Le fils troublé du président Biden, Hunter, a un nouvel emploi pour lequel il ne semble pas être qualifié, il est donc temps que Twitter politique le traîne dans la boue ou crie « rien à voir ici », en fonction de la persuasion politique.

L’Université de Tulane a inclus Hunter Biden sur sa liste de neuf conférenciers invités qui donneront aux étudiants un cours de 10 semaines intitulé « Polarisation des médias et impacts des politiques publiques ». Ironiquement, il semble que la réaction aux nouvelles pourrait bien servir d’étude de cas en classe, compte tenu de la façon dont elle s’est scindée de manière prévisible selon des lignes partisanes aux États-Unis.

L’histoire semble faite sur mesure pour donner aux conservateurs une autre occasion de plonger sur Hunter – et par extension, son père présidentiel.





Aussi sur rt.com

Le nom « or » de Biden a permis à Hunter Biden de gagner 50 000 $ par mois à Burisma, révèle le fils du président lors d’une interview







Certains se sont empressés de souligner que le jeune Biden – qui a des diplômes en droit et en histoire – n’a jamais travaillé dans les médias, faisant apparemment sa qualification pour enseigner un cours universitaire sur les « fausses nouvelles » est à peu près aussi convaincante que la qualification qui lui a permis d’obtenir embauché par une entreprise gazière ukrainienne en 2014.

Hunter Biden, qui donne un cours sur les « fausses nouvelles », est à peu près égal au cours de nos jours. Franchement, il est mieux qualifié pour donner un cours sur les utilisations du parmesan. – Ben Shapiro (@benshapiro) 28 avril 2021

Hunter Biden est aussi qualifié pour enseigner un cours universitaire qu’il est un expert des marchés énergétiques ukrainiens – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 28 avril 2021

Les plus intéressés par les attaques personnelles rappelé les questions les plus délicates de la vie de Hunter, comme la toxicomanie et les relations avec les travailleuses du sexe.

Ceux à l’autre bout du spectre politique ont pris l’histoire comme un rien par défaut. La gauche américaine préfère voir Hunter Biden comme une victime innocente du vitriol visant son père, donc tout article négatif à son sujet reçoit le traitement standard « votre peuple est bien pire de toute façon ».

Hunter Biden est à la mode parce que les propagandistes de droite n’ont rien sur le président Joe Biden; ils sont pathétiques et se saisissent désespérément des pailles. # 100DayswithBiden – David Weissman (@davidmweissman) 28 avril 2021

Puisque Hunter Biden est à nouveau tendance sur Twitter, permettez-moi de vous rappeler que Matt Gaetz fait l’objet d’une enquête pour trafic sexuel réel, nous pouvons le faire tous les jours, si nécessaire. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 28 avril 2021

Ainsi, Ivanka Trump a gagné 41 marques en Chine, y compris des cercueils et des machines à voter, son mari Jared Kushner a utilisé la Maison Blanche pour trouver des prêts pour lui-même, et tous deux ont gagné 640 millions de dollars en «travaillant» dans l’administration de papa Trump, mais Hunter Biden est le problème. ? Sûr. – Andrea Junker ® ​​(@Strandjunker) 28 avril 2021

Ironiquement, chaque côté a pointé du doigt l’autre, disant que l’histoire était en quelque sorte destinée à détourner l’attention du public de quelque chose que l’autre partie a récemment fait de mal.

Hunter Biden tendances lorsque le NYPost écrit délibérément une fausse histoire Hunter Biden tendances lorsque Tucker Carlson approuve un cri de ralliement suprémaciste blancHunter Biden tendances chaque fois que la droite a besoin d’une distraction. pic.twitter.com/cjgR7sBTa3 – Désirée (@Desarrayed) 28 avril 2021

On ne sait toujours pas ce que le fils de 51 ans du président américain a à dire aux étudiants de l’Université de Tulane, bien que son point de vue puisse se révéler précieux. Il se trouve qu’il a été au centre d’un scandale discret qui a d’énormes conséquences sur la liberté d’expression aux États-Unis.

Au cours de la course présidentielle de l’année dernière, lorsque le New York Post a publié un article alléguant le trafic d’influence de Hunter Biden, l’article a été directement censuré par la Big Tech américaine. La justification était que les documents sous-jacents auraient pu être obtenus par piratage ou plantés par la Russie – une affirmation qui a été colportée par des responsables du renseignement américain à la retraite sans aucune preuve et qui reste sans fondement à ce jour. Les médias favorables à Biden ont cependant pris les affirmations des fantômes sur leur valeur nominale et ont salué l’acte de bâillonnement politique – probablement parce que vaincre Donald Trump était plus important que toute autre chose.





Aussi sur rt.com

Hunter Biden dit que l’ordinateur portable incriminant aurait « absolument » pu être le sien, suggère que le « renseignement russe » est peut-être à l’origine d’une fuite







La liste des autres orateurs de Tulane comprend des personnes comme la chroniqueuse du Washington Post Margaret Sullivan et la correspondante de CNN à la sécurité nationale Kylie. Atwood, on ne peut donc que spéculer si l’équipe de censure percutante ferait partie du programme.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!