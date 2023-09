Le nouveau téléphone Huawei Mate 60 Pro fait craindre l’échec des sanctions chinoises

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, était en visite en Chine plus tôt cette semaine, un smartphone chinois vert d’eau a été discrètement lancé en ligne. Ce n’était pas un gadget normal. Et son lancement a suscité une inquiétude sourde à Washington quant au fait que les sanctions américaines n’ont pas réussi à empêcher la Chine de réaliser une avancée technologique clé. Une telle évolution semblerait répondre aux avertissements des fabricants de puces américains selon lesquels les sanctions n’arrêteraient pas la Chine, mais l’inciteraient à redoubler d’efforts pour construire des alternatives à la technologie américaine.

Le nouveau smartphone de Huawei Technologies Co., le Mate 60 Pro, représente un nouveau record dans les capacités technologiques de la Chine, avec une puce avancée à l’intérieur qui a été à la fois conçue et fabriquée en Chine malgré les contrôles américains onéreux à l’exportation destinés à empêcher la Chine de fabriquer des produits. ce saut technique. Ces sanctions ont été imposées pour la première fois par l’administration Trump et se sont poursuivies sous la présidence de Biden.

Le moment choisi pour l’annonce téléphonique de lundi, alors que Raimondo était à Pékin, semblait être une démonstration de défi. Les médias d’État chinois ont déclaré avoir montré aux États-Unis que la guerre commerciale était un « échec ».

Paul Triolo, responsable de la politique technologique du cabinet de conseil aux entreprises Albright Stonebridge Group, basé à Washington, a qualifié le nouveau téléphone de « coup dur pour tous les anciens fournisseurs de technologie de Huawei, principalement des entreprises américaines ».

« L’importance géopolitique majeure », a-t-il déclaré, « a été de montrer qu’il est possible de concevoir complètement [without] La technologie américaine produit toujours un produit qui n’est peut-être pas aussi performant que les modèles occidentaux de pointe, mais qui reste tout à fait performant.

Les responsables de l’administration Biden ont refusé de commenter.

La question de la puissance de la nouvelle conception de puce reste ouverte. Fait inhabituel, Huawei a révélé peu de choses sur les aspects clés du téléphone dans son annonce, par exemple s’il était compatible 5G ou quel processus a été utilisé pour le produire. Dans un communiqué, Huawei a simplement présenté le téléphone comme une percée dans les « communications par satellite ».

Le diffuseur officiel chinois, CGTN, un post sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, a qualifié le téléphone de Huawei de « premier processeur haut de gamme » depuis l’imposition des sanctions américaines et a déclaré que la puce qu’il contient était fabriquée par Semiconductor Manufacturing International Corp., une société détenue en partie par le gouvernement chinois.

Une personne a déclaré au Washington Post que le Mate 60 Pro dispose d’une puce 5G. Les tests de vitesse publiés par les premiers acheteurs du téléphone en ligne suggèrent que ses performances sont similaires à celles des téléphones 5G haut de gamme. En juillet, Reuters a annoncé le retour imminent de Huawei sur le marché des téléphones 5G, citant trois sociétés de recherche technologique s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Nikkei Asia a rapporté, citant des sources, que SMIC utiliserait ce que l’on appelle le « procédé à 7 nanomètres » pour fabriquer les puces de Huawei, le niveau le plus avancé en Chine. Ce serait comparable au processus utilisé pour les puces des iPhones d’Apple lancés en 2018. Les dernières puces pour iPhone d’Apple ont été fabriquées par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, en utilisant ce que l’on appelle le processus des quatre nanomètres. Un nanomètre est une mesure de la taille d’une puce. Moins il y a de nanomètres dans le processus, mieux c’est. Un morceau de papier a une épaisseur d’environ 100 000 nanomètres.

Les sanctions américaines visaient à ralentir les progrès de la Chine dans des domaines émergents comme l’intelligence artificielle et le big data en lui coupant la capacité d’acheter ou de fabriquer des semi-conducteurs avancés, qui sont le cerveau de ces systèmes. Le dévoilement d’une puce de sept nanomètres produite dans le pays suggère que cela ne s’est pas produit.

Les experts du secteur ont averti qu’il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure les opérations de fabrication de puces en Chine deviendront compétitives. Mais ce qui est clair, c’est que la Chine est toujours dans le coup.

« Cela montre que les entreprises chinoises comme Huawei ont encore de nombreuses capacités pour innover », a déclaré Chris Miller, professeur à l’Université Tufts et auteur du livre « Chip War ». « Je pense que cela va probablement aussi intensifier le débat à Washington sur la question de savoir si les restrictions doivent être renforcées. »

Peu de parties prenantes n’ont pas encore exprimé publiquement leur opinion, alors que les groupes industriels cherchent à confirmer plus de détails et à évaluer leurs positions. Mais il ne fait aucun doute que le nouveau téléphone Huawei a suscité des discussions sur la suite. « Il y a beaucoup d’activité », a déclaré Craig Allen, président du US-China Business Council, un groupe à but non lucratif qui promeut le commerce entre les États-Unis et la Chine.

Les avis divergent quant à la manière dont le gouvernement américain devrait réagir.

« Cette évolution suscitera presque certainement des appels beaucoup plus forts en faveur d’un renforcement supplémentaire des licences de contrôle des exportations pour les fournisseurs américains de Huawei, qui continuent de pouvoir expédier des semi-conducteurs de base qui ne sont pas utilisés pour les applications 5G », a déclaré Triolo.

