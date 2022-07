Le nouveau troisième kit rose 2022-23 d’Arsenal célèbre la communauté locale

Le troisième kit d’Arsenal est d’un beau rose. FC Arsenal

Cette saison, Arsenal jouera en rose pour la première fois avec le lancement de son tout nouveau troisième kit pour la campagne 2022-23.

Alors que le rose a été choisi à la fois pour les bandes de gardien de but et comme garniture décorative auparavant, les Gunners n’ont jamais utilisé la teinte rose comme couleur principale pour un maillot de champ extérieur jusqu’à présent.

La nuance piquante de rose est incrustée d’un subtil motif “hermine” qui fait écho au motif répétitif utilisé sur le bouclier de l’écusson du club d’Arsenal, vers 1949-2002. L’hermine est une image héraldique souvent utilisée dans les armoiries et on dit qu’elle représente la fourrure d’une hermine, d’où elle tire son nom.

Avec le canon orienté vers l’ouest et la devise latine “Victoria Concordia crescit” (La victoire se développe hors de l’harmonie), le motif d’hermine a été révélé à l’origine dans le cadre du nouveau badge des Gunners lorsqu’il a fait ses débuts dans le premier programme de match de la saison 1949-50. Il a ensuite été abandonné en 2002 lorsque le club a présenté son nouveau blason simplifié, que l’on retrouve encore sur ses maillots à ce jour.

En plus de la belle chemise rose, le troisième kit 2022-23 est complété par une bordure bleu marine contrastante, un short bleu marine et des chaussettes roses assorties.

Notre troisième kit Arsenal 22/23 est arrivé ! 🦩 Disponible dès maintenant chez Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX et revendeurs sélectionnés 👇 — Arsenal (@Arsenal) 29 juillet 2022

Comme pour les kits domicile et extérieur de cette saison, Arsenal continue de célébrer sa communauté locale à travers le lancement de la troisième bande. L’ensemble rose et bleu marine sert de salut visuel à la base de soutien passionnée qu’ils ont dans le nord-ouest de Londres et en particulier aux membres les plus créatifs du district.

Des musiciens aux DJ et producteurs, en passant par les skateurs et même les jeunes jardiniers urbains en herbe, Arsenal célèbre les passions de ses supporters.

Le kit domicile 2022-23 a été lancé dans le cadre d’un projet qui a vu 5 £ de chaque vente de magasin de club reversés directement à la Fondation Arsenal (qui soutient une pléthore d’initiatives locales axées sur la communauté.)

Pendant ce temps, le kit extérieur correspondant, qui a été lancé alors que les Gunners étaient en tournée aux États-Unis en juillet, présentait un film mettant en vedette le fan Aston Mack, qui a fondé l’organisation Orlando Freedom Fighters après s’être fait connaître pour la première fois en portant une réplique de chemise Arsenal lors d’un Manifestation de Black Lives Matter à Orlando à l’été 2020.