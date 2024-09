Le nouveau téléphone pliable de Huawei coûte plus cher qu’un MacBook Pro 16 pouces

Après des semaines de teasing, Huawei a officiellement lancé Le premier téléphone pliable au monde à double charnière et triple écran est aussi cher que nous le craignions. En Chine, les prix du Mate XT Ultimate Design démarrent à 19 999 yuans (environ 2 809 dollars) pour le modèle avec stockage de 256 Go, soit environ 300 dollars de plus qu’un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Tous les modèles sont équipés de 16 Go de RAM et deux variantes de stockage supplémentaires sont disponibles qui coûtent 21 999 yuans (environ 3 089 $) pour 512 Go et 23 999 yuans (environ 3 370 $) pour 1 To. Le détaillant chinois Vmall a rapporté 3,7 millions de précommandes avant l’annonce des prix.

Le Mate XT est doté d’une conception à double charnière inversée qui se plie en forme de « Z », ce qui lui permet d’être utilisé dans une variété de formats. L’écran OLED mesure 6,4 pouces lorsqu’il est entièrement replié comme un appareil à écran unique traditionnel. Lorsqu’il est entièrement déplié, cet écran passe à 10,2 pouces (2 232 x 3 184) et peut toujours être utilisé lorsqu’il est partiellement déplié dans une configuration plus petite de 7,9 pouces.

L’appareil est équipé d’une batterie de 5 600 mAh et prend en charge une charge filaire de 66 W ou une charge sans fil de 50 W. Il y a une configuration à trois caméras située à l’arrière qui se compose d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’une caméra périscope de 12 mégapixels. La caméra selfie perforée à l’avant est de 8 mégapixels et située sur l’écran le plus à gauche lorsque l’appareil est entièrement déplié.

Nous avons contacté Huawei pour nous renseigner sur la disponibilité en dehors de la Chine, mais nous n’avons pas d’espoir.

