Le nouveau ThinkPad Z13 est un excellent ordinateur portable de travail et de divertissement. Pour les pros, peut-être pas

Avec des prix commençant à 1 241 $, le ThinkPad Z13 Gen 2 de Lenovo a le potentiel de devenir votre nouvel ordinateur portable principal pour le travail et les loisirs.

Le ThinkPad Z13 est équipé d’un puissant processeur AMD Ryzen et d’un superbe écran d’une résolution de 2,8K dont tout le monde peut profiter.

Les professionnels, cependant, peuvent trouver manquant son petit nombre de ports, sa courte durée de vie de la batterie et ses fonctionnalités limitées.

Il est impossible d’être bon dans tout, mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas au moins essayer. C’est le sentiment que j’ai eu en essayant le Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2un ordinateur portable qui se veut un excellent ordinateur portable de divertissement et ordinateur portable de travail tout en un. À mon avis, le Z13 surpasse les deux en raison de son format léger et de plusieurs fonctionnalités clés.

Lors de la première ouverture de l’ordinateur portable, vous serez accueilli avec un écran tactile OLED de 13 pouces, d’une résolution de 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) – du moins c’est ce que vous avez accueilli. moi. L’unité d’évaluation que j’ai reçue de Lenovo était l’une des versions haut de gamme – et cela se voit certainement. Le contenu affiché sur cet écran – en particulier les animations – est époustouflant.

Pour tester, j’ai regardé quelques épisodes de Conciergerie Pokémon. Si vous n’êtes pas familier, il s’agit d’un spectacle en stop-motion composé de personnages fabriqués à partir de feutre, de papier et d’autres types de matériaux. J’ai adoré la beauté de l’écran OLED. Je pouvais voir le fuzz sur Psyduck dans toute sa splendeur. En train de regarder Conciergerie Pokémon cette façon m’a donné une nouvelle appréciation du spectacle. Les personnages ont l’air bien plus câlins que lorsque je les regardais sur mon smartphone.

Bien sûr, les films d’action réelle sont également superbes. j’ai regardé Joker sur cet ordinateur portable et l’écran OLED donnaient à Gotham City un aspect bien plus dégoûtant et crasseux par rapport à la première sortie du film en salles.

Même si j’ai insisté sur le fait que j’aime l’écran OLED, mon aspect préféré de l’écran était les minces cadres qui l’entouraient. Vous êtes libre de profiter de la qualité visuelle de l’écran sans que d’épaisses lignes noires n’empiètent. Le cadre supérieur est un peu plus épais que le reste car il abrite la webcam 1080p de l’ordinateur portable (parfait pour les appels vidéo professionnels). De plus, la caméra est dotée d’une barre métallique qui dépasse du haut. Une fois fermé, celui-ci sert de poignée pour ouvrir l’ordinateur portable. C’est une petite touche, mais que j’ai grandement appréciée.

Côté design, Lenovo a fait plusieurs choix intéressants. L’une des caractéristiques de la série ThinkPad Z est l’accent mis sur la durabilité sous diverses formes. Une grande partie de l’ordinateur portable est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Il existe même une version du Z13 dotée d’un revêtement en fibre de lin écologique. Cependant, au moment de cet examen, il ne semble pas être en vente. Il est néanmoins bon de voir Lenovo opter pour des matériaux plus écologiques lors du développement d’ordinateurs portables.

J’aurais aimé que cet accent sur la durabilité soit présent dans sa batterie. Malheureusement, cela ne dure pas très longtemps. Sous le capot se trouve un AMD Ryzen 7 Pro 7840U associé à une carte graphique Radeon 740M qui, ensemble, sont censées permettre une grande efficacité énergétique. Cependant, d’après mes tests, la batterie n’a duré qu’environ six heures avant de s’épuiser. J’ai appliqué ma stratégie habituelle consistant à lire une vidéo YouTube en boucle à 720p et à 50 % de luminosité. J’ai été choqué de voir un montant aussi faible. Avec son matériel, j’espérais voir huit heures, mais hélas, ce n’était pas censé l’être.

Tout n’est pas mauvais, bien sûr. J’aime ce que Lenovo a fait avec le clavier. Chaque touche présente une légère empreinte et est recouverte d’un revêtement mat. Tout cela, combiné à un clavier qui s’étend d’un côté à l’autre, aboutit à une expérience de frappe confortable. Si vous lisez mes critiques, vous saurez que c’est quelque chose que je recherche spécifiquement sur les ordinateurs portables. Les machines dotées de claviers médiocres perdent des points.

Le clavier possède quelques fonctionnalités “cachées” (j’ajoute les guillemets car même si celles-ci ne sont pas techniquement cachées, elles ne sont pas très évidentes).

Premièrement, il est rétroéclairé. Dans le coin inférieur gauche de la barre d’espace, vous trouverez une icône lumineuse clignotante. Appuyer sur le coin avec la touche Fonction vous permet d’allumer les lumières. J’aimerais que Lenovo fasse un meilleur travail pour faire savoir aux gens que c’est une chose. Au début, je pensais que le clavier manquait de rétroéclairage lorsque je tapais la nuit. Je pensais que la société, pour une raison étrange, avait supprimé cette fonctionnalité. Cet aspect du clavier aurait dû être plus clair pour éviter toute confusion.

Le TrackPoint rouge sur le clavier a une nouvelle fonction. Vous pouvez toujours l’utiliser pour contrôler le curseur, mais en appuyant deux fois dessus, vous ouvrez un menu rapide permettant d’ajuster certaines fonctionnalités telles que la directivité du microphone. Il s’agit d’une fonction secondaire intéressante pour le TrackPoint ; cependant, j’aimerais qu’il puisse faire plus.

En parlant de limitations, seuls trois ports sont disponibles : deux entrées USB-C et une prise casque. Cela peut paraître décevant, mais gardez à l’esprit que le ThinkPad Z13 est un ordinateur portable ultraportable. Il faut s’attendre à de tels sacrifices sur un ordinateur aussi mince.

Je recommande le Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2 si vous recherchez un ordinateur portable léger pour le travail, l’école ou comme machine de divertissement en voyage. Il est actuellement en vente sur le site Web de Lenovo en Artic Grey. Les prix commencent à 1 241 $.

Il est configurable afin que vous puissiez ajouter davantage à l’ordinateur portable, comme un espace de stockage plus grand, ou opter pour un écran de résolution inférieure pour baisser le prix. Si vous voulez quelque chose de plus grand, l’entreprise a le ThinkPad Z16 de deuxième génération en option également.