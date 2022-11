Le nouveau téléphone pliable d’Honor arrive probablement dans un magasin près de chez vous

Honor est de retour avec son deuxième téléphone pliable de cette année. Le fabricant de téléphones chinois a dévoilé mercredi le Honor Magic Vs, son premier pliable à destination de pays en dehors de sa Chine natale.

Le Honor Magic Vs est un téléphone pliable de style livre qui ressemble à celui du Samsung Galaxy Fold 4 – sauf plus léger de quelques grammes. En plus de l’écran pliant, le Honor Magic Vs intègre toutes les spécifications que vous pourriez demander d’un téléphone phare 2022 dans un matériel élégant. Il dispose d’un processeur puissant (Snapdragon 8 Gen Plus 1), d’une grande batterie (5 000 mAh), d’une charge rapide (66 W) et d’une configuration de caméra arrière triple renforcée par un zoom optique 3x. Honor indique qu’il prévoit de lancer ce téléphone au Royaume-Uni et dans l’UE, entre autres pays et régions. Le Magic Vs est maintenant disponible en précommande en Chine pour 7 499 yuans, qui se convertissent en 1 047 $, 880 £ et 1 575 AU $ aux taux de change actuels.

Avant le lancement des Honor’s Magic Vs aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de tester un échantillon d’unité pendant quelques heures. Honor a souligné que les fonctionnalités logicielles et logicielles telles que l’appareil photo, etc. n’étaient pas prêtes à être testées. Cet article se concentrera donc sur le matériel du téléphone.

Sareena Dayaram/Crumpe



Inutile de dire que la principale caractéristique du Magic Vs est l’écran pliable. Comme le Galaxy Z Fold 4, le Magic Vs a un écran de couverture et un autre écran intérieur conçu pour se transformer en un écran de la taille d’une tablette. D’après mon expérience, les deux écrans étaient nets, réactifs et lumineux. (Si lumineux que l’écran peut remplacer la lumière ou le flash lors de la prise de selfies. L’écran de couverture s’éclaire automatiquement lorsque vous prenez une photo à l’aide de l’appareil photo frontal dans l’obscurité.) Chaque écran se replie également dans l’autre avec pas d’écart perceptible. Il convient également de souligner qu’en raison du format d’image 21: 9, il s’agit d’un téléphone haut et étroit lorsqu’il est plié.

Malheureusement, l’écran intérieur du Magic Vs avait un pli, bien que Honor ait dit le contraire. D’après mon expérience, le pli était facilement visible pendant la journée sous différents angles et il était également perceptible au toucher. Même si cela ne m’a pas beaucoup dérangé, ce sera probablement un facteur décisif pour certains. Cependant, le pli peut être le compromis de la conception de style livre pour le moment. Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung en a toujours un, bien qu’il soit moins visible que par le passé. Alors que Mate XS 2 de Huaweiqui présente une conception de téléphone pliable de style enveloppant avec un écran, est fondamentalement sans pli.

Sareena Dayaram/Crumpe



Malgré le pli du Mate XS 2, c’était très amusant et immersif de regarder des films et de feuilleter des images sur un écran de la taille d’une tablette qui pouvait tenir dans votre poche si vous le vouliez. Le Honor Vs est doté d’un matériel mince, qui ne se sent pas ce lourd pour un téléphone pliable alourdi par deux écrans. Honor attribue la conception relativement légère à sa charnière améliorée, qui, selon elle, utilise une technologie de traitement de moulage monobloc qui “réduit considérablement le nombre de composants de 92 à 46 dans la charnière, tout en conservant sa durabilité et sa robustesse”. Selon Honor, le téléphone peut supporter plus de 400 000 plis, soit plus de dix ans d’utilisation si l’on suppose 100 plis par jour.

Sareena Dayaram/Crumpe



Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’unité d’échantillonnage qui m’a été envoyée avait des fonctionnalités limitées, je ne peux donc pas partager plus d’informations sur l’appareil photo, la batterie, les performances, etc. Mais revenez plus tard car nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons recevoir une unité d’examen final. Honor dit s’attendre à une sortie internationale au début de l’année prochaine.

Spécifications clés : Honor Magic Vs

Affichage : 6,45 pouces (couvercle), 7,9 pouces (intérieur)

Résolution : 431ppi (couverture), 381ppi (intérieur)

Taux de rafraîchissement : 120 Hz (couverture)

Batterie : 5 000 mAh (charge de 66 W)

Appareil photo : 54 mégapixels (principal), 50 mégapixels (ultra large), 8 mégapixels (téléobjectif)

Processeur : Snapdragon 8 Plus Gen 1

Poids : 261 g

RAM et stockage : 8 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go