Le nouveau thriller de science-fiction de David Cronenberg est son film le plus aliénant de tous les temps

David Cronenberg a dit un jour Le magazine du New York Times que son classique de l’horreur corporelle de 1986 La mouche n’était pas en fait une métaphore du sida, mais une métaphore de la mort. « Nous avons tous la maladie – la maladie d’être limité. La mort est la base de toute horreur », a déclaré le cinéaste.

La fascination pour la façon dont le corps humain peut se dégrader et se briser, ainsi que la fixation sur la mortalité, définissent de nombreux films d’horreur corporelle de Cronenberg. Mais jamais cette fixation sur la mort et le fini n’a été aussi littérale que dans son dernier thriller, Les Linceulsle film le plus personnel et le plus étrangement sobre et aliénant de Cronenberg à ce jour.

Vincent Cassel incarne un substitut de David Cronenberg dans Les Linceulsle film le plus personnel de Cronenberg à ce jour. Photos de Prospero

Dans Les Linceulsqui s’inspire du décès de son épouse Carolyn Cronenberg suite à un cancer, Vincent Cassel (avec une coiffure et un style qui le rendent ressembler étrangement à David Cronenberg) incarne un industriel nommé Karsh qui ne pleure pas seulement la perte de sa femme Becca (Diane Kruger) à cause d’un cancer, il est hanté par elle. Becca apparaît dans les rêves de Karsh, nue et s’effondre lentement alors que la maladie ronge littéralement son corps. Il lui faut d’abord son sein gauche (son préféré, déplore-t-il auprès de Dream Becca), puis son bras gauche après que les médecins ont découvert que le cancer s’était propagé. Ses os deviennent cassants au point qu’une tentative de relation sexuelle avec Dream Becca lui fait casser la hanche. Dans l’une de ses visions ultérieures, il la voit boiter dans la pièce, décrivant les plaques d’acier et les boulons qui maintiennent son corps fragile ensemble. Elle est l’ombre de la femme qu’il aimait, mais il ne peut détourner le regard, même après sa mort.

Consumé par son chagrin, Karsh invente une technologie révolutionnaire, GraveTech, qui lui permet de veiller sur son cadavre dans la tombe. Ceci est accompli par le Linceul, une sorte de tissu radiologique portable qui enveloppe le corps et se connecte à un écran fixé à la pierre tombale. Cronenberg (via Karsh) regarde littéralement le cadavre de sa femme, tout comme son public le regarde fabriquer des cadavres vivants de ses personnages. C’est un « voyeur de cimetière », accuse Terry, la sœur jumelle de Becca (également Kruger, avec une mauvaise perruque), et il ne peut pas le nier. En fait, il en est propriétaire, transformant ainsi la technologie GraveTech en une petite entreprise, qui envisage de la lancer dans des lieux de sépulture du monde entier. Autrement dit, jusqu’à ce que le cimetière contenant Becca soit vandalisé, conduisant Karsh dans une enquête qui l’envoie dans une spirale descendante de théories du complot et d’étranges mystères médicaux.

Le dialogue guindé et le rythme lent font Les Linceuls une montre déroutante. Photos de Prospero

C’est difficile à recommander Les Linceuls à tous ceux qui sont fans des œuvres de Cronenberg. C’est un film qui se déroule principalement dans des salles stériles et peu décorées, avec des gens qui parlent de choses qu’ils ont faites ou qu’ils feront. C’est un film dans lequel ses personnages sont absorbés par les théories du complot – la plupart d’entre elles présentées par Maury, le nébuleux de Guy Pearce, le consultant technique de Karsh et l’ex-mari de Terry – qui érodent la réalité déjà fragile du film. C’est un film dans lequel les scènes les plus horribles sont celles du cadavre en décomposition de Becca, ou des visions de Dream Becca perdant lentement des membres et des parties du corps à cause de la chirurgie et de la chimiothérapie. La pire forme d’horreur corporelle, semble dire Cronenberg, est de voir ses proches dépérir à cause d’une maladie aussi débilitante et avilissante que le cancer.

Mais même avec ses dialogues étrangement guindés et son rythme lent, à la limite de la léthargie, Les Linceuls maintient un sens de l’humour sec – même s’il n’est pas clair si les moments comiques sont intentionnels. Chaque scène avec Maury, paranoïaque de Pearce, donne l’impression d’avoir été jouée pour rire, et même les scènes de sexe torrides entre Karsh de Cassel et Terry de Kruger (incitées par Terry qui s’excite en parlant de théories du complot) semblent être un jeu étrangement comique sur les scènes de sexe de Cronenberg. Accident. Chaque scène entre Karsh et la cliente potentielle Soo-Min (une Sandrine Holt au visage stoïque), avec qui il noue une relation amoureuse, se déroule comme une transaction commerciale froide. Peut-être que la maladresse du film est simplement la manière maladroite de Cronenberg de gérer son chagrin, ou peut-être qu’il y a un humour noir dans cet étrange processus de deuil.

Les Linceuls est sans aucun doute un film non conventionnel pour Cronenberg. Mais c’est aussi une question d’autoréflexion ; un exercice thérapeutique maladroitement intime pour le réalisateur, qui bouleverse les attentes de ses films pour tenter d’atteindre quelque chose de plus grand et de plus profond. L’horreur corporelle cède la place aux véritables horreurs du cancer, et tous les chocs sont réservés à des scènes étranges avec un avatar IA (également exprimé par Kruger), qui nargue le chagrin de Karsh. Le film se termine sur une question ouverte, laissant un sentiment d’insatisfaction et de non-résolution. Tout ce que Cronenberg tente avec le film n’aboutit pas. Mais Les Linceuls est toujours assis avec vous, montrant Cronenberg en conversation avec le reste de sa filmographie de manière fascinante. Peut-être que le deuil, dans toutes ses complexités, est tout aussi difficile à comprendre et à déballer que Les Linceuls.

Les Linceuls créé le 20 mai au Festival de Cannes 2024. Il n’a pas encore de date de sortie aux États-Unis.