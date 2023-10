Le nouveau vaccin antipaludique R21/Matrix-M d’Oxford approuvé par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé a approuvé un nouveau vaccin antipaludique, qui offrira aux pays une option bon marché et plus accessible pour lutter contre l’une des principales causes de mortalité infantile en Afrique.

La recommandation, basée sur les données d’essais précliniques et cliniques, a montré que le vaccin réduisait les cas symptomatiques de 75 pour cent après une série de trois doses par an, dans les zones à forte transmission saisonnière du paludisme. Les résultats de l’essai clinique de phase III sont en cours d’examen par les pairs, a indiqué Oxford dans un communiqué.

Des millions de cas sont signalés chaque année, et l’OMS a signalé une estimation 619 000 décès du paludisme en 2021. Presque tous les cas de paludisme surviennent en Afrique et les enfants de moins de 5 ans représentent 80 pour cent des décès signalés dans la région, selon l’OMS.

Les États-Unis rapportent 2 000 cas de paludisme chaque année, affirment les Centers for Disease Control and Prevention, la majorité d’entre eux étant sous contrat à l’étranger. Plus récemment, en juillet, les autorités sanitaires ont émis un avertissement après que quelques cas ont été signalés en Floride et au Texas chez des personnes n’ayant pas voyagé à l’étranger.

Le Serum Institute of India, qui fabriquera le dernier vaccin R21, a déclaré avoir établi une capacité de production 100 millions de doses annuellement. L’Institut est un partenaire de longue date d’Oxford et le principal bailleur de fonds de l’essai clinique de phase III, a indiqué l’université.

L’OMS a déclaré qu’il n’existait aucune preuve suggérant qu’un vaccin était plus efficace que l’autre, ajoutant que les deux n’avaient pas été testés dans un essai comparatif. L’année dernière, le Presse associée a rapporté que la Fondation Bill et Melinda Gates avait mis fin à son soutien financier direct à la RTS,S, affirmant que son efficacité était inférieure à ce qu’elle souhaitait.

Gareth Jenkins, directeur exécutif du plaidoyer et de la stratégie chez une organisation à but non lucratif Fini le paludisme au Royaume-Unia déclaré dans un communiqué qu’il est vital que les deux vaccins reçoivent un financement et un soutien pour atteindre le plus rapidement possible les enfants dans le besoin.