Le nouveau travail de «Banksy» dissimulé par les employés du conseil malgré le fait que le meilleur expert en art prétende que c’est réel

Les employés du conseil municipal de GLASGOW ont retiré une œuvre d’art présumée de Banksy malgré qu’un expert en art de premier plan ait déclaré qu’elle pourrait être réelle.

Nous avons raconté comment une œuvre d’art peinte à la bombe inspirée d’Orange Walk est apparue mercredi sur Springfield Court entre Buchanan Street et Queen Street dans le centre-ville.

Le conseil municipal de Glasgow a peint sur l’œuvre d’art « Banksy » Crédit : Scottish Sun

La nouvelle œuvre d’art n’est restée que moins d’un jour après que le conseil a décidé de peindre par-dessus l’œuvre Crédit : Les Gallagher

Le rongeur a été malheureusement vandalisé la nuit dernière avant d’être peint Crédit : Scottish Sun

Le rat sur le thème de la marche orange a été piégé avec un journal Sun enroulé Crédit : Scottish Sun

Le mystérieux graffeur, dont les œuvres se vendent 10 millions de livres sterling, a inauguré son exposition « Cut and Run » à la Gallery of Modern Art de Glasgow la semaine dernière.

Mais seulement 24 heures plus tard, le rat jouant un tambour cassé avec « God Save the King », portant une ceinture et un chapeau Union Jack pris dans un piège avait été griffonné par une étiquette de peinture en aérosol bleue.

Quelques heures plus tard, l’équipe de nettoyage des rues de l’autorité locale a PEINT le rongeur – mettant fin à l’affichage.

Il ne reste plus qu’un carré noir et deux autocollants « Wet Paint ».

Cette décision intervient après que le professeur Paul Gough, expert de Banksy, a déclaré à Good Morning Scotland de la BBC qu’il pensait que cela pourrait être authentique – « ou un très bon imitateur ».

Il a déclaré: « Les rats sont l’un des pochoirs de marque de Banksy depuis des décennies maintenant. Ce sont des rats au nez assez pointu, assez comiques mais avec un sentiment de menace à leur sujet.

« Celui avec le rat et le tambour, qui est d’un rouge particulier – c’est un trait particulier de l’amincissement de la peinture, c’est vraiment quelqu’un qui est au top de sa forme.

« Et ça a l’air vraiment authentique.

« Quelqu’un est soit un très bon imitateur, soit il a été très occupé. »

Lorsqu’il a été approché, le conseil municipal de Glasgow a révélé au Scottish Sun qu’il n’avait aucun plan pour préserver la pièce.

Le conseil a confirmé qu’il retirerait l’œuvre d’art dans le cadre de sa politique de nettoyage des rues, car il ne comprend pas qu’elle soit réelle.

L’autorité locale a ajouté que si quelqu’un veut voir un « vrai Banksy », il doit visiter le GOMA.

Bien que le conseil municipal de Glasgow affirme qu’il ne s’agit pas d’un vrai Banksy, le compte Instagram officiel de l’exposition Banksy Cut and Run a partagé les images des parieurs de la pièce.

En publiant l’image du rat avec un tambour sur leur compte suivi par plus de 22 500 personnes, ils ont posé la question – « oui ou non? »

Les œuvres d’art officielles de Banksy sont vérifiées sur le site officiel de l’artiste Pest Control.

On ne sait pas si la nouvelle œuvre d’art était un vrai Banksy – et l’artiste a déclaré qu’il ne vérifierait pas l’art de la rue pour la vente publique.

Seuls ceux sanctionnés pour la vente commerciale, principalement ses éditions de sérigraphies, obtiennent le certificat d’authenticité – qui comprend un demi-dix déchiré que Pest Control conserve.

Les pièces d’art de rue réalisées sur les murs ou les portes ne recevront pas de certificat – à quelques exceptions occasionnelles – car elles n’ont jamais été destinées à être vendues.

Banksy ne tolérera pas leur vente sur le marché primaire ou secondaire – le street art volé est donc considéré comme sans valeur.

Nous avons raconté précédemment comment une autre œuvre d’art de type Banksy est apparue près de son exposition écossaise – puis a disparu quelques heures plus tard.

