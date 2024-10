Le nouveau vaccin contre le cancer du poumon est un cousin du vaccin COVID

Comme d’autres vaccins, le BNT116 apprend au système immunitaire à reconnaître une chose spécifique et à se rendre compte que c’est mauvais. Photo de BioNTech SE 2024

Contenu de l’article Un vaccin à ARNm, cousin des vaccins COVID qui ont atténué la pandémie, a fait l’objet d’essais sur l’homme comme traitement du cancer du poumon. BNT116 est un exemple frappant de la façon dont la définition conventionnelle d’un vaccin continue de s’élargir. « Quand les gens entendent le mot vaccin, ils pensent que cela signifie préventif, car tous les vaccins que nous avons reçus – contre la grippe, la rougeole, les oreillons, la polio – sont tous des vaccins préventifs », a déclaré le Dr Joshua Brody, directeur du programme d’immunothérapie contre le lymphome. au Tisch Cancer Institute de l’hôpital Mount Sinai de New York.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales. Articles exclusifs de Conrad Black, Barbara Kay et autres. De plus, des newsletters et des événements virtuels en édition spéciale NP Platformed et First Reading.

Accès en ligne illimité au National Post et à 15 sites d’actualités avec un seul compte.

National Post ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. ABONNEZ-VOUS POUR PLUS D’ARTICLES Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales. Articles exclusifs de Conrad Black, Barbara Kay et autres. De plus, des newsletters et des événements virtuels en édition spéciale NP Platformed et First Reading.

Accès en ligne illimité au National Post et à 15 sites d’actualités avec un seul compte.

National Post ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée à consulter sur n’importe quel appareil, à partager et à commenter.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times.

Soutenez le journalisme local. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article « Mais un vaccin signifie simplement quelque chose qui apprend à votre système immunitaire à reconnaître une chose spécifique et à se rendre compte que c’est mauvais. » Contrairement aux traditionnels vaccins contre le cancer Comme le vaccin contre le VPH, le BNT116 est un vaccin thérapeutique contre le cancer conçu pour réduire la croissance tumorale chez les patients atteints de cancer ou prévenir sa récidive. Destiné à être utilisé dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé, le BNT116 est étudié dans le cadre d’un essai clinique visant à évaluer son innocuité et son efficacité préliminaire sur un petit groupe de patients, avec un recrutement cible de 130 personnes dans sept pays. Traditionnellement, le traitement du cancer repose sur trois piliers : la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. En d’autres termes, l’empoisonnement, le zapping et le rasage des cellules cancéreuses étaient les seules options disponibles pour éliminer les tumeurs, sacrifiant ainsi souvent les cellules saines. Les oncologues considèrent désormais immunothérapie être le quatrième pilier du traitement du cancer. Il inclut non seulement les vaccins contre le cancer, mais représente une catégorie plus large de traitements comprenant d’autres outils tels que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, qui revigorent les cellules immunitaires pour qu’elles deviennent de meilleures tueuses des cellules cancéreuses. Le fil conducteur de ces traitements est l’utilisation de la capacité remarquable du système immunitaire humain à tuer les cellules cancéreuses de manière plus ciblée. Cela fonctionne en raison d’une vulnérabilité clé des cellules cancéreuses : elles expriment des antigènes que l’on ne voit normalement pas sur les cellules saines, ce qui leur permet d’être identifiées et ciblées par le système immunitaire.

