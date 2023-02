Le nouveau thème “Over the Horizon” célèbre la positivité et l’optimisme dans un monde en évolution – Samsung Global Newsroom

Alors que notre monde et nos vies quotidiennes continuent d’être reconstruits sur l’optimisme, nous avons besoin d’une nouvelle façon d’exprimer la positivité. Cette pensée a poussé DJ Yaeji alors qu’elle réinventait le thème emblématique “Over the Horizon” pour la série Galaxy S23.

L’un des artistes électroniques les plus excitants de la scène musicale moderne, DJ Yaeji a retravaillé la mélodie reconnaissable en utilisant une fusion d’éléments électroniques. Cette version ludique évoque les sentiments universels d’espoir et de joie, nous invitant à imaginer et à être optimistes quant à ce qui se trouve de l’autre côté de l’horizon. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir “Over the Horizon” 2023, incorporant à la fois de l’art en stop-motion et des graphiques numériques.