccins ont un rôle à jouer dans ce domaine, administrés aux populations villageoises en association avec des médicaments à base d’artémisinine pour prévenir l’infection palustre plutôt que pour la guérir.

Les cas de paludisme ont augmenté plutôt que diminué au cours des deux dernières années, au grand désarroi de tous. La crise climatique, les conflits et la résistance aux drogues ont peut-être joué un rôle. Mais il y a également eu une lassitude chez ceux qui mènent la bataille, car les technologies les unes après les autres ne parviennent pas à porter le coup fatal. La Fondation Gates, après de nombreuses années d’investissements massifs dans le vaccin Mosquirix, a cessé de le financer au profit d’autres mesures préventives telles que de meilleures moustiquaires. En juillet 2022, Philip Welkhoff, directeur des programmes de lutte contre le paludisme à la Fondation Gates, a déclaré à AP que le vaccin avait « une efficacité bien inférieure à ce que nous souhaiterions » et a déclaré qu’ils devaient prendre des décisions difficiles sur le rapport coût-efficacité.

Le financement a généralement été difficile car il n’y a pas de victoires claires dans la lutte contre le paludisme. L’approbation et le financement du vaccin de l’Oxford/Serum Institute pourraient avoir un avantage supplémentaire en remontant le moral et, espérons-le, en mobilisant plus d’argent et d’enthousiasme pour la lutte. Cela ne change pas la donne, mais c’est un véritable pas dans la bonne direction.