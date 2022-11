Le nouveau titre du prince saoudien est la clé pour éviter les poursuites pour meurtre

WASHINGTON (AP) – Cela a soulevé des sourcils il y a six semaines lorsque le vieux roi d’Arabie saoudite, Salman, a nommé son fils, le prince héritier Mohammed bin Salman, au poste de Premier ministre. Les lois du royaume désignent le roi comme premier ministre. Le roi Salman a dû déclarer une exception temporaire pour prêter le titre, et en même temps a précisé qu’il conservait des fonctions clés.

Mais cette décision a porté ses fruits jeudi, lorsque l’administration Biden a déclaré que la position du prince Mohammed en tant que Premier ministre le protégeait d’un procès américain pour ce que la communauté du renseignement américain considère comme son rôle dans le meurtre par des responsables saoudiens d’un journaliste basé aux États-Unis en 2018. Un juge va maintenant décider si le prince Mohammed bénéficie de l’immunité.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a insisté vendredi sur le fait que la déclaration d’immunité de l’administration pour le prince héritier d’Arabie saoudite était purement une “détermination légale” qui “n’a absolument rien à voir avec le fond de l’affaire elle-même”.

De nombreux experts en droit international étaient d’accord avec l’administration – mais uniquement en raison de l’augmentation du titre du roi fin septembre pour le prince héritier, avant une décision américaine prévue.

“Il aurait été tout aussi remarquable que les États-Unis refusent l’immunité de chef d’État à MBS après sa nomination au poste de Premier ministre qu’il aurait été pour les États-Unis de reconnaître l’immunité de chef d’État de MBS avant sa nomination”, William S. Dodge, professeur à l’Université de Californie-Davis School of Law, a écrit en utilisant les initiales du prince.

Le porte-parole du département d’État, Vedant Patel, a donné vendredi des exemples d’exemples passés où les États-Unis ont reconnu l’immunité des chefs de gouvernement ou d’État – Robert Mugabe du Zimbabwe et Narendra Modi de l’Inde, tous deux dans des allégations de violations des droits.

Le procès a été déposé devant un tribunal fédéral à Washington par la fiancée du journaliste assassiné Jamal Khashoggi et par un groupe de défense des droits basé à DC qu’il a fondé. Il accuse le prince héritier et une vingtaine d’assistants, officiers et autres d’avoir comploté et perpétré l’assassinat de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul.

Le meurtre, condamné par Biden lors du procès de campagne en 2019 comme un “meurtre pur et simple” qui doit avoir des conséquences pour les dirigeants saoudiens, est au cœur d’une rupture entre des partenaires stratégiques, les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Avant et immédiatement après son entrée en fonction, Biden a promis de prendre position sur le prince héritier d’Arabie saoudite, dans le cadre d’une présidence qui serait fondée sur les droits et les valeurs. Mais Biden a depuis offert un coup de poing et d’autres gestes de conciliation dans l’espoir – déçu jusqu’à présent – de persuader le prince héritier de pomper plus de pétrole pour les marchés mondiaux.

L’administration de Biden soutient que l’Arabie saoudite est trop importante pour l’économie mondiale et la sécurité régionale pour permettre aux États-Unis de se retirer du partenariat vieux de plusieurs décennies.

Mais les défenseurs des droits, certains législateurs démocrates de haut rang et le journal de Khashoggi, le Washington Post, ont condamné vendredi la décision de l’administration.

“Jamal est encore mort aujourd’hui”, a tweeté la fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz.

Fred Ryan, éditeur du Post, l’a qualifié d ‘«effort cynique et calculé» pour manipuler la loi et protéger le prince Mohammed. Khashoggi a écrit des articles pour le Post qui, au cours de ses derniers mois, ont critiqué les violations des droits du prince héritier.

“En acceptant ce programme, le président Biden tourne le dos aux principes fondamentaux de la liberté de la presse et de l’égalité”, a écrit Ryan.

Le groupe de défense des droits de Cengiz et Khashoggi, Democracy for the Arab World Now, ou DAWN, avait fait valoir que le changement de titre du prince héritier fin septembre n’était rien de plus qu’une manœuvre pour échapper aux tribunaux américains, sans statut juridique ni changement d’autorité ou de fonctions.