NP Publié Obtenez une touche de perspective ainsi que les actualités tendances du jour dans un format très lisible. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de NP Posted sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Il s’agit d’un retour aux origines des vaccins à ARNm, qui étaient développés à des fins anticancéreuses avant de jouer leur rôle principal en cas de pandémie. BNT116 contient le code génétique de six molécules fréquemment observées dans les cancers du poumon non à petites cellules, qui représentent 80 à 85 pour cent des diagnostics de cancer du poumon. L’exposition à ces six molécules incite les cellules immunitaires à reconnaître ces molécules sur les cellules cancéreuses et à les éliminer. Le BNT116 ouvre la voie à une forme de cancer particulièrement mortelle, Dr Stuart Edmonds, Société canadienne du cancer Cancer du poumon Il tue 1,8 million de personnes chaque année dans le monde et présente l’un des taux de survie aux stades avancés les plus bas, tous types de cancer confondus. En 2024, on estime que 20 700 Canadiens mourront du cancer du poumon. On estime également qu’il s’agit de la principale cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes, dépassant le nombre de décès dus au cancer du sein chez les femmes. Le cancer du poumon a une charge mutationnelle tumorale élevée, c’est-à-dire le nombre de mutations portées par chaque cellule cancéreuse. Avec davantage de mutations, davantage d’antigènes peuvent être reconnus par le système immunitaire, ce qui fait du cancer du poumon une bonne cible pour les immunothérapies. « Le BNT116 ouvre la voie à une forme de cancer particulièrement mortelle », a déclaré le Dr Stuart Edmonds, vice-président exécutif, Mission, recherche et défense des droits à la Société canadienne du cancer.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Au-delà de la confirmation de la sécurité des patients, l’essai de phase 1 vise à déterminer la dose optimale du médicament avant de lancer des essais plus vastes de phases 2 et 3. « Il faut bien commencer quelque part, et juste pour arriver à un essai de phase 1, de nombreux médicaments sont laissés de côté. Et si les patients réagissent à cela, ils en bénéficieront réellement ; cela peut sauver des vies, même dans un essai de phase 1 », a déclaré Edmonds. Le BNT116 est également étudié dans différentes combinaisons avec des traitements plus conventionnels, le cémiplimab et le docétaxel. Le cémiplimab est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire, au même titre que l’immunothérapie que les vaccins contre le cancer. Le docétaxel, en revanche, est un médicament de chimiothérapie standard. Un essai distinct de phase 2 est également en cours pour comparer l’efficacité du BNT116 en association avec le cémiplimab par rapport au cémiplimab seul. Alors que l’immunothérapie est désormais considérée par de nombreux oncologues comme étant à son âge d’or, les premiers essais des premiers médicaments d’immunothérapie ont montré des effets secondaires considérables, tels que des dommages au foie, au système endocrinien et au système nerveux. Ces événements peuvent se produire lorsque le système immunitaire est activé de manière inappropriée sur des sites autres que la cible prévue et confond les cellules saines avec des cellules cancéreuses. Cela signifie que sa promesse a été considérée avec scepticisme par les oncologues.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « L’un des problèmes liés à l’immunothérapie en général, notamment [cancer] vaccins, c’est que pendant de nombreuses années, on a fait beaucoup d’hyperboles et de grandes choses prétendues à leur sujet, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné », a déclaré le Dr David Stewart, oncologue médical spécialisé dans le cancer du poumon à L’Hôpital d’Ottawa. «Jusqu’en 2014 ou 2015 environ, je disais aux habitants que l’immunothérapie était sur le point de guérir le cancer depuis 50 ans.» L’immunothérapie pourrait être utilisée pour les très petites tumeurs, puis administrée en suivi après une intervention chirurgicale pour prévenir les récidives. Ce n’est que lorsqu’il a été démontré que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires réduisaient les cancers importants qu’ils ont démontré leur véritable valeur, selon Stewart. La véritable mesure du succès dépendra de l’efficacité de ces vaccins contre les tumeurs volumineuses et établies. Bien que l’immunothérapie ait été considérablement perfectionnée au cours de la dernière décennie, le risque de réactions indésirables contre les tissus normaux existe, comme pour tout vaccin. Avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, bien qu’ils soient parmi les traitements disponibles les mieux tolérés, une petite proportion de patients peuvent présenter une toxicité majeure impliquant le pancréas, le cerveau et d’autres systèmes organiques.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Mon sentiment personnel est que nous devons obtenir les données initiales sur les personnes atteintes d’une maladie métastatique avancée qui n’ont pas de très bonnes options, qui comprennent les risques et qui sont prêtes à prendre ces risques », a déclaré Stewart. Selon Edmonds, il est également trop tôt pour dire dans quelle mesure le BNT116 sera efficace et sûr chez les populations de patients normalement exclues des essais cliniques d’immunothérapie, comme les patients dont le système immunitaire est gravement affaibli. Recommandé par l’éditorial J’ai un cancer du sein. Et alors ? Je n’ai jamais mieux dormi ni plus ri On a demandé à une femme de la Nouvelle-Écosse si elle était au courant de l’aide médicale à mourir avant une mastectomie pour le cancer du sein Seule une poignée de vaccins contre le cancer sont actuellement approuvés par la FDA et leur utilisation clinique a été limitée. Ceux-ci incluent Provenge pour le cancer de la prostate, le BCG et l’Adstiladrin pour le cancer de la vessie et Imlygic (T-VEC) pour le mélanome. Provenge, par exemple, a connu un succès modeste en raison de ses maigres avantages cliniques et de ses coûts élevés, et des médicaments plus efficaces ont été déployés en parallèle. De nombreux autres vaccins contre le cancer sont actuellement en cours de développement et la plupart, comme le BNT116, sont destinés au traitement du cancer plutôt qu’à la prévention.

Publicité 7 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Bien que le BNT116 comprenne un ensemble fixe d’antigènes, d’autres vaccins contre le cancer sont spécifiques au patient, en fonction du profil antigénique personnel de chaque patient. Comme le cancer de chaque patient semble unique au niveau moléculaire, les protéines des cellules cancéreuses qui peuvent être exprimées différemment selon les patients sont cataloguées pour créer des thérapies personnalisées. Ces vaccins anticancéreux personnalisés ont connu des progrès significatifs dans le mélanome et ont déjà été étendus pour être utilisés dans des essais randomisés menés par Moderna. L’essai de phase 1 du BNT116 devrait se terminer d’ici novembre 2028. Les centres canadiens n’ont pas participé à l’essai de phase I, mais si l’innocuité et la tolérabilité sont démontrées, Edmonds espère que les Canadiens bénéficieront des phases ultérieures. Ironiquement, les vaccins à ARNm ont été initialement développés pour le cancer avant d’être utilisés pour le COVID-19, a déclaré Edmonds. La Société canadienne du cancer a été l’un des premiers investisseurs dans la recherche sur l’ARNm, notamment dans les travaux pionniers du Dr Pieter Cullis sur les plateformes de délivrance de nanoparticules lipidiques à l’Université de la Colombie-Britannique. « Certes, au Canada, nous sommes très fiers de faire partie de cette équipe mondiale qui a développé des vaccins à ARNm, et nous sommes enthousiasmés par ce que cela va mener à l’avenir. Jasmine Ryu Won Kang est étudiante en médecine/doctorat à la Faculté de médecine Temerty et boursière en journalisme mondial à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à nos newsletters ici.

Contenu de l’article