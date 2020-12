Amazon introduit une nouvelle fonctionnalité pour son application de maison intelligente. La nouvelle fonctionnalité, repérée par un contributeur The Ambient, permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte à Alexa à l’aide d’un clavier permettant de donner des commandes vocales. La nouvelle fonctionnalité, appelée Type With Alexa, est déployée dans le cadre d’un aperçu public, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent envoyer des messages discrets à Alexa dans les endroits où l’utilisation d’une commande vocale n’est pas idéale. Google Assistant a cette fonctionnalité depuis longtemps.

La nouvelle entrée basée sur le clavier permet aux utilisateurs de poser des requêtes Alexa telles que les mises à jour du journal, les calculs, les titres des actualités, etc. Il agit également comme un outil de recherche de routines et d’appareils pour la maison intelligente au sein de l’écosystème Alexa. Ceux qui font partie de l’aperçu public verront une petite icône de clavier dans le coin supérieur gauche de l’application Alexa. Appuyez dessus pour ouvrir une fenêtre de discussion, où les utilisateurs peuvent donner des commandes textuelles à leur assistant virtuel. Cette fonctionnalité est similaire à celle déjà vue dans Google Assistant, qui comprend également des indicateurs visuels ou des graphiques de type spectacle.

Il n’y a aucun mot sur la disponibilité de la nouvelle fonctionnalité ou sur la façon dont elle est déployée par Amazon, mais la possibilité de taper des commandes au lieu d’utiliser votre voix est quelque chose qui peut se révéler très utile, en particulier dans les endroits où les utilisateurs ne peuvent pas donner une commande vocale. Par exemple, dans un train, à des funérailles ou dans un cinéma.

Amazon avait, le mois dernier, ajouté une mise à jour qui rend son assistant virtuel Alexa plus intelligent et plus intuitif. Le géant du commerce électronique a également annoncé Alexa Care Hub, une fonctionnalité qui aiderait les utilisateurs à garder un œil sur les parents et les proches vieillissants.