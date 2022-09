Le nouveau téléphone robuste de Samsung a des boutons personnalisés et une batterie remplaçable

Samsung ajoute encore un autre téléphone à sa gamme américaine. Le Galaxy XCover6Pro est un appareil robuste conçu principalement pour une utilisation industrielle et professionnelle, contrairement au produit phare de Samsung Famille Galaxy S22 ou pliable premium Téléphones Galaxy Z. Il sera lancé aux États-Unis le 22 octobre après ses débuts sur d’autres marchés, et il s’agit du premier téléphone robuste de la société sud-coréenne avec compatibilité 5G. Les prix américains n’ont pas encore été annoncés.

Le Galaxy XCover6Pro peut résister à des chutes allant jusqu’à 1,5 mètre, selon Samsung. Il est livré avec quelques fonctionnalités spécifiques que l’on ne trouve pas sur la plupart des téléphones, notamment des boutons programmables et une batterie remplaçable. Samsung lance également sa tablette robuste, la Galaxy Tab Active4 Pro à 649 $ (environ 580 £, 980 AU $), aux États-Unis aujourd’hui.

Les deux appareils ont déjà été annoncés pour d’autres marchés plus tôt cette année et conservent bon nombre des mêmes fonctionnalités. Ils sont tous deux conformes à la norme MIL-STD-810H, ce qui signifie qu’ils ont subi des tests spécifiques conçus par l’armée américaine pour résister à un certain seuil d’altitude, d’humidité, d’immersion, de brouillard salin, de poussière, de vibrations et de chutes. Le Galaxy XCover6Pro et le Galaxy Tab Active4 Pro ont tous deux des batteries remplaçables, mais la tablette peut également fonctionner sans batterie, tirant l’alimentation d’un véhicule ou d’un kiosque si elle doit être utilisée en continu. Le téléphone et la tablette prennent tous deux en charge la 5G.

Chaque appareil dispose de boutons programmables qui peuvent être personnalisés pour agir comme un raccourci pour lancer des applications ou des fonctionnalités spécifiques. Alors que les batteries remplaçables et les boutons personnalisés semblent être des fonctionnalités utiles pour n’importe quel téléphone, le Galaxy XCover6Pro et le Galaxy Tab Active4 Pro ont été conçus principalement pour un usage industriel. Les exemples incluent les agents de la sécurité publique qui pourraient avoir besoin d’utiliser le bouton programmable comme raccourci push-to-talk, ou les personnes travaillant dans le transport et la logistique qui peuvent avoir besoin de communiquer rapidement avec les répartiteurs ou de laisser des appareils dans leurs véhicules dans des conditions météorologiques extrêmes.

À l’intérieur, le Galaxy XCover6Pro dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage pouvant être étendu à 1 To via un emplacement pour carte microSD. Il dispose d’un écran de 6,6 pouces et d’un appareil photo à double objectif avec des capteurs de 50 mégapixels et 8 mégapixels. C’est également l’un des rares smartphones à être encore équipé d’une prise casque de 3,5 millimètres. Il est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau et il est doté d’un verre Gorilla Glass Victus Plus résistant aux rayures.

Étant donné que ces appareils sont conçus pour une utilisation en entreprise et industrielle, ils seront tous deux disponibles via Amazon Business et les partenaires de canaux informatiques en plus du site Web de Samsung. Le Galaxy XCover6 Pro arrive également sur certains opérateurs, bien que Samsung n’ait pas précisé lesquels.

Samsung est le plus grand fabricant de smartphones au monde en termes d’expéditions, revendiquant 21% du marché mondial selon une société d’études de marché Canalys. Mais ses appareils robustes font face à la concurrence d’autres marques telles que Caterpillar et Kyocera. Brian Cooley de Crumpe a nommé DuraSport 5G de Kyocera, le Cat S62 Pro, UniHertz Atom XL et Sonim XP8 parmi les meilleurs appareils robustes du marché en 2021 (aux côtés du précédent XCover Pro de Samsung).