D’un autre côté, a-t-il ajouté, « les sociétés américaines de semi-conducteurs préféreraient pouvoir continuer à expédier des semi-conducteurs de base à Huawei et à d’autres utilisateurs finaux chinois, afin de conserver leur part de marché et d’éviter les problèmes de conception. [without] La technologie américaine provenant plus largement des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Washington était confronté au même dilemme : comment entraver le développement technologique de l’Union soviétique pendant la guerre froide ? Willy Shih, économiste à la Harvard Business School, a déclaré que la percée de Huawei était évocatrice de ce qui s’est passé avec la technologie du système de positionnement global, désormais connue sous le nom de GPS. Le ministère américain de la Défense a développé cette technologie et restreint ses exportations, se méfiant d’une éventuelle chute entre les mains de ses concurrents. Mais les restrictions à l’exportation ont poussé Moscou et d’autres gouvernements à développer leurs propres versions, a déclaré Shih.

« Nous sommes donc passés d’une situation dans laquelle les États-Unis dominaient vraiment cette technologie et où tout le monde venait aux États-Unis pour l’acheter, à maintenant il existe toutes ces différentes alternatives », a-t-il déclaré. « Et il faut se demander si la même chose se produit actuellement avec Huawei. »

La course de la Chine pour construire une puce locale avancée a commencé en mai 2019, lorsque, au milieu de la guerre commerciale de l’administration Trump avec la Chine, le ministère du Commerce a inscrit Huawei sur sa « liste d’entités », interdisant aux entreprises américaines de faire des affaires avec elle. Certains se demandaient s’il s’agissait d’une « peine de mort » pour Huawei, l’entreprise étant empêchée d’obtenir des composants clés.

Huawei était depuis longtemps dans la ligne de mire de Washington en tant que pointe la plus pointue de l’industrie technologique chinoise. Depuis 2012, Huawei est le plus grand fournisseur mondial d’équipements nécessaires au fonctionnement de l’Internet mondial, une position qu’il a maintenue malgré les sanctions américaines. Huawei dépose plus de demandes de brevet que toute autre entreprise en Chine, et une multitude de start-ups chinoises s’appuient sur les algorithmes d’IA de Huawei pour créer leurs propres applications de reconnaissance faciale et vocale, d’identification de formes et à d’autres fins.

Les secteurs d’activité de Huawei comprennent des produits géopolitiquement sensibles, notamment des stations de base mobiles qui fournissent aux pays une couverture cellulaire, des équipements de vidéosurveillance pour la police et des systèmes de câbles sous-marins, qui nécessitent tous des puces comme cerveau.

Au lendemain des sanctions, Ren Zhengfei, le charismatique fondateur de Huawei qui a fait ses débuts dans le corps du génie de l’armée chinoise, a mobilisé les équipes de Huawei dans une lutte acharnée pour la survie de leur entreprise. Ils ont stocké des puces auprès de fournisseurs étrangers, prédisant que Washington pourrait combler les lacunes des sanctions. Cela s’est effectivement produit. Washington a comblé les failles une par une, notamment en sanctionnant SMIC, la seule usine en Chine potentiellement capable de fabriquer des puces avancées pour Huawei – et en poussant les fournisseurs d’équipements spécialisés de fabrication de puces à suspendre leurs ventes à la Chine de manière plus générale.

Depuis lors, Huawei s’est replié en mode survie, puisant dans ses stocks de puces pour tenter de trouver une solution nationale de fabrication de puces.

SMIC s’efforce de fabriquer des puces de pointe depuis sa création en 2000, mais le rêve a longtemps semblé un rêve. Chaque génération de puces reflète une nouvelle frontière dans la mesure où des humains microscopiquement petits peuvent dessiner des motifs précis dans une feuille de silicium. Au moment où le SMIC a rattrapé une génération, les leaders de l’industrie avaient pris une longueur d’avance grâce aux nouvelles avancées réalisées par les physiciens et techniciens les plus brillants du monde.

« Il est difficile de rattraper son retard, car les puces constituent le bien manufacturé le plus complexe jamais produit par l’homme », a déclaré Miller. « Il n’y a rien de plus compliqué que ce que font les humains… c’est vraiment une chose difficile. »

Miller affirme qu’un écart considérable subsiste entre les capacités de SMIC et celles de TSMC, le leader du secteur qui produit les puces les plus récentes pour des entreprises comme Apple. On ne sait pas non plus si SMIC peut produire des puces avancées à une échelle et à un coût qui rendront ses produits compétitifs à l’échelle mondiale.

Shih a déclaré que même si SMIC peut atteindre l’avant-garde, la fonderie sera certainement en mesure de produire des puces d’ancienne génération à grande échelle, ce qui pourrait faire baisser les prix des puces dans le monde entier. « Nous assisterons à une pression sur les prix et à une marchandisation », a-t-il déclaré.

Des entreprises américaines comme Intel et Qualcomm ont déjà perdu des ventes significatives en Chine, la deuxième économie mondiale, en raison des sanctions américaines, réduisant ainsi leurs budgets de recherche et de développement. Les dirigeants américains craignent que cela puisse peser sur leur solidité à long terme, dans un secteur où seules quelques-unes des entreprises les plus solides et les plus rapides ont tendance à survivre.

« Cela déclenche une spirale descendante dans la capacité de ne plus être compétitif par rapport au reste du monde », a déclaré un dirigeant de l’industrie, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Depuis le début des sanctions américaines sur les puces, Pékin a déployé tous les moyens possibles pour empêcher une plus grande partie de l’industrie mondiale des puces de tomber sous l’emprise de Washington. Par exemple, Intel a récemment annoncé qu’il devra payer 353 millions de dollars de frais de résiliation à la société israélienne Tower Semiconductor après avoir échoué à obtenir l’approbation des autorités réglementaires chinoises pour l’acquisition.