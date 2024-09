Le nouveau thriller d’action de Netflix avec 95% sur Rotten Tomatoes est son meilleur film original depuis des mois – voici pourquoi il mérite la première place

La sélection récente de films originaux de Netflix est plus que décevante. De nouveaux films comme « The Union », « Incoming » et « The Deliverance » ont tous réussi à se classer en bonne place dans le top 10 du service de streaming au cours de l’été, mais leur qualité est douteuse.

Alors, après un été de films originaux Netflix décevants, je me suis préparé à un autre échec avec le nouveau thriller d’action du streamer « Rebel Ridge ». Cependant, les premières critiques très positives (le film a un score de 95 % sur Tomates pourries), m’a fait me demander si la séquence de défaites était sur le point de se briser, et maintenant que j’ai vu le film moi-même, je suis ravi d’annoncer que c’est le meilleur film original Netflix depuis des mois.

« Rebel Ridge » a également connu un bon début de vie sur Netflix, se hissant directement à la première place du classement des 10 films les plus regardés de la plateforme, un classement qu’il mérite amplement.

Si vous avez raté « Rebel Ridge » pendant le week-end, voici pourquoi c’est le meilleur original Netflix depuis des lustres, et vous devez le diffuser dès que possible…

« Rebel Ridge » ne perd pas de temps

Rebel Ridge | Bande-annonce officielle | Netflix – YouTube



Jeremy Saulnier, scénariste et réalisateur de « Rebel Ridge », a compris l’importance de la dynamique cinématographique. Le film se concentre sur Terry Richmond (Aaron Pierre), un ancien Marine, qui se rend à vélo dans la petite ville de Shelby Springs pour payer la caution de son cousin, mais les choses se gâtent lorsqu’il est percuté hors de la route et que son argent lui est confisqué par deux policiers aux intentions apparemment douteuses.

Bien qu’il soit facile d’imaginer un film qui prend son temps pour arriver au point de conflit, « Rebel Ridge » commence à peine quelques secondes après l’incident déclencheur. Quelques instants après le début du film, Terry est poussé hors de la route et le récit principal commence. Ce démarrage rapide vous assure d’être accroché dès le début.

Bien que « Rebel Ridge » devienne assez fou par la suite (nous y reviendrons), c’est en fait son premier acte sans action qui m’a le plus plu. Le sentiment de tension qui monte rapidement est saisissant, et il est difficile de ne pas se sentir indigné au nom de Terry alors qu’il cherche tous les moyens possibles pour récupérer son argent avant la date limite qui verra son cousin transféré dans une prison d’État.

C’est dans ces moments-là qu’Aaron Pierre brille. L’acteur anglais est un héros d’action compétent, mais sa fureur silencieuse initiale face à la situation est encore plus convaincante. La première séquence au commissariat où Terry est obligé de se mordre la langue à plusieurs reprises et de tenter de jouer la carte de la gentillesse avec le chef corrompu Sandy Burnne (Don Johnson) est tout à fait exaspérante mais aussi brillante.

C’est là que les choses deviennent sérieuses

Bien sûr, la diplomatie ne peut mener Terry que jusqu’à un certain point, et lorsque la politique de petite ville échoue, il n’a d’autre choix que d’utiliser la force pour récupérer ce qui lui revient de droit. À partir de ce moment, « Rebel Ridge » se transforme en un jeu d’action plus simple, et même s’il y a une certaine catharsis à voir Terry se battre contre un système corrompu, les choses deviennent un peu prévisibles.

Néanmoins, l’action est bien construite et les fusillades semblent suffisamment réalistes pour donner à « Rebel Ridge » une crédibilité qui manque à de nombreux films d’action. L’inclusion de Summer (AnnaSophia Robb), une employée du tribunal qui tente d’aider Terry et se retrouve impliquée dans une situation de plus en plus dangereuse, donne au film des enjeux émotionnels supplémentaires qui contribuent à maintenir le niveau d’investissement du public à un niveau élevé.

C’est sans aucun doute l’un des plus grands atouts de « Rebel Ridge ». Il donne aux spectateurs de nombreuses raisons d’adhérer pleinement à la mission de Terry. Je me suis retrouvé à crier de frustration devant l’écran à chaque fois qu’un barrage injuste se dressait sur son chemin. Naturellement, j’ai applaudi à tout rompre lorsqu’il a atteint son point de rupture et a décidé de répondre à l’hostilité de la police par une force agressive. Parfois, il faut combattre le feu par le feu.

« Rebel Ridge » est un film à voir absolument sur Netflix

« Rebel Ridge » est exactement le film dont Netflix a besoin en ce moment. Après un été de mauvais films, le service de streaming propose enfin un film original qui vaut la peine d’être vu.

Entre le rythme captivant, la brillante performance d’Aaron Pierre (et Don Johnson est également excellent dans le rôle du méchant détestable) et la mise en scène intelligente de Jeremy Saulnier, il y a de quoi aimer ce film. Même si la deuxième moitié penche vers les tropes génériques du genre, l’ensemble n’en est pas moins stellaire.

Je suis ravi de voir les téléspectateurs de Netflix adopter « Rebel Ridge », et l’ascension quasi instantanée du film à la première place est peut-être le signe que je n’étais pas le seul abonné à aspirer à quelque chose qui mérite vraiment mon attention. Cependant, j’espère que son succès ne mènera pas à une suite trop forcée. « Rebel Ridge » n’a pas de potentiel de franchise à mes yeux. Le film se termine de manière logique et satisfaisante.

Les débuts de « Rebel Ridge » marquent le début de ce qui s’annonce comme une série impressionnante pour Netflix, avec d’autres films très appréciés à venir, notamment le drame en lice pour des prix « His Three Daughters » et le documentaire réconfortant « Will & Harper ».

Consultez notre guide complet de toutes les nouveautés sur Netflix en septembre 2024 pour une liste complète des nouveautés de ce mois-ci.