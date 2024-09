Le nouveau Toph du dernier maître de l’air

Nous savons depuis que la série est devenue un succès immédiat pour le streamer que Netflix travaille sur une deuxième (et troisième) saison de sa réinvention en live-action de Avatar : Le dernier maître de l’airmais maintenant Netflix est prêt à vous donner un premier petit aperçu de ce qui va arriver dans les aventures continues d’Aang et de sa bande… principalement sous la forme d’un visage très familier.

Lors de l’événement Geeked Week Live de ce soir à Atlanta, Netflix a confirmé que la saison 2 de la série live-action Avatar est en cours de production, avec un bref teaser annonçant que Miya Cech a rejoint le casting principal en tant que bien-aimé Le dernier maître de l’air personnage Toph Beifong. De la même manière introduite au début de la deuxième saison de la série animée (initialement dans une brève vision avant de faire son apparition complète dans « The Blind Bandit »), Toph est une jeune fille aveugle qui utilise ses capacités de maîtrise de la terre pour se connecter au monde qui l’entoure et étendre ses sens. Rejoignant initialement Aang, Katara et Sokka dans leur voyage pour apprendre au jeune Avatar comment perfectionner ses propres compétences de maîtrise de la terre, Toph devient finalement l’un des maîtres de la terre les plus puissants et les plus célèbres, découvrant ensuite son sous-type de maîtrise du métal et aidant finalement à former le prochain Avatar, Korra, au cours du successeur de la série, La Légende de Korra.

Cech, qui est d’origine chinoise et japonaise-américaine, n’est pas aveugle, mais travaillera « avec un producteur et consultant, qui est aveugle et un professionnel de la communauté des aveugles, pour s’assurer que la communauté des aveugles soit représentée de manière appropriée » dans l’interprétation du personnage, selon un communiqué de presse fourni par Netflix.

Malgré toutes les modifications apportées au matériel source, controversées ou non, personne ne sera trop surpris que la prochaine saison de Avatar Toph sera de la partie. Après tout, Netflix appelle la deuxième saison de la série « Terre », tout comme la série animée. Le temps nous dira, Toph ou non, ce qui se passera Avatar La série parviendra à s’adapter dès sa deuxième saison, contrairement à la série animée. Même si elle a connu un succès phénoménal dans les classements de streaming, l’une des critiques constantes de la première saison a été son choix de condenser l’histoire de la première saison de 20 épisodes de la série animée en seulement huit épisodes. Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé la durée exacte de la deuxième ou de la troisième saison de la série live-action, on croise les doigts pour que la série ait appris une leçon qu’elle pourra mieux gérer cette fois-ci.

Nous vous en dirons plus sur les projets de Netflix pour Le dernier maître de l’air au fur et à mesure que nous les apprenons – mais la saison deux venant juste d’entrer en production, il faudra probablement encore un bon moment avant que nous puissions revoir Toph et ses nouveaux amis en action.