Le nouveau téléphone pliable d’Honor sert également de sac à main. Sorte de.

Les fabricants de téléphones tentent depuis longtemps de séduire cet ensemble élégant en créant des modèles de téléphones innovants, dotés de couleurs uniques et de coques géniales. Mais Honor a une vision différente.

Entrez dans le Honor V Purse, un concept de téléphone pliable qui sert également de sac à main. Sorte de. Vous ne pouvez pas réellement y mettre quoi que ce soit, comme vous le feriez avec un vrai sac à main. Il s’agit essentiellement d’un téléphone conçu pour être porté comme un sac à main. Mais il ajoute également un papier peint personnalisable et des bretelles amovibles (pour que vous puissiez le porter sur votre épaule ou le porter) dans le mélange. Honor espère que cela « marquera le début de la perception des appareils électroniques comme une toute nouvelle catégorie de biens de consommation à la mode ».

Un mannequin enfile le V Purse d’Honor lors de son événement de lancement à Berlin. Honneur/Capture d’écran

Contrairement à la plupart des téléphones pliables (non rabattables), qui disposent de deux écrans et s’ouvrent comme un livre, le V Purse possède un seul écran qui s’enroule autour de l’extérieur du corps du téléphone. En effet, cela lui donne l’apparence de deux écrans, un de chaque côté de l’appareil lorsqu’il est replié. Attention : cet écran est toujours affiché.

Ce papier peint réagit au toucher. Sareena Dayaram/CNET

C’est ici que le V Purse devient plus à la mode. Il vous permet d’échanger le fond d’écran toujours affiché des deux côtés du téléphone pour l’adapter à votre tenue du jour. Vous pouvez ajouter des bretelles en chaîne et des poignées en perles, entre autres modèles qui s’attachent au téléphone. Certains de ces fonds d’écran sont interactifs, comme celui en fourrure présenté par Honor qui répond à votre toucher en vous déplaçant sur l’écran. Cela donne l’impression de caresser un chat.

Il existe également un autre papier peint bracelet « phygital » avec des charms qui sont en réalité des éléments interactifs. Par exemple, si vous touchez l’icône de l’appareil photo, l’application Appareil photo sera affichée, tandis que l’icône de note de musique vous dirigera vers le lecteur de musique par défaut. Je dois le céder à l’équipe d’Honor pour sa créativité. Ce sont des fonctionnalités vraiment amusantes, mais je crains que cela puisse également vider votre batterie plus rapidement que vous ne pouvez dire « miaou », car il a un affichage permanent, que vous laisseriez probablement allumé pendant la majeure partie de la journée pour montrer les fonds d’écran.

Vous pouvez charger l’application appareil photo sur le V Purse en appuyant sur l’icône de note de musique à l’extrême droite. Honneur

Lorsque j’ai interrogé Honor sur ce problème de durée de vie de la batterie, ainsi que sur des détails sur la taille de la batterie et l’appareil photo, la société a déclaré que le V Purse se concentrait sur la façon dont il se plie et qu’il s’agissait d’un appareil portable, mais pas de matériel. Je m’inquiète également de la durabilité de cet appareil puisque son écran est exposé en permanence.

V Purse comme téléphone

Le V Purse ressemble étrangement au Mate X de 2019 de Huawei, l’ancien parent de Honor. Comme le V Purse, ce téléphone se distingue par son design enveloppant élégant et inhabituel.

Comme le Mate X, le Honor V Purse a une conception à écran unique, ce qui est rare dans un espace téléphonique pliable qui regorge de pliables à double écran qui s’ouvrent et se ferment comme un livre. Le V Purse s’écarte également du design des derniers téléphones pliables de Honor, le Magic V2 de 2023 et le Magic VS de 2022. Ces deux téléphones ont un design pliable vers l’intérieur et un écran supplémentaire à l’avant.

Le Honor V Purse est un concept unique qui montre comment la technologie des smartphones peut être intégrée à la mode d’une manière nouvelle. On ne sait pas s’il sera mis à la disposition du public, mais il s’agit certainement d’un appareil accrocheur qui offre une fenêtre sur un avenir possible avec les pliables. Il pourrait très bien plaire aux personnes qui souhaitent se démarquer de la foule s’il est proposé au bon prix, accompagné d’un matériel et d’une autonomie de batterie respectables.