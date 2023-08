Le nouveau Unlimited Ultimate de Verizon apporte plus de données, à gros prix

Verizon a regardé T-Mobile déballer un forfait illimité très coûteux la semaine dernière et voulait s’assurer qu’il était inclus dans la conversation. Aujourd’hui, Big Red a annoncé le dernier né de myPlan des planscomme Unlimited Ultimate, un forfait illimité plus cher avec toutes les données que vous pouvez utiliser, ainsi qu’un tas de fonctionnalités internationales

Qu’est-ce qui est inclus dans ce nouveau myPlan Unlimited Ultimate ? Voici la liste complète des fonctionnalités que vous trouverez une fois mise en ligne plus tard cette semaine :

Prix : 90$/ligne lignes simples; 55 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique)

: 90$/ligne lignes simples; 55 $/ligne pour 4 lignes (avec paiement automatique) Données 5G : 5G illimitée dans tout le pays

: 5G illimitée dans tout le pays Données 5G haut de gamme : Ultra large bande 5G illimitée

: Ultra large bande 5G illimitée Point d’accès pour mobiles : 60 Go

: 60 Go Remise sur les appareils connectés : Jusqu’à 50% de réduction sur 2 lignes

: Jusqu’à 50% de réduction sur 2 lignes Données internationales : 10 Go de données premium par mois

: 10 Go de données premium par mois Appels/SMS internationaux : Illimité à l’étranger et aux États-Unis

: Illimité à l’étranger et aux États-Unis Remise de mise à niveau: Comprend les « meilleures promotions sur les appareils » pour les clients existants et nouveaux

Pour résumer cela, les mises à niveau se font dans le point d’accès, où vous obtenez 60 Go de données à utiliser au lieu des 30 Go dans Unlimited Plus. Vous bénéficiez également de toutes ces données et connectivité internationales, comme 10 Go de données premium et des appels et SMS illimités à l’étranger. Pour les « meilleures promotions sur les appareils », il semble que les clients Ultimate se verront proposer des offres spéciales auxquelles les autres forfaits n’auront pas accès. Et enfin, si vous avez besoin d’une montre intelligente et d’une tablette dotée d’une connectivité cellulaire, vous pouvez bénéficier de réductions sur les deux et au lieu d’une seule.

Oh, et parce que c’est un myPlan plan, vous pouvez ajouter des avantages à tout moment. Ceux-ci coûtent toujours 10 $ par avantage, tout comme c’est le cas sur les autres plans. Nous espérions que cette augmentation de prix à 90 $/mois pourrait vous rapporter au moins 1 avantage gratuit, mais ce n’est pas le cas.

Verizon indique qu’Unlimited Ultimate arrivera dans la gamme myPlan le jeudi 31 août.

Vous pouvez acheter des forfaits illimités Verizon ici.