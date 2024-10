Le nouveau thriller de Netflix est l’un des films les plus intenses de l’année — et vous pouvez le diffuser dès maintenant

Netflix a le vent en poupe en matière de nouveaux films à suspense. Tout d’abord, le service de streaming a abandonné l’excellent « Rebel Ridge », puis l’a suivi avec le encore meilleur « Woman of the Hour ». La prochaine étape est « Don’t Move », un thriller de survie si intense que vous pourriez vous retrouver à retenir votre souffle.

« Don’t Move » débarque sur Netflix aujourd’hui (vendredi 25 octobre), et même s’il présente des défauts évidents, il n’atteindra probablement pas 90 % ou plus sur Tomates pourries comme ses deux thrillers Netflix mentionnés précédemment, c’est toujours un film original en streaming qui mérite d’être ajouté à votre liste de surveillance. Le film dure également 85 minutes, ce qui le rend parfait lorsque vous avez besoin d’une montée d’adrénaline rapide.

Vous voulez en savoir plus sur « Don’t Move » avant de regarder ? Vous êtes au bon endroit, voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau thriller Netflix, et pourquoi c’est un film que vous devriez prendre le temps de diffuser ce week-end…

De quoi parle « Ne bouge pas » ?

Réalisé par les réalisateurs Adam Schindler et Brian Netto et le producteur Sam Raimi, « Don’t Move » s’ouvre avec une femme nommée Iris (Kelsey Asbille) faisant un voyage dans une forêt isolée. Mais elle n’est pas là pour une randonnée paisible à travers les forêts luxuriantes, elle est profondément triste après avoir perdu son jeune fils plusieurs mois auparavant.

Dans les bois, elle rencontre un inconnu qui se présente comme Richard (Finn Wittrock). Au début, Richard semble amical, mais ses véritables intentions sinistres sont vite révélées. Il injecte à Iris un agent paralysant, et elle n’a que quelques minutes avant que tout son corps ne s’arrête et qu’elle ne devienne immobile.

S’ensuit un jeu mortel du chat et de la souris alors qu’Iris tente d’échapper à son bourreau. Mais comment échapper à un tueur psychopathe lorsque vos membres sont gelés et que la seule chose que vous pouvez contrôler, ce sont vos yeux ? Dans ce scénario cauchemardesque impensable, Iris peut se cacher mais elle ne peut pas courir.

« Don’t Move » est rempli de suspense et de peur

(Crédit image : Vladislav Lepoev / Netflix)

L’accroche narrative principale de « Don’t Move » est intrigante. Dans un thriller de survie typique, le protagoniste n’est peut-être pas capable de surpasser le tueur dérangé qui le traque, mais il peut au moins le distancer ou le déjouer. Iris ne peut pas faire non plus. Elle doit survivre à son épreuve tout en étant presque complètement enfermée sur place, ce qui donne lieu à des séquences très intenses.

C’est là que « Don’t Move » rencontre le plus grand succès. La tension est souvent si agréable au goût que vous pourriez finir par retenir votre souffle par pure terreur. Vous pouvez pratiquement ressentir la frustration brûlante d’Iris alors qu’elle veut que ses membres bougent sans succès. C’est exaspérant, mais aussi terrifiant, et ce sont ces scènes, comme celle où Iris se jette dans une rivière tumultueuse pour s’échapper, qui sont les plus mémorables.

Malheureusement, même avec une durée d’exécution rapide de 85 minutes (sans générique), cette prémisse ne peut pas s’étendre jusqu’à présent, et vers la fin du film, « Don’t Move » devient un peu trop dépendant des intrigues de l’intrigue. La quantité de mouvement qu’Iris peut rassembler devient également un peu incohérente. Cependant, ces problèmes peuvent être pardonnés au nom du maintien du rythme et de la progression de l’histoire.

(Crédit image : Vladislav Lepoev / Netflix)

Sans la capacité de s’exprimer avec son corps, sans parler de ses cordes vocales, Kelsey Asbille doit beaucoup jouer avec ses yeux. Même si les anciens élèves de « Yellowstone » font un travail vaillant, il est un peu difficile d’établir une véritable connexion avec Iris, et sans vouloir spoiler, son grand moment du troisième acte tombe un peu à plat. Au moins Finn Wittrock est à la hauteur de la tâche de jouer un antagoniste convenablement menaçant, et son passage d’étranger amical à prédateur est assez inquiétant.

Les téléspectateurs en quête d’un peu de sang sont également bien servis. Pour garder les choses intéressantes, quelques personnages supplémentaires sont ajoutés au mélange (un passant serviable et un flic curieux), et dans ces moments-là, l’attention est détournée sur Iris et à la place, nous voyons Richard en plein essor, utilisant tous les trucs du psychopathe. playbook pour convaincre astucieusement ces gens de le croire. Il en résulte des moments de violence brefs mais intenses qui contribuent à faire monter les enjeux encore plus haut.

Jetable est un mot qui me revenait sans cesse pendant que je regardais « Don’t Move ». Cela ressemble à une critique en surface, et je suppose que c’est techniquement le cas, mais il y a aussi quelque chose à dire pour un thriller facile à regarder qui dépouille le genre jusqu’à l’essentiel. Il ne fait aucun doute que « Don’t Move » ne restera pas avec moi comme « Woman of the Hour », mais il est largement efficace pour offrir des sensations fortes, et c’est son objectif principal. Il n’est pas nécessaire que ce soit plus.

Diffusez « Don’t Move » sur Netflix maintenant

(Crédit image : Vladislav Lepoev / Netflix)

Les abonnés de Netflix mangent des films à suspense, donc je soupçonne que « Don’t Move » va monter en flèche directement dans le top 10 des films les plus regardés du service au cours des prochains jours. Bien que ce ne soit pas tout à fait le même niveau de qualité que les autres efforts récents de Netflix dans le genre, cela reste une montre intéressante, et elle avance à un rythme suffisamment rapide pour que vous puissiez passer sous silence les défauts et simplement profiter des délicieux moments de suspense.

Si vous cherchez quelque chose à regarder ce week-end qui augmentera vraiment votre fréquence cardiaque, alors « Don’t Move » est le choix parfait. Et c’est aussi une excellente montre saisonnière pour ceux qui veulent quelque chose de passionnant mais sans toutes les frayeurs que l’on trouve habituellement dans le film d’Halloween traditionnel.

Si vous n’êtes pas totalement convaincu par « Don’t Move », ou si vous souhaitez simplement quelques options supplémentaires pour compléter votre liste de surveillance, consultez ces Films Netflix qui doivent être supprimés du service la semaine prochaine. De plus, si vous souhaitez des recommandations inspirées d’Halloween, consultez notre guide complet des films d’horreur pour 2024.

