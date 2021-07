Le nouveau thermostat Nest vous supplie à nouveau

Le plus récent thermostat Nest, celui avec l’écran miroir qui vient dans une poignée de jolies couleurs et qui n’est sorti que l’année dernière à un prix raisonnable, est en vente ! 30 $ de réduction est l’offre, correspondant à celle des festivités d’Amazon Prime Day. C’est vrai, si vous avez raté la vente Prime Day, vous avez une seconde chance de vous surpasser.

Pour récapituler le nouveau thermostat Nest, il s’agit généralement d’un gadget à 130 $, mais Amazon le propose dans de nombreuses couleurs pour 99 $ aujourd’hui. Il a des côtés tactiles pour l’utiliser au mur (les modèles plus anciens avaient des pièces rotatives douces), est configuré et exécuté via l’application Google Home, qui vous permet de contrôler l’appareil de n’importe où, et peut être modifié à l’aide de votre voix et de Google Assistant. .

Mon Nest Thermostat E (et le modèle de 3e génération que j’ai utilisé avant) est absolument l’un de mes gadgets de maison intelligente préférés de tous les temps. J’imagine que ce nouveau thermostat fonctionnera très bien dans la plupart des maisons et vous apportera la même joie. Sachez simplement que les capteurs de température Nest qui fonctionnent avec les anciens modèles ne fonctionnent pas avec celui-ci, vous devrez dépenser 15 $ de plus pour obtenir un kit de garniture murale comme sur l’image ci-dessus, et il n’a qu’une garantie d’un an. Ce prix, cependant…

Vous devriez lire notre avis sur le thermostat Nest si vous ne l’avez pas déjà fait.