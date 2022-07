Le nouveau tiers américain émerge

Le parti Forward a été créé par d’anciens démocrates et républicains qui jurent de s’opposer à “l’extrémisme politique”

Les anciens républicains et démocrates ont uni leurs forces mercredi pour créer un nouveau parti national centriste pour répondre aux aspirations des Américains qui se disent fatigués du système politique dysfonctionnel aux États-Unis.

Le nouveau parti, appelé Forward, est coprésidé par l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Andrew Yang et Christine Todd Whitman, l’ancienne gouverneure républicaine du New Jersey. Bien que le Yang’s Forward Party ait été initialement créé en octobre 2021, il a maintenant fusionné avec deux autres organisations : le Renew America Movement, d’anciens républicains, et le bipartisan Serve America Movement.

Les dirigeants du groupe politique nouvellement éclos espèrent défier le système bipartite traditionnel en Amérique, affirmant qu’il divise les États-Unis en différents camps, tandis que le parti Forward cherche à les rassembler. “Pas laissé. Pas vrai. VERS L’AVANT», lit-on sur le slogan du site Web du parti.

Dans un article d’opinion paru mercredi dans le Washington Post, les dirigeants de Forward ont tiré la sonnette d’alarme sur l’état actuel des États-Unis, décriant “extrémisme politique” ce “déchire notre nation» et mène à «intimidation politique.”

“Si rien n’est fait, les États-Unis n’atteindront pas leur 300e anniversaire ce siècle sous une forme reconnaissable», ont-ils écrit, ajoutant que les Américains avaient perdu confiance en leur gouvernement.

Les États-Unis, disaient-ils, «a cruellement besoin d’un nouveau parti politique – un parti qui reflète la majorité modérée et de bon sens.” “Les fêtes désuètes d’aujourd’hui ont échoué en s’adressant aux marges. En conséquence, la plupart des Américains estiment qu’ils ne sont pas représentés,», lit-on dans l’article.

Lire la suite Près de 90% des Américains mécontents de l’orientation de la nation – sondage

Pour atteindre l’objectif d’unir les peuples, le parti Forward cherche à «redynamiser une économie juste et florissante,” à “donner aux Américains plus de choix lors des élections, plus de confiance dans un gouvernement qui fonctionne,” et “revitaliser une culture” ce “rejette la haine et supprime les barrières.”

Le parti Forward a l’intention d’obtenir l’enregistrement et l’accès au scrutin dans les 50 États d’ici la fin de 2024, juste à temps pour les élections présidentielles et législatives. Il vise également à contester plusieurs votes au niveau local.

Dans une interview avec Reuters, Andrew Yang a souligné que le budget initial du parti serait d’environ 5 millions de dollars et bénéficierait d’un soutien financier considérable de la part de ses donateurs. “Nous commençons dans une situation financière très solide. Le soutien financier ne sera pas un problème“, a déclaré Yang.

La formation du nouveau parti intervient après qu’un récent sondage a suggéré que seulement 13% des Américains pensent que le pays va dans la bonne direction.