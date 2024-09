Le nouveau téléviseur Mini-LED 75 pouces de Hisense bat tous les records de test — voici pourquoi

La luminosité élevée est un aspect clé de ce qui rend certains des meilleurs téléviseurs si recherchés, leur offrant de bien meilleures fonctionnalités et une meilleure atténuation de l’éblouissement. C’est pourquoi certains acheteurs optent souvent pour une option Mini-LED ou QLED plutôt que pour certains des meilleurs OLED. Une luminosité plus élevée permet souvent une bien meilleure expérience de visionnage, en particulier si votre home cinéma est situé dans une zone avec un éclairage ambiant plus important.

Le téléviseur Mini-LED Hisense U9N est une surprise cette année qui a mis le marché à genoux avec des chiffres de luminosité si impeccables qu’ils sont vraiment difficiles à croire. Bien qu’il ait une concurrence féroce – à savoir le produit phare de la gamme de téléviseurs 2024 de Sony, le Bravia 9 et le Samsung QN90D QLED – le U9N pourrait bien les battre tous avec une fiche technique aussi époustouflante que légendaire.

Plongeons-nous dans le sujet et voyons jusqu’où se situe la star Mini-LED d’Hisense sur le marché actuel et si elle pourrait un jour disparaître dans un avenir proche.

Comparaison des données de test du Hisense U9N

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Hisense U9N Samsung QN90D Sony Bravia 9 Luminosité SDR (10 %, en nits) 3855.775307 2040.967313 2980.019951 Delta-E (plus c’est bas, mieux c’est) 1.6584 4.2619 1.7971 Couverture de la gamme Rec. 709 99.779 99.7672 99.1685 Luminosité HDR (10 %, en nits) 3952.029051 2051.395823 2812.995866 Couverture de la gamme UHDA-P3 99,29 94,43 95,32 Rec. 2020 Couverture de la gamme 82.04 77.16 78.02 Décalage d’entrée (ms) 15 9.6 17

Il suffit de regarder ces chiffres. C’est incroyable à quel point Hisense a progressé au cours des dernières années, se plaçant désormais bien au-dessus de certains des fabricants de téléviseurs les plus connus du secteur. Un nombre stupéfiant de 3 855 nits en contenu standard est stupéfiant et témoigne des efforts continus d’Hisense pour éliminer la concurrence.

Et ce n’est pas tout, car le U9N vole la vedette en termes de luminosité HDR, testé dans une fenêtre de 10 % à 3 952 nits. Ce n’est pas tout à fait 4 000 nits (ni même les 5 000 nits initialement annoncés par Hisense), mais c’est assez proche en effet – et loin devant la concurrence.

Que ce soit en SDR ou en HDR, le QN90D de Samsung dépasse à peine la barre des 2 000 nits, et le Bravia 9 de Sony se situe juste en dessous des 3 000 nits, ce qui donne à notre U9N de sérieux atouts. Mais la luminosité n’est pas tout, malgré son importance primordiale – et heureusement pour le U9N, c’est une nébuleuse de promesses bien au-delà de cette spécification particulière.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Comme l’a noté mon collègue Nick Pino dans son étude de cas sur les résultats des tests du Samsung QN90D, la gamme de couleurs minimale BT2020 du téléviseur de seulement 77,16 % laisse beaucoup à désirer, et le Bravia 9 ne s’en sort pas mieux avec seulement 78,2 %. Pendant ce temps, le U9N pulvérise sa gamme de couleurs HDR avec une couverture de 82,04 % – parmi les plus élevées que nous ayons jamais testées – et sa couverture UHDA-P3 de 99,29 % tue tout de même ses concurrents.

Jetez un œil aux chiffres Delta-E de la gamme. Plus le Delta-E est bas, mieux c’est, et le Samsung QN90D n’est clairement pas à la hauteur en matière de couverture et de précision des couleurs générales. Le Hisense U9N, avec son score Delta-E de 1,6584, se débrouille aussi bien dans les charges de travail animées que dans le contenu HDR, ce qui le rend idéal pour toute la famille.

Le seul défaut que nous pouvons voir à l’encontre du U9N est sa latence d’entrée plutôt élevée de 15 ms. Nous avons tendance à apprécier ce chiffre inférieur à 10 ms, comme on le voit sur certains des meilleurs téléviseurs de jeu. Donc, si vous envisagez d’acheter un nouvel écran à temps pour la PS5 Pro, le U9N n’est peut-être pas la meilleure option – même si, curieusement, le Bravia 9 ne l’est pas non plus.

Le Hisense U9N mérite-t-il son lustre ?

(Crédit photo : Tom’s Guide)

L’amélioration de la luminosité des téléviseurs est toujours à l’horizon, car TCL vise à prendre la première place l’année prochaine avec son téléviseur Mini-LED arborant 6 500 nits. Bien qu’extrêmement ambitieux, nous devrons attendre de voir comment il se comporte face à ses plus grands concurrents – et le Hisense U9N pourrait encore régner en maître même lors du prochain cycle de télévision.

C’est un paradigme intéressant, étant donné que Hisense aura son propre avantage concurrentiel. Le U9N n’est pas seul, car nos données de test montrent que plusieurs entrées parmi la gamme de téléviseurs Hisense 2024 affichent certains des chiffres de luminosité les plus élevés que nous ayons jamais vus, notamment les téléviseurs U8N et UX Mini-LED. Il est clair qu’Hisense a un don pour ce domaine et vise à être le leader pendant un certain temps.

Mais malgré tout son éclat et ses spécifications de haut vol, le U9N est proposé à un prix tout à fait raisonnable. Il n’est disponible qu’en configurations 75 et 85 pouces, qui coûtent 2 999 $ et 3 999 $, en raison de sa nature haut de gamme. Le prix ici semble aller à l’encontre de la proposition de valeur de Hisense, et il fait du Samsung QN90D, souvent en promotion, une bonne affaire si vous êtes prêt à vivre avec ses spécifications inférieures à la moyenne.

Mais si vous voulez le meilleur du meilleur en termes de qualité sur une conception Mini-LED avec sans doute l’un des haut-parleurs TV les plus sophistiqués du marché, alors l’U9N fait plus que connaître son cas – c’est tout simplement la meilleure option de loin.