L’Arabie saoudite n’a pas commenté publiquement la décision de l’administration. Les porte-parole de l’ambassade saoudienne et du ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires vendredi.

L’Arabie saoudite blâme ce qu’elle dit être des responsables “voyous” pour le meurtre de Khashoggi. Il dit que le prince n’a joué aucun rôle.

L’Arabie saoudite est une monarchie absolue, par opposition à une monarchie constitutionnelle comme le Royaume-Uni, où un premier ministre plutôt qu’un roi ou une reine gouverne.

“Assez pathétique”, a déclaré vendredi Sarah Leah Whitson, responsable du groupe de défense des droits de Khashoggi, à propos du changement de titre.

“Si quoi que ce soit, cela a simplement démontré à quel point Mohammed ben Salmane avait et a eu peur de notre procès, de notre responsabilité réelle et de la découverte réelle de ses crimes”, a déclaré Whitson.

L’administration Biden a semblé rejeter l’argument de son groupe selon lequel le récent changement de titre du prince Mohammed allait à l’encontre de la loi applicable en Arabie saoudite et devait être ignoré.

Le roi Salmane a continué à faire des nominations et à présider les réunions de son conseil depuis le changement de titre.

Mais le prince Mohammed est depuis des années un décideur et un acteur clé du royaume, notamment en représentant le roi à l’étranger.

Certains organes de presse occidentaux avaient présenté le transfert temporaire du titre de Premier ministre en tant que roi Salmane – qui a la fin des années 80 – déléguant la responsabilité au prince Mohammed, qui a 37 ans.

Un juge fédéral avait donné aux États-Unis jusqu’à jeudi pour se prononcer, ou non, sur l’affirmation du prince héritier selon laquelle son statut le protège des tribunaux américains.

Les défenseurs des droits avaient espéré jusqu’au moment du dépôt que l’administration resterait silencieuse, n’offrant aucune opinion sur l’immunité du prince Mohammed de toute façon.

L’immunité souveraine, un concept enraciné dans le droit international, soutient que les États et leurs représentants sont protégés contre certaines poursuites judiciaires devant les tribunaux d’autres États étrangers.

Les affaires pénales et civiles antérieures intentées contre des gouvernements et des dirigeants étrangers dans lesquelles les États-Unis ne sont pas intervenus ont généralement impliqué des pays avec lesquels les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques ou ne reconnaissent pas leurs chefs d’État ou de gouvernement comme légitimes.

Les affaires intentées contre l’Iran et la Corée du Nord demandant des dommages-intérêts pour des décès ou des blessures à des citoyens américains sont deux exemples frappants de cas où le pouvoir exécutif n’a pas pesé avec une opinion sur l’immunité souveraine.

En revanche, les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques complètes avec l’Arabie saoudite. Le département d’État a souligné jeudi que le respect du principe pour les dirigeants d’autres gouvernements permet de garantir que les tribunaux d’autres pays ne cherchent pas à traîner les présidents américains devant eux pour répondre aux poursuites judiciaires.

Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que la décision américaine n’avait “absolument rien” à voir avec les relations américano-saoudiennes “tendues” concernant les réductions de la production de pétrole dirigées par l’Arabie saoudite et d’autres questions.

Biden a été “très, très bruyant” à propos du “meurtre brutal et barbare de Khashoggi”, a déclaré Kirby.

Mais certains des collègues démocrates de Biden au Congrès ont exprimé leur déception face à la décision de l’administration.

“L’administration abandonne-t-elle sa confiance dans le jugement de sa propre communauté du renseignement?” Le sénateur Tim Kaine, un démocrate de Virginie, a déclaré dans un communiqué. “Si les amis et la famille de Khashoggi se voient refuser une voie vers la responsabilité dans le système judiciaire américain, où dans le monde peuvent-ils aller?”

Whitson, le responsable du groupe de défense des droits de Khashoggi, a déclaré que le procès se poursuivrait contre les autres personnes nommées dans le procès.

L’écrivain d’Associated Press, Aamer Madhani, a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer et Matthew Lee, Associated Press