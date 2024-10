« Die Hard » est-il un film de Noël ? C’est un débat qui fait rage chaque année, mais il ne fait aucun doute que « Carry-On », le prochain thriller d’action de Netflix apportera une dose d’adrénaline aux fêtes de fin d’année cette année. Et d’après sa première bande-annonce, ce nouveau film Netflix pourrait bien remplacer le légendaire film d’action des années 80 en tant que film de vacances incontournable pour les fanatiques d’action.

Atterrissant sur Netflix le 13 décembre, « Carry-On » se concentre sur un jeune agent de la TSA (Taron Egerton) travaillant pendant la redoutable équipe de la veille de Noël. Mais si faire face à des passagers impatients qui cherchent à rentrer chez eux pour les vacances n’était pas un casse-tête suffisant, sa nuit prend une tournure sérieuse lorsqu’un mystérieux voyageur (joué par Jason Bateman) le fait chanter pour qu’il autorise un étrange colis à bord d’un vol très fréquenté.

Bagage à main | Bande-annonce officielle | Netflix-YouTube



Regarder dessus

Avec une prémisse aussi accrocheuse, il est difficile de ne pas être vendu dès le départ. Pour être honnête, j’attendais ce film Netflix depuis que j’en ai entendu parler pour la première fois cet été. Mais maintenant, le streamer a abandonné notre premier aperçu du thriller, et ce teaser a fait monter mon niveau de battage médiatique jusqu’à 30 000 pieds.

La première bande-annonce ne dure pas beaucoup plus d’une minute et ne nous donne que quelques brefs aperçus de l’action palpitante et du chaos que « Carry-On » réserve aux téléspectateurs, mais avec un récit sinistre du mystérieux inconnu de Bateman qui donne le ton, il semble que ce film Netflix pourrait offrir le forfait vacances complet. De plus, cela changera beaucoup par rapport au fait de revoir « Home Alone » et « Elf » pour la énième fois.

Comme indiqué, « Carry-On » devrait arriver sur Netflix le 13 décembre et fera partie de l’offre de vacances du service de streaming. À l’autre bout de l’échelle se trouve la nouvelle comédie romantique de Netflix « Notre petit secret »qui met en vedette Lindsay Lohan et Ian Harding dans le rôle d’ex amers forcés de passer Noël ensemble après avoir découvert que leurs parents actuels sont frères et sœurs. Il semble donc que Netflix proposera quelque chose à tout le monde pendant la période des fêtes.

Bien sûr, avant que Netflix ne tourne son attention vers la période la plus merveilleuse de l’année, il y a d’abord la petite question de Spooky Season. Alors, consultez notre tour d’horizon de tout ce qui a été ajouté à Netflix en octobre 2024 pour un aperçu complet de toutes les offres d’Halloween que vous pouvez regarder maintenant.

