Le nouveau traitement de HMC pour les maladies cutanées rares est salué

(MENAFN- Gulf Times) Le département de dermatologie et de vénéréologie de Hamad Medical Corporation (HMC) a franchi une étape sans précédent dans le domaine de la dermatologie en mettant en œuvre un traitement innovant qui a réduit le taux de mortalité associé au syndrome de Stevens-Johnson (SJS) et à la nécrolyse épidermique toxique (NET) à 0 %.

Le SJS et le TEN sont des maladies cutanées rares mais extrêmement graves qui entraînent la desquamation et la perte de grandes zones de peau et de muqueuses, indique un communiqué.

Le SJS est une forme plus légère et commence généralement par des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, maux de gorge et fatigue, suivis d’une propagation rapide d’une éruption cutanée rouge douloureuse qui se transforme en cloques, en particulier sur le visage, les organes génitaux et les yeux.

Les patients développent souvent un syndrome de Stevens-Johnson (SJS) à la suite d’une réaction allergique grave à certains médicaments, comme les antibiotiques ou les antiépileptiques, ou à la suite d’infections spécifiques. Le SJS est une urgence médicale qui nécessite un traitement immédiat pour éviter des complications graves telles qu’une infection, une perte de liquide ou le décès dans les cas graves.

La TEN, la forme la plus grave des deux affections cutanées, est une urgence médicale caractérisée par une desquamation généralisée de la peau qui peut toucher plus de 30 % du corps. La peau exposée est très vulnérable aux infections et aux pertes de liquide. Les causes de la TEN sont similaires à celles du SJS, souvent liées à des réactions médicamenteuses graves.

Grâce à des recherches approfondies et à des efforts dévoués, le professeur Martin Steinhoff, président du département de dermatologie et de vénéréologie, et le Dr Sara al-Khawaja, dermatologue spécialisée, ainsi que leur équipe, ont réussi à réduire le taux de mortalité associé à ces affections grâce à l’utilisation d’une trithérapie standardisée, ainsi qu’à un protocole de soins intensifs d’intervention précoce.

Le département de dermatologie et de vénéréologie du HMC a également récemment publié un article dans JEADV, l’une des trois principales revues de dermatologie, soulignant l’étude et les résultats positifs sur la réduction des cas de mortalité avec la mise en œuvre du protocole de trithérapie.

Le professeur Steinhoff a déclaré : « Ce résultat reflète non seulement notre dévouement et notre expertise, mais aussi le pouvoir transformateur de la poursuite incessante de l’excellence dans la recherche et la pratique médicales. Nous sommes fiers que le protocole ait obtenu une grande reconnaissance de la part de la communauté scientifique internationale, atteignant l’un des taux de réussite les plus élevés au monde dans le traitement de ces maladies.

« Le nouveau traitement standardisé que nous avons développé pour le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Stevens-Johnson NET offre de l’espoir et peut contribuer à sauver de nombreuses vies. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien et de la collaboration de nos collègues du HMC, en particulier ceux de l’unité de soins intensifs et du service des urgences. »

Ce succès reflète les efforts inlassables de l’équipe médicale pour soulager les souffrances des patients touchés par ces maladies rares et potentiellement mortelles, pour lesquelles aucun traitement standard n’existait auparavant.

Le Dr al-Khawaja a ajouté : « Nous nous efforçons toujours de fournir les meilleurs soins de santé possibles à nos patients en utilisant les traitements et les technologies les plus récents, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie des patients et à faire progresser les soins de santé au Qatar. Dans les cas de SJS et de NET, les patients ont besoin de soins médicaux urgents, souvent dans une unité de soins intensifs ou de brûlés. Le traitement comprend l’arrêt immédiat du médicament associé à l’effet indésirable, la gestion de la peau ouverte pour prévenir l’infection et une gestion prudente des fluides. Des stéroïdes et d’autres immunothérapies peuvent être utilisés dans certains cas.

« La période de guérison varie d’un patient à l’autre en fonction de la gravité de la maladie et de la réponse de l’organisme au traitement. La guérison complète prend généralement entre deux et six semaines, mais certains cas peuvent nécessiter une période plus longue. Une fois la guérison complète terminée, le risque de récidive est très faible, à condition d’éviter la cause sous-jacente. »

