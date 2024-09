Le nouveau téléphone pliable de Huawei a beaucoup trop d’écrans

Quelques heures seulement après qu’Apple a dévoilé sa gamme d’iPhone 16 lors de l’événement Glowtime lundi, le géant chinois de la technologie Huawei a annoncé la Mate XTle premier smartphone pliable en trois parties au monde. Comme son nom l’indique, le Mate XT, avec son trio d’écrans, peut se plier de trois manières différentes, vous offrant ainsi un tas de facteurs de forme avec lesquels travailler. Ou vous pouvez simplement replier le tout en forme de Z et lui donner l’apparence d’un téléphone ordinaire de la planète Terre. Le Mate XT commerce de détail en Chine pour la somme exorbitante de 2 800 $.

Huawei essaie vraiment de mettre en valeur l’attrait surnaturel du Mate XT. Selon une traduction de Reutersle directeur exécutif de la société, Richard Yu, a déclaré : « Aujourd’hui, nous vous proposons un produit auquel tout le monde peut penser mais qu’il n’a pas pu fabriquer. […] Nous allons une fois de plus réécrire l’histoire de l’industrie, transformer la science-fiction en réalité.

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre que Huawei s’en prend à Apple de manière extrêmement peu subtile. En annonçant son téléphone quelques heures seulement après l’annonce du nouvel iPhone 16, en fixant même une date de disponibilité au 20 septembre – la même date que celle d’Apple – et en commençant stratégiquement les précommandes le samedi – deux jours seulement avant celles de l’iPhone – tout cela laisse penser qu’il s’agit d’un coup de poignard évident.

La plateforme de médias sociaux chinoise populaire Weibo regorgeait également de ce type de contenu. Repéré par Reutersun vidéo Cette vidéo, qui a été classée n°2 pendant 13 heures et a accumulé 91 millions de vues, a montré de manière hilarante des employés d’un magasin Apple en Chine partant pour le magasin Huawei pour assister au lancement de son téléphone.

L’intérêt des consommateurs chinois pour le Mate XT s’explique en partie par l’un des principaux arguments de vente de l’iPhone 16, les fonctionnalités Apple Intelligence, qui ne sont pas disponibles en Chine pour le moment. Reuters Apple n’a pas encore annoncé de partenaire d’IA en Chine pour alimenter les 16s, et Apple Intelligence […] ne sera disponible qu’en chinois l’année prochaine.

C’est pourquoi la nouvelle de l’iPhone 16 n’a pas suscité la même réaction sur les marchés chinois qu’ailleurs. L’absence d’une fonctionnalité dont Apple a tant parlé est une omission trop grave pour être ignorée.

Huawei propose de nombreuses fonctionnalités d’IA sur le Mate XT, notamment AI Senior Editor, AI Information Consultant, AI Translation Expert et AI Photo Editor. Le téléphone à 2 800 $ est livré avec 256 Go de stockage, mais vous pouvez passer à 512 Go pour environ 3 090 $ (converti à partir du yuan chinois) ou 1 To pour la somme exorbitante de 3 371 $. La RAM est de 16 Go sur toutes les variantes.

L’écran mesure 6,4 pouces lorsque le téléphone est plié et 10,2 pouces lorsqu’il est ouvert. Une énorme batterie de 5 600 mAh alimente l’appareil, ce qui est essentiel sur un écran aussi massif que celui-ci à une résolution 3K. La gamme de caméras comprend une caméra principale de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP, une caméra périscopique de 12 MP à l’arrière et une caméra frontale de 8 MP.

Bien que son prix de 2 800 $ soit élevé, il s’agit du seul smartphone pliable en trois parties actuellement sur le marché. Il a donc toujours une cible (très) spécifique. Si, pour une raison quelconque, quelqu’un est à la recherche d’un gigantesque téléphone pliable, c’est sa seule option. Plus de cinq millions de précommandes en Chine, cela confirme encore davantage mon propos.